Kicillof encuentra en algunos libertarios una llave legislativa para sus proyectos, mientras cruje el PRO y la UCR toma distancia

El peronismo en la Legislatura bonaerense avanza en acuerdos con otros sectores que, lentamente, empiezan a allanar el camino para que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, avance con algunas leyes puntuales que impulsó a principio de año y que principalmente están referidos a la creación de empresas estatales en el área de salud.

Se trata de iniciativas que proyectó el ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Sin embargo, en el listado de temas aparecen también otros asuntos como nombramientos judiciales -integrantes de la Suprema Corte bonaerense- que deben pasar por la Legislatura.

En lo que refiere a los temas en salud, esta semana hubo una gestualidad clara. La comisión de Salud Pública emitió un dictamen en mayoría con las firmas de los diputados y diputadas de Unión por la Patria referidos al proyecto para crear una empresa de emergencias. El oficialismo consiguió el número gracias a que no asistieron a la reunión ni Constanza Moragues ni Blanca Alessi, dos diputadas que forman parte del bloque Unión Renovación y Fe. Las ausencias de las legisladoras le dio la posibilidad a Unión por la Patria de emitir dictamen de mayoría con cinco votos propios. La comisión es presidida por el dirigente de La Cámpora y ex subdirector de PAMI, durante el gobierno del Frente de Todos, Martín Rodríguez.

El bloque Unión Renovación y Fe es un desprendimiento del espacio de La Libertad Avanza. Se trata de legisladores que tras las elecciones generales del año pasado decidieron exteriorizar su descontento por el acercamiento entre Javier Milei y Mauricio Macri, que incluyó a la hoy ministra de Seguridad de la Nación y entonces candidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich. Son diputados y senadores bonaerenses que ingresaron con la lista de LLA, pero a la hora del recambio legislativo oficializaron su autonomía. Algunos de ellos provienen de partidos políticos que supieron estar en los inicios del Frente Renovador de Sergio Massa, allá por el 2013. En el Senado bonaerense, la figura más rutilante es la de Carlos Kikuchi, quien tuvo un rol preponderante en la campaña electoral de Milei. Hoy está fuera de toda estructura oficial de LLA.

Los movimientos del bloque Unión Renovación y Fe en Diputados son claves para que el oficialismo bonaerense consiga la mayoría simple en las diferentes votaciones. No con el acompañamiento explícito, pero sí con ausencias o respaldo a proyectos en mayoría a la hora de votar en el recinto. Lo mismo sucede en el Senado, donde los espacios originalmente libertarios están fragmentados.

Además de la iniciativa para crear una empresa de emergencias, el Ejecutivo también impulsa la puesta en marcha de un laboratorio para la fabricación de medicamentos.

En Diputados, el PRO ya adelantó que no acompañará las iniciativas. Lo mismo -aunque con matices- haría el bloque de la UCR-Cambio Federal y el unibloque Libre, que integra Guillermo Castello, un legislador cercano a José Luis Espert; además del bloque de La Libertad Avanza que sí es mileista puro con presencias del entorno del presidente, como los diputados Nahuel Sotelo o Agustín Romo. Sin embargo, para este tema el oficialismo podría conseguir el número con una mayoría simple; un proceso que le demandará tiempo. Están en ese trabajo el presidente del bloque de UP, Facundo Tignanelli.

Días atrás, Kreplak concurrió tanto a Diputados como al Senado a explicar las iniciativas. “Esperemos que pueda ser tratado a la brevedad, tiene que ver con dar un paso más en el establecimiento de sistemas de emergencias en la provincia de Buenos Aires y de logística de integración de salud. Sabemos que los municipios tienen un programa que se llama SAME. Ese SAME fue pensado asociado a un crédito de financiamiento internacional y era acompañado su financiamiento a tres años. El primer año al 100%, el segundo al 50%, el tercero al 35% y el cuarto no tenía más acompañamiento. Eso generó que todo el sistema de emergencia municipal estuviera desfinanciado”, esta semana en conferencia de prensa.

En un principio, la UCR se mostró predispuesta a acompañar las iniciativas en cuestión. Kicillof se lo había pedido a los intendentes del partido radical; sin embargo en la Legislatura se empezó a tomar distancia de la iniciativa. “No conocemos el estatuto, las fuentes de financiación, la cartilla de prestadores y el modelo de gobernanza”, planteó la diputada del radicalismo Alejandra Lordén, según consigna el sitio Diputados bonaerenses.

En el Senado la posición del radicalismo se repite. El legislador Alejandro Cellillo planteó que “no es momento de creación de empresas. Menos aún de estructuras estatales que carezcan de control y auditoría”.

En la Legislatura también se mira con atención lo que ocurre con la discusión interna que está atravesando el PRO en la provincia de Buenos Aires y el impacto que pueda tener sobre los bloques legislativos.

En Diputados, ese bloque opositor es presidido por Agustín Forchieri, que responde al diputado nacional Diego Santilli, uno de los que presentó su renuncia al consejo directivo del partido que se conoció días atrás; en una acción que busca forzar la renovación de autoridades para imponer al diputado nacional Cristian Ritondo como nuevo presidente del espacio, por sobre la senadora bonaerense Daniela Reich, actual presidenta del partido y esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que tracciona una fusión en Buenos Aires con LLA, en un acuerdo con Patricia Bullrich. Detrás de las renuncias que se efectivizaron está el ex presidente, Mauricio Macri.

Uno de los escenarios que se pueden desprender en la vida legislativa es el corrimiento de los diputados bonaerenses que responden a Patricia Bullrich del bloque que controla Forchieri. La ministra de Seguridad tiene cinco propios en la bancada. “Si se van, igualmente no afecta lo que nosotros construimos para bloquear los dos tercios que necesita el oficialismo. Seguimos siendo fundamentales. Esa es la verdadera fortaleza que tenemos dentro de la Cámara”, relativiza un diputado provincial que está encolumnado entre quienes presentaron su renuncia al consejo directivo del partido.

El diputado cuenta en esa alianza táctica al bloque de la UCR-Cambio Federal que controla el senador nacional y presidente del Comité radical de la Provincia, Maximiliano Abad -en rigor el bloque está presidido por el diputado Diego Garciarena, del espacio de Abad- y a la Coalición Cívica, que tiene tres diputados en la Cámara baja bonaerense.

Hay también otras iniciativas en lo que resta del año. Los lugares a cubrir en la Suprema Corte de Justicia son los más resonantes. El máximo tribunal tendrá desde la semana que viene cuatro lugares vacantes, de un total de siete. En el Ejecutivo no hay apuro de ocupar las sillas en lo inmediato; sin embargo admiten que es una negociación que podría darse sobre el final de este año. Kicillof deberá envíar los pliegos al Senado. En la Cámara alta, UxP tiene 21 integrantes. La sumatoria de los bloques del PRO, UCR-Cambio Federal, la Libertad Avanza y Buenos Aires Libre también da 21. Sin embargo quedan tres integrantes de la bancada La Libertad Avanza, que también mostraron autonomía al rumbo de Javier Milei: allí fue e irá el peronismo a buscar los votos necesarios.