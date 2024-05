Milei llega hoy a Córdoba para conmemorar el 25 de Mayo en un acto reducido: aún no habló con Posse y su destino es un misterio

Javier Milei

CÓRDOBA.- Javier Milei llegará sobre la hora al acto que tiene previsto encabezar por la tarde en la Plaza San Martín de esta ciudad helada, frente al Cabildo y ante varios miles de seguidores cordobeses. Se mostrará con todos sus ministros, que viajarán en malón en un avión de la Fuerza Aérea. Pero hay dudas serias sobre la presencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que quedó en el foco de la agenda nacional cuando faltó al primer gran show libertario del mandato en el Luna Park y terminó de confirmar así sus roces con el Presidente y su hermana, Karina Milei, que podrían derivar en una eyección de su cargo en cualquier momento.

El acto está previsto para las 14, pero el primer mandatario empezaría a hablar recién a las 15, y sus laderos deslizaban ciertos deseos de que el frío, con todo lo malo que puede conllevar para la convocatoria, podría traer nieve a la ciudad y sumarle épica al evento. Por lo pronto, los organizadores -un equipo endeble y provisorio conformado por miembros de la Secretaría General de la Presidencia, la gobernación de Martín Llaryora y la intendencia de Daniel Passerini- creen que el cónclave, que dejó de tener el peso político que se le endilgó durante meses, se prolongará tan sólo por unas pocas horas. “A las cuatro, cuatro y media se terminó”, deslizaban.

El jefe de Estado estará por la mañana en el Tedeum por el Día de la Patria con el resto de los ministros, y el jefe de Gabinete habría confirmado que sí irá a la Catedral. Pero no se sabe si estará en “la docta” esta tarde. Las dudas se imponen aún para los mismos protagonistas, que aún no se sentaron a tener una conversación mano a mano sobre cuál será el desenlace de la situación de tensión que se desató, dicen, por los enojos de Karina Milei sobre su supuesta voracidad para ganar poder y cargos. En Balcarce 50 decían que el propio funcionario no tiene pistas claras sobre cuál será su destino, pero que está dispuesto a quedarse.

Al mismo tiempo, crecían las especulaciones sobre los nombres para sucederlo. El nombre de Guillermo Francos, ministro del Interior y encargado número uno de las negociaciones por la ley Bases, aparece como una de las apuestas más fuertes. “Hay muchos sobre la mesa, pero no hay dudas de que él es uno”, aseguró un alto funcionario anoche. También se mencionaba a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero dicen en su entorno que no estaría interesada, al menos, en ese lugar. El diputado y jefe de la comisión de presupuesto, José Luis Espert, “el profe” para Milei, es otra figura con la que se especule para ocupar esa silla caliente.

Por lo pronto, ayer en La Rural le preguntaron a Milei si Posse viajará a Córdoba y respondió, muy sugerente: “Hay que ver si está dentro de la lógica del protocolo”.

El primer mandatario llegará cerca de las 15 en uno de los aviones presidenciales con su círculo más íntimo, aunque sin Santiago Caputo, que prefirió permanecer en Buenos Aires después de que la jornada patria dejara de girar en torno al Pacto de Mayo y se transformara en un mero acto institucional. El consultor había tenido fuerte protagonismo en el planeamiento estratégico de ese hito que esperaba generar el Gobierno con todos los gobernadores y que se vio frustrado justamente por la falta de apoyo de varios de ellos y de los senadores que siguen plantándosele al Gobierno.

Los representantes de Milei le prometieron a Llaryora que el evento será sobrio, de tinte oficial, y apartidario. Y el gobernador del PJ no kirchnerista aceptó participar y colaborar con la organización gracias a esas aclaraciones. Pero no puede descartarse que el Presidente se descargue en su discurso de hoy contra la casta y, en particular, contra los gobernadores, que forzaron la dilación de la sanción de la ley Bases que él había puesto como condición para festejar el gran acuerdo nacional con todos ellos, hoy.

El intendente Llaryora fue el primero que convocó Guillermo Francos (Ministerio del Interior)

“Seguro va a ser algo picante”, arriesgaro en Balcarce 50. Y en el entorno del gobernador admitieron que podría sentirse incómodo si Milei se deshiciera en alguno de sus habituales exabruptos. Aseguraron que, en todo caso, le responderán. “No va a ser la primera vez que tengamos que marcar límites”, dijeron.

El mandatario provincial tiene una relación oscilante con el Gobierno, que hoy está en un estado de “buen diálogo”, en tanto habla seguido con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Ayudó a mejorar el vínculo, incendiario en el verano, luego de que los libertarios aceptaron introducir los cambios que había pedido el gobernador en la primera etapa de debate legislativo del proyecto de ley Ómnibos. Por ejemplo, la quita, de la lista de privatizaciones, de las empresas localizadas en esta provincia que se habían incuido inicialmente, y en el piso del impuesto a las Ganancias.

El frío polar que cayó sobre Córdoba es tema central de conversación entre los cordobeses, y en la Casa Rosada esperan que el clima no incida demasiado en el nivel de convocatoria del Presidente hoy. Para asegurarse una foto colorida que levante los ánimos después de la demora del gran acuerdo nacional, a la militancia libertaria local se le pidió llevar al menos a 4000 personas. Pero no se descarta que incida en el éxito de la empresa la fuerte división que atraviesa al joven espacio en el distrito. En especial luego de que Karina Milei hiriera a la diputada nacional Celeste Ponce por excluirla y alzar en el poder local a su rival, el diputado nacional Gabriel Bornoroni, excluyendo al resto de los partidos que prestaron sus sellos para que La Libertad Avanza pudiera competir a nivel local y nacional el año pasado. Anoche, los libertarios cordobeses aseguraban que llenarán la plaza.

Javier Milei en el Luna Park

Como en Gobierno no quieren arriesgarse a que el evento del jefe de Estado se transforme en una miniatura, empezaron a tratar de sumar adhesiones a último minuto para evitar una imagen de desolación. En el afán de engrosar la lista de presentes, desde anteanoche convidaron al gabinete de Llaryora, que en un principio había sido excluido (sólo estaban contados el gobernador, junto a su vice y el intendente de la Ciudad) y a algunos jefes de bloque de la oposición dialoguista, aunque todos las rechazarn después de las idas y vueltas de las últimas semanas. Cristian Ritondo (PRO), al menos, decidió enviar a Laura Rodríguez Machado en su lugar.

El primer mandatario aterrizará a bordo del Tango en el aeropuerto local, donde lo esperará un helicóptero de la misma flota presidencial para llevarlo hasta el Centro Cívico. Una vez allí se subirá a una camioneta e irá a contramano por una calle que estará cortada especialmente para que pueda pasar. Para hoy, la CGT regional convocó a una marcha en el centro, temprano, contra el ajuste del Gobierno y amenaza con prolongarla, al menos, hasta el inicio de la ceremonia. Mientras que la izquierda cortará la Avenida de Circunvalación, lo cual podría generar demoras en el tránsito pero no dificultará la llegada de Milei a la plaza San Martín.