Gestos y mensajes cifrados: Milei fue a La Rural, le hizo una promesa al campo y le aplicó el protocolo a Nicolás Posse

El presidente Milei fue a La Rural a una exposición de toros Angus (fotos Nicolás Stulberg)

Pudo parecer una excentricidad, pero la presencia de Javier Milei en una exposición de toros raza Angus no fue una excentricidad y menos una excepción. En 2021 y con el mismo productor que hoy es presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, compartieron un acto similar al que ocurrió la tarde del viernes en el predio ferial del barrio porteño de Palermo. Eran tiempos en que el economista profesaba un credo libertario que pocos creían que fuera eficaz para llegar a la Casa Rosada.

De esa época, hace ya años, se remonta el vínculo con Pino, uno de los líderes empresarios con quienes el primer mandatario cultiva una amistad y que estuvo presente el miércoles en Luna Park, en la presentación del libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, que incluyó un show con Milei de vocalista de una banda ad hoc que tocó el tema ícono libertario “Panic Show”, del grupo de rock La Renga. “¡Hola a todos, yo soy el león!”, pronunció en el escenario del “templo del box”.

Dos días después, el líder libertario volvió a encontrarse con bestias inmensas de más de mil kilos en la Pista Indoor de la Expo Angus de Otoño. Lo recibió, al igual que en el viejo encuentro de 2021, Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus, y Pino. Y acá empiezan a aparecer el primero de varios mensajes cifrados. Milei llegó sólo acompañado por su hermana Karina, la secretaria General de la Presidencia. Fernando Vilella, el secretario de Bioeconomía y presunto responsable de las políticas públicas del Gobierno frente al sector agropecuarios brilló por su ausencia.

Milei habló junto a Nicolás Pino en la exposición de Angus (a la derecha de la foto)

Milei fue al encuentro de Pino, Bustillo y Sebastián Rodríguez Larreta -familiar de Horacio, fallido candidato presidencial y uno de los enemigos más enconados del líder libertario- tras una invitación que le hizo el titular de la Sociedad Rural, con quién días atrás mantuvo una comida para confirmar la invitación para que participe junto al uruguayo Luis Lacalle Pou y el paraguayo Santiago Peña, de la inauguración formal de la muestra anual. Este año y por primera vez habrá tres presidentes en la apertura, que encima se hará también de manera inusual, un domingo.

El presidente fue con un objetivo: dar un mensaje claro y contundente de apoyo al sector agropecuario. En tiempos de turbulencia cambiaria, cuando las cotizaciones del dólar se sacuden el letargo y pegan un brinco, Milei fue a hacerles una promesa. “Mi presencia y mi visita a la Rural es una clara señal de apoyo a este sector, que es tan importante en la historia argentina y para el futuro del país. A su vez, quiero que tengan presente que, así como hemos trabajado en el mercado de cambios para terminar con la brecha, que en algún momento puede tener alguna oscilación, como lo que está pasando ahora, estamos trabajando fuertemente para eliminar el cepo”, afirmó.

“Cuando terminemos de desactivar todas las bombas que nos dejaron los kirchneristas, va a haber tipo de cambio libre. Y obviamente que, en la medida que se empiece a recomponer las cuentas fiscales y vuelva el crecimiento económico, primero vamos a eliminar el Impuesto PAÍS y después le van a seguir las retenciones, para que el campo sea totalmente libre”, consignó.

La "vieja" foto el día que premió a otro toro por invitación de Nicolás Pino

La declaración de Milei ocurrió en momentos en que el campo, la principal fuente de divisas de la Argentina junto al sector de la Energía, no estaría liquidando al ritmo esperado. Ese fenómeno, junto a un posible atraso cambiario y una baja abrupta de la tasa de interés, fue el paisaje que estuvo detrás del salto que tuvieron las cotizaciones, principalmente, la libre o mal llamada “blue”, que volvieron a ubicar la brecha por encima del 30%.

Es una promesa y a la vez un gesto que planteó el presidente a un sector al que identifica como uno de los socios para acelerar una recuperación en la actividad indispensable para retomar en el corto plazo una senda de crecimiento.

Para Posse, protocolo

Milei, sobre la presencia de Posse en Córdoba: “Hay que ver si está dentro de la lógica del protocolo” Credito: Radio Mitre

Pero el dato político más significativo de la incursión por el predio ferial de Palermo fue su respuesta al ser consultado sobre si el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, estará o no en Córdoba, donde está previsto que se lleve adelante el acto tras el pacto que no fue. El 25 de Mayo, que se soñó como una fecha refundacional no ya para el Gobierno, sino para la propia historia argentina, tendrá una estética más o menos similar a la de cualquier otra administración.

Habrá Tedeum, habrá mini acto en La Docta que hará las veces de “Cabildo Abierto”. Un cronista de radio Mitre le preguntó a Milei, que hacía una recorrida por la pista saludando a cada uno que quisiera estrechar su mano, si Posse iría y su respuesta sorprendió a la política: “Hay que ver si está dentro de la lógica del protocolo”.

Posse viene siendo sometido hace semanas a una ola de versiones de renuncia, despidos y reubicaciones en apacibles destinos diplomáticos. Premio consuelo para el hombre que acumuló poder, funciones, presupuesto y la confianza ciega de Milei en todas las cosas de la administración y el Estado. Hace largas jornadas que no se habla con el primer mandatario y su ausencia en Córdoba sería la confirmación del ciclo cumplido.

Así como Patricia Bullrich tiene un protocolo antipiquete para los que cortan el tránsito, y otros protocolos para brindarle seguridad al jefe de Estado, el propio Presidente pareció aplicarle otro protocolo a quien es su entrañable amigo, pero el hombre que le viene trayendo -según pudo saber Infobae- los peores disgustos en lo que tiene que ver con la marcha del gobierno.

Más allá de todo, lo singular de la tarde del viernes fue que Javier Milei entregó el premio al Gran Campeón Macho Negro al Box 541 de Cabaña Moromar, mientras que Karina Milei hizo lo propio con el Reservado Gran Campeón Macho Negro, Box 476, de Cabaña Arandú. En la gradas, según pudo ver Infobae en el lugar, todas eran vivas, aplausos y pedidos de saludos.