La reacción del arco político libertario a la presentación del libro de Javier Milei en el Luna Park

El presidente brindó un show y un discurso durante la presentación de su último libro (REUTERS)

Rodeado del fervor del público y el apoyo de los integrantes del Gabinete nacional, el presidente Javier Milei presentó su última obra titulada “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, en la que realizó un recorrido histórico por las diferentes corrientes económicas, con un especial énfasis en la escuela liberal austríaca. Así fueron las reacciones de los integrantes del espacio político libertario al evento multitudinario celebrado en el estadio Luna Park, el cual fue señalado como un avance en la batalla cultural.

Luego de que el mandatario suspendió la presentación en la Feria del Libro por sospechas de sabotaje, el acto fue reprogramado para este miércoles. La llegada del gran día se vivió como una fiesta dentro del oficialismo, la cual trascendió hasta la red social X, la plataforma digital en la que comenzó a gestarse el movimiento que impulsó al referente libertario a la Presidencia de la Nación.

Milei estuvo acompañado del diputado José Luis Espert y el vocero presidencial, Manuel Adorni, quienes forman parte de su círculo más cercano, incluso desde antes de que se iniciara en la política. En el caso del referente libertario que se sumó a las filas de La Libertad Avanza recientemente, éste le envió un cálido mensaje al jefe de Estado junto a una serie de imágenes tomadas a lo largo de la jornada. “Felicitaciones por tus logros querido amigo Javier Milei. Un honor haberte acompañado junto a Manuel Adorni en esta gran presentación”, manifestó.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se sumó a la oleada de festejos por el logro personal del dirigente liberal, tras considerar que el evento se trató de un hecho inédito en la historia. “Más de 10.000 personas en el Luna Park asistieron a la presentación de un libro y escucharon economía más de dos horas”, resaltó el riojano al apuntar que “la batalla cultural no para”.

Las felicitaciones de Espert hacia Milei

“Nuestro presidente representa la esperanza de millones de argentinos que volvieron a creer en su país”, analizó el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados, Gabriel Bornoroni, sobre la convocatoria que obtuvo la presentación del libro. A modo personal, el diputado reconoció: “Que lindo es acompañarlo en esta aventura por la libertad”.

El análisis que realizó el presidente de la Cámara de Diputados sobre la convocatoria en el Luna Park

En el caso de Ramiro Marra, ex candidato a jefe de Gobierno porteño y una de las figuras claves que acompañaron a Milei durante el tramo electoral, éste se limitó a calificar al economista como “el mejor presidente del mundo”. Asimismo, se enfocó en resaltar la faceta artística del mandatario que optó por abrir el acto con una interpretación de “Panic Show”, la canción de La Renga que utilizó para presentarse en su etapa como candidato presidencial.

La celebración del jefe del bloque de diputados de LLA

Entre las reacciones realizadas por los integrantes fundadores del espacio libertario, la diputada Lilia Lemoine no pudo contener sus lágrimas durante la exposición del presidente. “Sí, me emociona la batalla cultural, y me emociona estar rodeada de tantas personas que llevan la batalla a todos los ámbitos día a día!”, admitió al compartir una captura del momento en el que captaron con los ojos llenos de lágrimas.

Marra nombró a Milei como "el mejor presidente del mundo"

El recién fundado Partido Libertario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) también se pronunció en las redes sociales, en donde aseguraron que estaban presentes en el estadio para apoyar al presidente.

La emoción de Lilia Lemoine durante el discurso de Milei

Incluso, el artista Nik se sumó a las celebraciones al enfocarse en la conexión que logró Milei con el público presente. “Canta el Presidente Milei. Estalla el Luna Park. Qué país que se perdieron los suizos, eh, qué aburridos que deben estar!!! Vamos Argentina Carajo!!!!”, manifestó el creador de Gaturro.

El Partido Libertario de CABA estuvo presente

Por otro lado, en el estadio estuvieron presentes la hermana del presidente y secretaria de Presidencia, Karina Milei; los ministros: de Economía, Luis “Toto” Caputo; del Interior, Guillermo Francos; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri (asistió con su esposa, la periodista Cristina Pérez); de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Salud, Mario Russo; los secretarios: de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli; y de Educación, Carlos Torrendell, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

La publicación de Juan Doe, el director de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación

Además, el presidente previsional de la Cámara de Senadores, Bartolomé Abdala; al militante libertario, Iñaki Gutiérrez, quien trabaja de manejarle la cuenta de Tik Tok a Milei; y al ex presidente del Banco Central, autor intelectual del DNU con el que el Gobierno desreguló la economía y de la Ley Bases, Federico Sturzenegger, también dieron el presente.

La reacción de Nik al acto de Milei

En la lista de presentes también estuvieron varios políticos aliados al Gobierno, en su mayoría pertenecientes al PRO, como fue el caso de los diputados Cristian Ritondo, Diego Santilli, Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro, Damián Arabia y Sabrina Ajmechet. En representación del sector empresarial asistieron Eduardo Elsztain y el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, mientras que los invitados especiales fueron la hija del expresidente Carlos Menem, Zulemita Menem, y la presentadora Amalia “Yuyito” González.