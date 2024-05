Guillermo Francos: “Es insólito que el Congreso todavía no le haya dado una ley al presidente Milei después de 5 meses de gobierno”

Guillermo Francos gesticula durante una entrevista en la redacción de Infobae

La demora en la sanción de la denominada “Ley Bases” impacienta al gobierno nacional, que en las últimas horas aceptó realizar nuevas modificaciones para acelerar el proceso en el Senado. Sin embargo, aún no logra el dictamen que le permita debatir la iniciativa en el recinto de la Cámara Alta y sus funcionarios empiezan a dar muestras de fastidio.

“Es insólito que, después de 5 meses en el gobierno, el Congreso todavía no le haya dado una ley al presidente Milei...”, se quejó esta mañana Guillermo Francos. “Esto no tiene ningún parangón con (lo que pasó con) los distintos Presidentes que hubo desde la vuelta de la democracia”, apuntó en declaraciones a Radio Splendid.

El Ministro del Interior, uno de los principales negociadores del oficialismo, sigue pujando para lograr la sanción del proyecto que Milei considera vital para activar y acelerar de una vez el proceso de crecimiento económico. “No se está pidiendo una ley, es algo que están esperando muchos gobernadores para solucionar los problemas que tienen”, advirtió el funcionario, que no se animó a estimar cuándo se puede dar un paso definitivo.

“Trabajamos para que salga la Ley Bases y estamos cerca, pero siempre aparecen temas que complejizan la aprobación definitiva del dictamen en el Senado. Veremos si la semana que viene conseguimos que se emita dictamen”, agregó con más tono de deseo que de certeza.

De todos modos, Francos diferenció lo que es negociar para realizar cambios, de la intención que advierte en algunas bancadas: “Hay modificaciones de distintas características, pero si lo que se quiere es desguazar la ley…”.

Karina Milei y Guillermo Francos siguen desde un palco de la Cámara de Diputados la votación en particular de la "Ley Bases" (Foto: Gustavo Gavotti)

En la misma línea fue el portavoz presidencial Manuel Adorni, quien esta mañana comenzó su conferencia de prensa marcando las enormes diferencias de apoyo parlamentario que recibieron presidentes anteriores, contra las dificultades que encuentra el gobierno de Milei para conseguir la aprobación de una ley.

“En el primer año de Néstor Kirchner, la aprobación de leyes fue del 151; con Cristina Kirchner, fue de 125; con Mauricio Macri, de 101; con Alberto Fernández, de 70, incluida la delegación de poderes extraordinarios o la extensión de la cuarentena eterna. Con Milei, el presidente más votado de la historia, la cantidad de aprobación en su primer año, si bien no terminó, está siendo de cero leyes”, repasó el vocero.

Para Adorni, detrás de las trabas están los representantes de “un sector de la política que no quiere que la Argentina avance y no quiere que al Gobierno le vaya bien”.

“Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, saben que la política no va a tener espacio para ellos y eso genera temor o los incentiva a hacer todo lo posible para que este Gobierno no tenga las leyes que consideramos buenas para la Argentina. No quieren ver un país que crezca, los intereses son otros”, reflexionó, antes de enviar un mensaje a los legisladores: “Entendemos que gran parte de la política va a estar a la altura y nos va a permitir sellar lo que la gente votó y reclama, que nos dejen gobernar”

El mercado cambiario

La tendencia al alza de la cotización del dólar libre es uno de los temas de la semana. Sin embargo, desde el oficialismo intentan transmitir tranquilidad.

“No hay preocupación, son especulaciones de mercado sobre lo que se llama el dólar blue”, aseguró el Ministro del Interior, que al referirse a las posibles causas de la suba de la divisa, analizó: “Si la tasa de interés va a la baja, eso hace que algunos crean que tienen que invertir en moneda extranjera; tal vez la semana que viene vuelve al precio anterior...”.

En cuanto a los temores por el impacto que esto puede tener en los precios, Francos aseguró que desde el gobierno nacional monitorean permanentemente el tema y están seguros de que no habrá un nuevo traslado a los costos: “Estamos convencidos de que la inflación está claramente a la baja“.

Finalmente, el funcionario fue consultado sobre la protesta de policías y docentes que paraliza a Misiones: “Hay una crisis por los salarios públicos, la provincia está abocada a solucionarlo y el gobierno nacional está en comunicación con las autoridades locales”.

“Es un problema estrictamente provincial que está en vías de solución, creen que van a solucionarlo”, finalizó.