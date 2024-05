Presupuesto universitario: el oficialismo enfrenta en Diputados la primera unión de la oposición dialoguista con el kirchnerismo

La oposición se unió en busca de fondos para las universidades

Esta tarde el Gobierno tendrá en las comisiones de la Cámara de Diputados el primer evento disruptivo respecto de lo que había logrado imponer en los hechos y en lo discursivo. Por primera vez observará cómo la oposición “dialoguista” avanza en conjunto con el kirchnerismo para modificar una de las políticas de ajuste que salió de la Casa Rosada.

A partir de las 14 se reunirán de manera conjunta las comisiones de Presupuesto y Hacienda que conduce el libertario José Luis Espert y de Educación que preside Alenadro Finocchiario, el diputado del PRO que anoche estuvo en el acto de Javier Milei en el Luna Park y que es el ex ministro de Educación de la gestión de Mauricio Macri.

El encuentro tiene como emplazamiento la definición de uno o varios dictámenes que contemplan el financiamiento para el sistema de universidades nacional y la vuelta del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la norma que no renovó el gobierno nacional y que significa una pérdida que va entre el 10% y el 15% de los salarios docentes.

Alejandro Finocchiaro, presidente de la comisión de Educación

La plenaria de hoy cuenta con la oposición de LLA y del PRO, pero con el apoyo de la UCR, Hacemos Coalición Federal y Unión por la Patria, lo que encendió las luces de alarma en la Casa Rosada porque es la primera vez que el peronismo disidente y el radicalismo van de la mano del kirchnerismo.

“En algún momento iba a pasar, se iba a acabar la mancha venenosa que significa votar junto al kirchnerismo. Esto es una prueba en un tema que claramente tiene mucho consenso social. Pero también es para adentro. Los discursos encendidos para terminar apoyando al oficialismo y la idea de la gobernabilidad empiezan a perder peso y el efecto es el contrario al que se busca -diferenciarse pero sin ser el kirchnerismo-. Terminas siendo el furgón de cola de algo que no te gusta”, explicó un diputado radical a Infobae.

Esa actitud que mostró Rodrigo De Loredo y su bloque, los peronistas de Miguel Angel Pichetto, la Coalición Cívica y los bloques intermedios generaron reacciones diversas. Primero, desde el PRO hubo silencio y sólo Finocchiaro tomó la palabra para señalar a aquel con el que mostraba la mayor diferencia -el presidente del bloque radical- a quien llamó “mentiroso”. Pero sus palabras no generaron demasiado.

La segunda respuesta ya llegó desde la Casa Rosada y de boca del propio Presidente. “Ahora parece que empiezan a aparecer proyectos de subas del gasto: yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso que quiera romper el equilibrio fiscal, romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa tres carajos”, advirtió el propio Javier Milei ante el foro empresarial de IAEF. Se refería a estos dos proyectos y la fórmula de actualización jubilatoria que también impulsa la oposición.

Lawmaker Rodrigo de Loredo attends a debate on Argentina's President Javier Milei's reform bill, known as the "omnibus bill", at the National Congress, in Buenos Aires, Argentina, April 30, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

Otra de las consecuencias que muestra esta discusión es la caída en la credibilidad del gobierno para las negociaciones. En la previa a la sesión especial que forzaron casi todos los bloques opositores, Espert y Finocchiario anunciaban el llamado a comisiones y el Gobierno a través de Manuel Adorni, un aumento de 300% para las universidades nacionales.

Esto generó zozobra respecto de cuál iba a ser el camino a seguir por los dialoguistas, sin embargo, todos se hicieron presentes. “Hasta que no aparezca la resolución con los fondos, es sólo una declaración. Y no va a ser la primera vez que el Gobierno dice algo que no cumple”. Por ahora, la Resolución no apareció.

Uno de los proyectos bajo análisis que reúne mayor consenso es de la radical Danya Tavela, que entre otros puntos dispone que los gastos de funcionamiento (que no incluye salarios de docentes y no docentes) se actualice de forma bimestral a partir de una fórmula que combina la variación del Índice de Precios (50%), la variación de la cotización de la divisa de referencia para importación (25%) y la variación promedio de las tarifas de servicios públicos (25%).