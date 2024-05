Patricia Bullrich: “La policía no puede hacer huelga, tiene que trabajar 24 por 7 por 365″

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa (Foto: REUTERS/Martin Cossarini)

Patricia Bullrich cuestionó en duros términos a los policías que están llevando adelante la protesta en Misiones y los instó a buscar otros canales para reclamar por su salario.

La manifestación que iniciaron los efectivos la semana pasada en la provincia se extendió este martes a más actividades elevando el nivel de tensión. Docentes, empleados públicos, productores yerbateros, entre otros rubros salieron a las calles en medio de la profunda crisis económica.

En este marco, la ministra de Seguridad pidió “separar el conflicto” de cada actividad y señaló que “la sublevación de una parte de la policía” debe ser resuelta por el Gobierno de Misiones: “Es algo inadmisible, es fuera de la ley”. “Por eso nosotros habilitamos un comité de crisis en el que estamos apoyando con fuerzas federales el orden en las ciudades que faltan policías para que no sufra la población las consecuencias de esta huelga”, agregó.

“La policía no puede hacer huelga, tiene que trabajar 24 por 7 por 365 y tiene que tener otros canales para conseguir su salario”, manifestó Bullrich, quien también calificó de “inadmisible” el robo de patrulleros que denunció el Gobierno provincial y le pidió a los manifestantes “liberar el Comando Radioeléctrico”.

En diálogo con Todo Noticias (TN), la ministra buscó quitarle dramatismo al conflicto al señalar que “más del 90% de la policía no está en huelga” y aseguró que “no hay ningún efecto contagio” en otras provincias: “Estamos en permanente contacto con todas las provincias para ver si hay algún tipo de movimiento, no ha habido nada mas que una proclama pequeña de un grupo de retirados en Corrientes que no tienen peso ni poder, pero los ministros de Seguridad están en control absoluto de sus policías y no hay ningún contagio”.

Con respecto al conflicto salarial con docentes y personal de la salud, dijo que “son temas de la provincia” y enfatizó que “la policía no puede ser piquetera”. En este marco, le planteó al Gobierno de Misiones “decidir qué conducta va a tomar con los policías sublevados”. “Aunque tuviesen sindicato no pueden hacer huelga, la policía no puede hacer huelga porque sino los ladrones van todos a la calle”, argumentó.

Conflicto diplomático con España

Patricia Bullrich fue consultada al respecto del conflicto que se abrió con el Gobierno español el último fin de semana luego de los dichos de Javier Milei sobre la esposa de Pedro Sánchez. En este marco, defendió al mandatario argentino y explicó que él “plantea una serie de ideas de hacia dónde tiene que ir el mundo y la Argentina, que acá se están ejecutando, y se choca con un presidente que ha hecho de una España que tenía una convivencia política razonable a un país absolutamente populista”.

La ex candidata a la Presidencia cuestionó a Sánchez por haber “apoyado públicamente” a Sergio Massa en las últimas elecciones y por “ofenderse por algo que es absolutamente público”, agregó en relación a las denuncias de corrupción de la esposa del jefe de Estado español, Begoña Gómez, que mencionó Milei en su última gira.

“El mundo está en una fuertísima discusión, nosotros hemos vivido durante años y años el populismo extremo; y hemos vivido todo tipo de situaciones de intentar que exista una voz única. Ahora eso se terminó y Milei fue porque considera que es amigo de Vox”, agregó. “Acá hay un debate entre el populismo y el liberalismo, y el liberalismo está ganando posiciones cada vez más fuerte en todo el mundo”, enfatizó Bullrich quien dijo que el hecho de haber retirado a la embajadora española de Buenos Aires “porque se hace un comentario de una persona que está siendo investigada por tráfico de influencia, es un poco mucho”.

“Quiero escuchar cantar a Milei”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló este martes la “sorpresa” que había adelantado el lunes Javier Milei: el portavoz anunció que el mandatario presentará este miércoles en el estadio Luna Park su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” en un acto que incluirá un show musical que él mismo encabezará.

Consultada al respecto, Bullrich expresó entre risas: “Quiero escucharlo cantar”. La ministra defendió al presidente frente a quienes lo cuestionan por llevar a cabo este tipo de actos en un contexto de profunda crisis económica: “La Argentina está cansada de lo políticamente correcto, de lo que se puede y no se puede, hay un hartazgo”.

Durante su entrevista en TN, le mostraron un fragmento de Milei imitando a Leonardo Favio. Confundida, Bullrich acotó: “Sandro cantaba mejor”.

Siguiendo el tono distendido de la conversación, bromeó al decir que hoy en el Luna Park ella le va “hacer el coro” al presidente. “Yo vengo de familia de músicos y me dijeron que me dedique a la política porque para la música soy un desastre”, acotó la prima de Fabiana Cantilo.

Críticas a la oposición por la Ley Bases

Al defender el programa económico, Bullrich criticó a los legisladores opositores que buscan modificar y/o derribar la Ley Bases en el Senado: “Sigan con el detalle de la ley buscándole la quinta pata al gato que acá la inflación está bajando, el Estado se está achicando y la gente va a volver a trabajar con menos impuestos”.

La funcionaria del Poder Ejecutivo, aseguró que “va a haber más trabajo para todos”, pero le pidió a la política “un poco de colaboración” para avanzar con “una ley que permita inversiones, que permita un blanqueo, que permita privatizar una empresa que da perdidas a todos los argentinos, una ley que permita desregular la economía”.

“Miremos con un poquito mas de mirada a largo plazo por el sendero que vamos en vez de decir ‘no me gusta esta coma de esta ley’”, agregó.

Sobre el Régimen de Inversiones, señaló que después de que inviertan grandes empresas del exterior “va a venir la baja de impuestos para empresas más pequeñas”.

Por último, se le preguntó por su paso por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri. Si bien aclaró que su objetivo no era “pelearse” con el ex mandatario, dijo que “en los planes sociales y en los piquetes, no hubo voluntad de cambio” en el Gobierno de Cambiemos. “Yo salí en tapas de diarios diciéndole a Larreta ‘cortala con los cortes’”, y a Carolina Stanley (ex ministra de Desarrollo) “‘no pongas mas planes’”.

“Es un debate que desde mi punto de vista es un tema de voluntad política. No quiero comparar entre Milei y Macri porque a mi me interesa que la gente me vea como la ministra de Seguridad del gobierno al que pertenezco que va a romper todo lo que haya que romper y cambiar todo lo que haya que cambiar para que no haya inseguridad”, concluyó.