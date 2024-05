El gobierno de Kicillof planteó que si no fuera por su Ley Impositiva, la Provincia ya estaría completamente desfinanciada

Cristian Girard, presidente de ARBA

La oposición bonaerense presionó en la provincia de Buenos Aires para que el titular de ARBA, Cristian Girard, asistiera a la Legislatura a explicar cómo se está implementando la Ley Fiscal Impositiva 2024, tras el ida y vuelta que se evidenció con las subas de algunos impuestos patrimoniales que superan el 200% del tope que establece la normativa aprobada a finales del año pasado, entre otros aspectos.

Durante más de dos horas el funcionario de la gestión de Kicillof contestó preguntas y aseguró que, de no ser por la ley que aprobó la Legislatura, la provincia de Buenos Aires hubiera entrado en un inevitable proceso de desfinanciamiento, maximizado por “la asfixia financiera que el gobierno nacional decidió aplicar contra la provincia”, producto del recorte de transferencias no automáticas.

En la última sesión en la Cámara de Diputados bonaerense, el bloque de la UCR-Cambio Federal -donde tiene una fuerte influencia el senador nacional y presidente del Comité radical de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad- intentó avanzar con la interpelación del funcionario encargado de administrar la cobranza impositiva. El texto no fue aprobado, pero se llegó a un acuerdo para que Girard vaya a hacer una exposición ante las autoridades de la Cámara e integrantes de las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Agrarios.

Es que en lo que fueron las primeras cuotas, como en el caso del inmobiliario rural, los aumentos eran superiores al 200% en la comparativa con el año pasado. Aquella novedad, como dio cuenta Infobae, puso en estado de alerta a la Mesa de Enlace bonaerense, que forzó un encuentro con Kicillof para abordar este tema.

El titular de ARBA, Cristian Girard junto a los diputados Alexis Guerera, Rubén Eslaiman y Sabrina Sabat

Además, políticamente, el tema tuvo la intervención del presidente, Javier Milei, y al diputado nacional José Luis Espert, quien llamó a una rebelión fiscal. También se sumaron la activa participación de algunos legisladores bonaerenses de la oposición, como la senadora Florencia Arietto o los diputados Luciano Bugallo -ausente en el encuentro de este miércoles- y Guillermo Castello -quien planteó que, en su exposición, Girard “defendió que aprobó la casta”, y que “siguen los impuestos confiscatorios”-.

Para bajar la tensión, el gobierno bonaerense había decidió congelar la segunda cuota del Impuesto Inmobiliario Rural. Sin embargo, algunos aumentos continuaron siendo superiores al 200%. La explicación que en su momento se dio desde el Ejecutivo provincial y que este miércoles ratificó Girard es que “había casos donde en algunas bonificaciones que estuvieron el año pasado y este año no estuvieron dan variaciones más grandes en la boleta a pagar por los contribuyentes”. Esas bonificaciones, por ejemplo, tienen que ver con lo que fue la sequía el año pasado.

“Muchos productores tuvieron hasta el 80% de bonificación en virtud de la sequía y, si comparás con el tope del aumento de un 200%, obviamente que el aumento va a ser más grande, pero porque tenía una bonificación”, explicó Girard. Deslizó también que la decisión de suprimir algunas bonificaciones como “adhesiones históricas previas al débito automático o por cumplimiento en términos” corrió por parte del ministerio de Economía bonaerense, pero que este año “este año hay bonificaciones por nuevas adhesiones a boleta electrónica y débito automático”.

El titular de ARBA defendió la Ley Impositiva. Planteó que es una herramienta “que está siendo realmente un aporte a la gestión provincial, funcionando como un amortiguador ante la caída que se está generando por la crisis que desató la política económica del gobierno de Milei y la pérdida de recursos que eso genera con la caída en la recaudación, sumado a la decisión de asfixiar financieramente a la Provincia”.

Detalló que algunas herramientas incluidas en la Ley en cuestión, como el adelanto de ingresos brutos o el aumento de cargas a los sectores como son los bancos, los grandes supermercados o las empresas de telecomunicaciones, “le permitió a la provincia, en los primeros meses del año, tener una solidez financiera”.

Cristian Girard, presidente de ARBA, expuso en la Legislatura bonaerense

Sin embargo, cuando fue consultado por los legisladores por la posibilidad de modificar al menos la cuestión de los beneficios impositivos, advirtió que eso es una potestad -justamente- de la Legislatura. La Ley Fiscal Impositiva 2024 se aprobó en diciembre del año pasado y contó con el respaldo del PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

El funcionario provincial también alertó que “la recesión es determinante”, porque “la estructura de recursos de la Provincia no descansa en el pago de impuestos patrimoniales, sino en ingresos brutos y sellos fundamentalmente”. El 85% de la recaudación en la provincia de Buenos Aires proviene de Ingresos Brutos e impuesto al sello. “Lo más dramático es la crisis económica, porque eso sí resiente la recaudación y porque también resiente la recaudación de impuestos que se coparticipan como IVA, como el impuesto al cheque”, planteó

Por su parte, la oposición adelantó que presentará un proyecto para modificar la Ley Fiscal Impositiva. “Le preguntamos por qué no restablece las bonificaciones, que son cuestiones importantes, y la quinta cuota del inmobiliario rural, a ver si la podíamos derogar. Nos dijo que las bonificaciones por buen pagador corresponden al ministerio de Economía y no a Arba, que ellos consultaron a Economía y Economía les dijo que no. Nos vamos con mucha información que refuerza la idea que teníamos. Decíamos que votamos esta ley favorablemente, reconocimos que podíamos haber cometido errores al votar esta ley, que la próxima vez vamos a leer la letra chica con muchísima mayor profundidad, porque nos corresponde y es nuestra responsabilidad. Muchas modificaciones se pueden hacer ahora y no esperar a la próxima ley”, planteó el presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Diego Garciarena.

“Vino a explicarnos que los impuestos en la provincia de Buenos Aires habían bajado y nosotros vinimos a decirle que estábamos ante un impuestazo. Desde los títulos estábamos ante diferencias importantes”, agregó el radical.

Por su parte, el titular del bloque PRO, Agustín Forchieri advirtió que Girard “habló de ‘tranquilidad’ y dijo que la herramienta ‘es buena’. La tranquilidad hay que llevársela a los bonaerenses. Si se hace abuso de la herramienta legislativa y la recaudación fue menos de la esperada, entonces la herramienta no es buena”.

El presidente del bloque PRO en Diputados, Agustín Forchieri

“La eliminación de los beneficios, para nosotros, es una medida que afecta a todos los que cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. Nuestra intención es restituir estos beneficios y que queden fijados por ley para que ningún gobierno pueda eliminarlos a su antojo”, expresó Forchieri.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera (Unión por la Patria), aseguró que Girard “dejó muy en claro que Arba ha sido un ejecutor del instrumento que nosotros los legisladores hemos creado para que la Provincia pueda recaudar y en ese sentido podemos diferir políticamente sobre algunas cuestiones pero sí es importante que quedó en claro que Arba ha aplicado la ley tal cual se establece, de hecho ni siquiera es una postura única de nuestro bloque, sino que otros bloques también interpretan de que no hay una ilegalidad”, en el cobro.

La oposición trabaja ahora en un proyecto para modificar la Ley Fiscal Impositiva para lo que resta del año. Girard dijo que los planteos de la oposición se pueden estudiar para la normativa proyectada para el 2025.