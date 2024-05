El discurso de Santiago Abascal contra Pedro Sánchez en el Congreso que retuiteó Milei: “¿Le va a declarar la guerra a la Argentina?”

El discurso que compartió Javier Milei de Santiago Abascal

Este miércoles, el presidente Javier Milei, compartió en sus redes sociales un fragmento del discurso del líder de Vox, Santiago Abascal, en el que defiende al jefe de Estado argentino en el conflicto que mantiene con el primer ministro español, Pedro Sánchez.

Milei calificó el pronunciamiento de Abascal como “fabuloso” y agregó: “Dejando en claro el accionar siniestro de la izquierda”. Las palabras pronunciadas por el líder de Vox, se dieron ante el pleno del Congreso ibérico y la atenta mirada de Sánchez.

“El ataque diplomático lanzado por su gobierno contra Argentina, es una operación de manual. Ustedes insultan al presidente de una Nación, le llaman drogadicto, fascista y loco, y pretenden que no le responda”, sostuvo Abascal en su discurso.

Y agregó: “Cuando le responde, se victimizan. Usted es un títere del grupo de Puebla, del Foro de São Paulo donde están todos los aliados narcocomunistas de su gobierno en Iberoamérica. Y actúa en esta crisis al dictado de los kirchneristas, es decir, de aquellos que quieren que le vaya mal a Argentina y por eso, al dictado de todos ellos, lanza un ataque orquestado de carácter diplomático y de carácter económico. Y no a Milei, sino al pueblo de Argentina, porque quieren impedir su recuperación económica”.

La publicación de Javier Milei, destacando el discurso de Santiago Abascal

Milei considera que su enfrentamiento con Sánchez lo catapultó como celebridad global de la derecha. “Soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial”, le dijo el jefe de Estado a TN en una entrevista el último lunes. De hecho, el mandatario argentino se animó a decir en las últimas horas: “Ya lo tengo match point a Pedrito”.

Asimismo, Abascal denunció en su discurso un posible vínculo de Pedro Sánchez con un sector de la oposición en la Argentina, luego de brindarles su respaldo en las elecciones pasadas. “Quieren que a Argentina le vaya mal, igual que lo quieren los kirchneristas, sus socios. Esos a los que usted se apoyó en campaña, cometiendo eso que parece que después les parece una injerencia”, manifestó el dirigente español de la oposición.

Abascal le preguntó a Sánchez por el conflicto con Argentina

Además, denunció que el señor Sánchez “usa a las instituciones”. Y agregó: “Llevamos padeciéndolo muchos años. Este ataque diplomático ha sido novedoso: dejar a los españoles en Argentina sin embajador es una decisión de esas que van a pasar a la historia”.

“Usted va a pasar a la historia por cosas como esta, porque yo sé que usted está muy preocupado, pues se acordarán de que retiró a un embajador de España, en una nación amiga por un capricho puramente personal y familiar”, sentenció el líder de Vox. Y sumó: “Usted no sólo ha lanzado un ataque diplomático, ha lanzado un ataque económico coaccionando y, no se sabe, si sobornando a las empresas españolas para que ataquen las declaraciones del presidente de una Nación. Y utilizando para ello a la oficina económica de Moncloa, a la que dieron instrucciones de descolgar el teléfono y empezar a llamar a importantes empresas españolas, para que públicamente criticaran al presidente de la Nación de Argentina, en la que tienen importantísimos intereses económicos”.

El primer ministro español, Pedro Sanchez, escuchó en el Congreso el discurso de Santiago Abascal (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Por último, en su discurso, Abascal le preguntó a Sánchez, quien también estaba en el recinto: “¿Hasta dónde va a llevar su ataque diplomático para defender a su consorte si no le piden perdón? Porque ha exigido la petición de perdón al presidente de Argentina después de llamarle fascista y drogadicto. Como no ha pedido perdón lógicamente, yo tampoco le pediría jamás, han llamado a consultas al embajador. Como le han dicho que no le van a pedir perdón, han retirado al embajador. Le han vuelto a decir que no le van a pedir perdón, ¿va a expulsar usted al embajador de Argentina? ¿Va a romper relaciones diplomáticas con Argentina? ¿O va a declarar usted la guerra a la Argentina?”

“¿Dónde va a parar usted, cuál es su límite? Porque nosotros no lo sabemos. Eso todo al servicio de su partido, de su persona y de su familia”, concluyó.