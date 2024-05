La oposición logró el quórum en Diputados para debatir proyectos sobre el presupuesto universitario

Cámara de Diputados - Gustavo Luis Gavotti

Los bloques de la oposición dialoguista, el peronismo y la izquierda lograron el quórum para iniciar la sesión especial -convocada por la UCR- en la Cámara de Diputados que tiene por objetivo debatir el presupuesto universitario.

Si bien esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno llegó a un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional para otorgar un aumento de las partidas para funcionamiento -no incluye salarios- del 270% en línea con lo acordado la semana pasada con la Universidad de Buenos Aires.

“El Gobierno ha avanzado en un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional, que va a permitir dotar a las universidades de los recursos en términos de gastos de funcionamiento, que todos entendemos son los necesarios. Este ajuste, la idea es que finalmente terminemos con el desacuerdo que había en términos presupuestarios, y se acordó que el ajuste en estos gatos sea en torno al 270%”, dijo Adorni en su habitual conferencia matutina.

La semana pasada el oficialismo ya había intentado desactivar la sesión al convocar para el próximo jueves a un plenario de comisiones de Presupuesto y Educación, que presiden el libertario José Luis Espert y el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro. Varios diputados del radicalismo dejaron trascender que iban a bajar al recinto porque el objetivo había sido cumplido, ya que el plan original de la convocatoria a la sesión era justamente emplazar a las comisiones.

Sin embargo, el radicalismo finalmente decidió bajar al recinto a dar quórum ante la desconfianza del Consejo Interuniversitario Nacional de las promesas del Gobierno. “La resolución todavía no fue firmada. En la reunión les fue bien a los rectores porque se llevaron un compromiso de que se iban a aumentar las partidas. Pero todavía hay desconfianza por ese desde el CIN no sacaron ningún comunicado. El bloque no quiere asumir el costo de levantar la sesión si los rectores no dan por hecho el acuerdo”, explicaron desde la bancada que conduce Rodrigo de Loredo.

Rodrigo De Loredo, presidente del bloque UCR (Gustavo Gavotti)

Por su parte, el peronismo intentará introducir en el recinto el debate por el Fondo de Incentivo Docente (FONID), que no fue renovado por el gobierno nacional. El presidente del bloque, Germán Martínez, había apuntado contra algunos de sus colegas en Diputados al escribir en las redes sociales que “hay bloques que siguen jugando a las escondidas y no quieren restituir el Fondo de Incentivo Docente ni el Fondo Compensador Salarial, eliminados por Milei, perjudicando a docentes y provincias. Algunos se ponen el poncho federal cuando les conviene”.

Noticia en desarrollo