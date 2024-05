Pelea en Gastronómicos: Camaño auditará el manejo que hizo Barrionuevo de una caja de $800 millones mensuales

Luis Barrionuevo y Dante Camaño, en una pelea que se agrava semana tras semana

Sigue creciendo la pelea entre Luis Barrionuevo y Dante Camaño por la Seccional Capital de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA): ahora, el ex cuñado del jefe sindical dijo a Infobae que recuperó el control de los millonarios fondos de la filial porteña y anunció que auditará los movimientos de las cuentas porque se detectaron “desvíos de plata a cuentas desconocidas” y ”extracciones de dinero en efectivo que no se justifican”.

En medio de la feroz batalla entre ambos dirigentes hay una caja muy importante que se disputan: Camaño perdió a principios de 2022 el control de los fondos de la Seccional Capital luego de que Barrionuevo dispuso intervenirla, lo que significa que comenzó a manejar directamente desde el gremio a nivel nacional una recaudación mensual de unos 800 millones de pesos, en concepto de cuota sindical, más alrededor de 20 millones de dólares depositados en los bancos, que eran administrados hasta entonces por la filial porteña de Gastronómicos, la más numerosa del país.

Mientras, el congreso general ordinario de delegados de la UTHGRA, que delibera en Mar del Plata, finalizará este jueves y tendría previsto, como anticipó a Infobae el propio Barrionuevo, expulsar del gremio a Camaño y a todo su Consejo Directivo por “graves irregularidades” al haber conducido aquella filial y administrado sus fondos “sin autoridad”. Se temen incidentes en el Hotel Presidente Perón, en Tucumán al 2600, donde se realiza el congreso, porque en la entrada hay un enorme dispositivo de seguridad dispuesto por el barrionuevismo y no dejarían entrar a los delegados que responden a Camaño, que es lo mismo que sucedió en los dos días anteriores de deliberaciones.

Jorge Triaca, Waldo Wolff, Dante Camaño y Victoria Villarruel, en el locro organizado el 1° de Mayo por la Seccional Capital de Gastronómicos

Los partidarios del jefe porteño de Gastronómicos advirtieron que el congreso no estaría en condiciones de echarlos del gremio, aunque Barrionuevo tenga mayoría de delegados, porque ese tema no figura en el orden del día, que incluye la aprobación de la memoria y balance de 2023.

El enfrentamiento entre los dos sindicalistas se agravó luego de que la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, le extendió la semana pasada el certificado de autoridades a Camaño como titular de la Seccional Capital de la UTHGRA: aunque lo hizo de manera provisoria, por 90 días o hasta que la Justicia se expida, es un reconocimiento de la validez de las elecciones en las que Camaño fue reelegido en diciembre de 2021 y que Barrionuevo no reconoce como legítimas.

“Es una maniobra 100% del Gobierno”, dijo Barrionuevo a Infobae sobre la certificación de autoridades extendida por la Secretaría de Trabajo, a la que incluso vinculó con el locro organizado por Camaño el 1° de mayo para conmemorar Día del Trabajador y al que asistió la vicepresidenta Victoria Villarruel, funcionarios porteños como Waldo Wolff, ministro de Seguridad, y dirigentes del PRO como Jorge Triaca. El líder de Gastronómicos fue el primer sindicalista que respaldó a Javier Milei en la campaña electoral, pero luego retiró su apoyo en disconformidad con el acuerdo político que cerró el candidato presidencial de La Libertad Avanza con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Eduardo "Wado" De Pedro, al lado de Luis Barrionuevo, cerró el congreso de Gastronómicos en mayo de 2023 en Mar del Plata

La pelea de los líderes del Sindicato de Gastronómicos se remonta a 2021 y estuvo teñida por la separación de Barrionuevo y Graciela Camaño tras 45 años de matrimonio. En esos mismos días, Camaño convocó a elecciones para el 2 de diciembre con el fin de renovar su mandato al frente de la Seccional Capital, la más numerosa de todo el país, donde permanece desde 1985, pero Barrionuevo apadrinó una lista opositora, liderada por Humberto Ballhorst, para desplazar a ex su cuñado.

Las elecciones en el Sindicato de Gastronómicos de Capital terminaron en un escándalo, con las dos listas intercambiándose acusaciones de haber hecho maniobras para ganar y de haber llevado barrabravas a la sede gremial de Salta al 1300. Aun así, los comicios comenzaron normalmente y la Junta Electoral dominada por el barrionuevismo los suspendió porque el oficialismo de Camaño no avalaba el ingreso de fiscales de la opositora Lista Azul para controlar la votación. Sin embargo, Camaño siguió adelante con las elecciones y anunció el triunfo de su lista, la Gris.

Luis Barrionuevo y Dante Camaño se cruzaron acusaciones por la presencia de barrabravas en las elecciones de la Seccional Capital

Como jefe del sindicato a nivel nacional, Barrionuevo impugnó esa votación en la filial porteña e intervino la Seccional Capital, pero Camaño resistió la decisión y recurrió a la Justicia. En febrero de 2023, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la invalidez de las elecciones y dejó en firme la intervención dispuesta por el barrionuevismo a la Seccional Capital. Sin embargo, en diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la intervención decidida por Barrionuevo y reestableció en el cargo a Camaño hasta completar su mandato. En ese fallo se basó la Secretaría de Trabajo para extender provisoriamente el certificado de autoridades.

En Trabajo desestiman cualquier intencionalidad política en la resolución en favor de Camaño, que, según aclaran, era un trámite que estaba avanzado y que se basa en el fallo de la Corte que dejó sin efecto la intervención decidida por Barrionuevo a la Seccional Capital y que reestableció a su ex cuñado en el cargo hasta completar su mandato. Y juran que el secretario de Trabajo no atendió los llamados de Camaño y que incluso no aceptó su invitación a compartir el locro del 1° de mayo para mantener autonomía. Cordero ya les advirtió a los gremialistas: “No me traigan acá sus internas”.