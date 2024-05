La estrategia de la CAF para representar a América Latina y el Caribe en los grandes foros internacionales

Sede central del Banco de Desarrollo de América Latina, en Caracas (REUTERS)

(Enviado especial a San Pablo) En un acto en la ciudad de San Pablo, Brasil, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF, por las siglas de su antiguo nombre, Corporación Andina de Fomento) presentará formalmente la “Marca Región”, un concepto con el que las autoridades de la entidad buscan representar a los 33 países de la zona y permitirles participar en los grandes foros internacionales.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del organismo multilateral de crédito, esta estrategia se viene ideando desde hace varios meses y tiene diferentes objetivos, aunque el principal de ellos es el de crear una herramienta para incentivar el crecimiento de los Estados del centro y sur del continente y, a la vez, conectarlos con el resto del mundo.

En este sentido, los directivos del banco pretenden que este mecanismo sirva como instrumento para mejorar los lazos de comercio con Europa y Asia, como así también fomentar el turismo extranjero hacia Latinoamérica.

Para esto, la CAF considera que la nueva marca les permitiría a estos países, no solo “tener una voz en las exposiciones universales, en las que hoy no están”, sino también aspirar a que más eventos internacionales decidan realizar sus reuniones en la región, como pronto ocurrirá con la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16), que se llevará adelante en Colombia, o la Copa del Mundo de la FIFA del 2030, que por ser el centenario de la competencia, tendría a Argentina, Uruguay y Paraguay como sedes para los partidos inaugurales.

Asimismo, el banco busca auspiciar como ”un embajador constante de todos los ecosistemas que conviven en América Latina y el Caribe” y como una vía para que la masa de latinos que viven en los Estados Unidos yen otras partes, también puedan cooperar con la región.

“Tratamos de identificar los elementos comunes, las líneas de coincidencia que tienen todos los países de la zona, para fortalecerlos, con las distintas realidades locales. Algunas naciones tienen un régimen más cerrado y otros, más abierto, pero el interés de exportar un determinado producto, ya sea alimento, tecnología o conocimiento, es algo que, en mayor o menor medida, todos comparten”, explicó el presidente ejecutivo de la entidad de crédito, Sergio Díaz-Granados.

El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, Sergio Díaz-Granados (EFE)

Para el diseño de la imagen y el eslogan de la “Marca Región”, el organismo abrió un concurso en el que se inscribieron más de 500 publicistas, diseñadores y creativos, de los cuales fueron seleccionados un total de cinco grupos de distintos países, los cuales compiten en San Pablo por un premio de 20 mil dólares.

Los equipos que llegaron a la final son de Argentina; Chile; Colombia; Ecuador y Brasil; y Venezuela, los cuales se instalaron en los últimos días en un campus en el Memorial de América Latina, de esta ciudad del Brasil, donde recibieron la guía de importantes expertos en la materia.

Una vez elegido al ganador, se presentará la imagen y eslogan en un acto en la biblioteca de ese mismo edificio, en el que estarán, además de Díaz-Granados, el director regional para las Américas de ONU Turismo, Gustavo Santos; el ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Bartlett; la artista y curadora de NeoNorte 5.0; Tere Chad; el presidente de la Fundación Memorial de América Latina, Pedro Mastrobuono; el vicepresidente ejecutivo de Asuntos Externos de Millicom, Karim Lesina; y la escultora, pintora y fotógrafa, Claudia Casarino; entre otros.

El sueño de la cuarta estrella

El sector de trabajo del equipo argentino

El búnker destinado para los equipos de creativos que participan de esta competencia está separado por cubículos, cada uno de ellos destinado para una delegación en particular, las cuales tienen dos representantes en San Pablo, mientras que el resto colabora de manera remota.

La pared de uno de los cubículos, el primero que aparece al ingresar al sitio, resalta del resto porque sus ocupantes temporales lo intervinieron con dibujos de los rostros de los cuatro “mentores” que la CAF convocó para asistir a los participantes, una flecha con la inscripción “ARG”, que señala a la entrada del sector de trabajo y las caras de los propios protagonistas, con tres estrellas encima de ellos.

“Falta la cuarta, pero todavía no la podemos poner, esperemos que el miércoles por la tarde ya esté ahí”, explicó a Infobae el mendocino Diego César, uno de los directores creativos que está representando al país en el concurso.

A su lado, su coprovinciano Claudio Cicchinelli, socio y compañero de proyectos, recordaba el momento en el que fueron seleccionados para la competencia, mientras revisaba en su computadora algunos diseños. En la televisión habían puesto Youtube y sonaba una canción de Arctic Monkeys.

El equipo argentino trabajando en el diseño de su marca

-¿Cómo están viviendo estos días?

-DC: Esto es importante destacarlo. Este trabajo no es un trabajo. Sinceramente lo digo y lo pensamos todos. Hemos compartido una experiencia. Acá no nos conocemos ninguno, pero la energía es como si nos conociéramos hace un montón. Es una competencia, sabemos todos que de acá sale un ganador, que uno es el que se va a quedar con la marca, pero la realidad es que se ha dado todo con una energía tan buena, que lo que sentís es que estamos concentrados solo en el trabajo de los mentores, que te van llevando al mejor lugar. Ellos están mirando las cinco propuestas a la vez, van monitoreando todo y entonces están exigiendo que cada grupo haga su mejor propuesta. Entonces, la verdad es que el que gane... no es que no sea importante, todos queremos ganar, pero la verdad es que el trabajo más importante es que nos han hecho hacer el mejor laburo nuestro, la mejor propuesta nuestra, ese es el laburo de los mentores. Es importantísimo.

-¿Ustedes sienten que aprendieron mucho en este viaje?

-CC: Sí, sí. Todo el tiempo. Una bestialidad. Me sentí un alumno mío en la facultad.

-DC: Porque, vean los currículums, chicos, por favor, somos unos animales, pero estamos hablando de genios de la industria. ¿Cómo no vas a aprender? Estamos hablando de gente que maneja cuentas globales, mercados internacionales. O sea, son personas que tienen muchísima más experiencia que nosotros. Ellos tienen para enseñarnos un montón. De hecho, de lo que hemos hecho en este trabajo, nos han enseñado cómo hacer mucho mejor nuestro trabajo y la propuesta.

-¿Cómo se ven para la final?

-DC: Nosotros estamos muy contentos con lo que hemos hecho. Muy, muy contentos. Nadie sabe nada de lo que ha hecho el resto, así que nosotros podemos estar muy confiados con lo que tenemos, pero no sabemos qué hay en el otro lado. Entonces, lo único que puedo decirte es eso, que el resultado nuestro nos deja conformes totalmente. Y la devolución que hemos tenido de los mentores es la misma. Bueno, con eso nos alcanza.