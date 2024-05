Con un fuerte respaldo a Luis Caputo, Javier Milei festejó el dato de inflación de abril

Javier Milei festejó la inflación de abril y respaldó a Caputo

El presidente Javier Milei se mostró eufórico tras la noticia de la inflación de abril, que fue del 8,8%, según informó el Indec este martes 14 de mayo. Además, decidió representar el resultado económico obtenido con una imagen abrazando al ministro de Economía, Luis Caputo.

“GOOOOOOOOOOOOOL...!!!”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales, acompañado de una foto con el titular del Palacio de Hacienda durante la Asamblea Legislativa.

En el mismo sentido, el vocero presidencial Manuel Adorni también expresó su optimismo y remarcó que “la inflación de abril fue del 8,8%. Gran parte se dió por el sinceramiento de precios regulados. En alimentos la inflación fue incluso menor: 6%”. A su vez, el funcionario nacional argumentó que “la inflación se está pulverizando y tiene su certificado de defunción firmado”, tras haber participado junto a Milei de la inauguración del busto de Carlos Menem en Casa Rosada este martes.

Por su parte, el diputado nacional José Luis Espert enfatizó: “8.8% la inflación de abril. El gobierno de Javier Milei, en solo 4 meses, no solo evitó una hiperinflación, sino que logró que abril tuviera una inflación de un dígito (octubre 2023 fue un dibujo, no cuenta), cosa que no ocurría desde julio de 2023. ¿La receta? Puro sentido común: déficit fiscal y emisión 0. Es por ahí”.

Manuel Adorni se pronunció sobre el dato de inflación de abril

Además, el diputado bonaerense Diego Santilli eligió representar la situación económica con un gráfico, mostrando el descenso de los precios en los últimos meses y su comparación con los datos del gobierno de Alberto Fernández: “8,8% fue la inflación en abril, otra vez a la baja. De a poco vamos saliendo de la terrible crisis que nos dejó el kirchnerismo”.

Asimismo, el legislador porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, destacó que “nos dejaron a las puertas de una hiperinflación, con una infla mayorista del 54% y una minorista diaria del 1% que anualizada daba 17.000%. A pesar de todo eso, en 5 meses logramos bajar la inflación a un dígito”, y agregó que “aún queda mucho por mejorar, pero estamos en el camino correcto”.

José Luis Espert volvió a mostrarse cercano al Presidente

Continuando por la misma línea de los festejos, el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar De Marchi, aseguró que “El presidente Javier Milei se propuso combatir la inflación sincerando los precios de la economía en lugar de imponer regulaciones insostenibles. Cinco meses después de asumir, la desaceleración demuestra que este es el camino a seguir”.

A su vez, el dirigente mendocino reconoció que “hay todavía mucho trabajo y grandes desafíos por delante para poder cambiar la vida de los argentinos que aún padecen el desastre que nos dejaron años de populismo”.

Noticia en Desarrollo