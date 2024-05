José Luis Espert defendió el rumbo económico del Gobierno: “Un kirchnerista enfermo va a decir que seguimos en recesión”

José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza

El legislador oficialista, José Luis Espert, defendió el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, aseguró que “en breve” se repuntará de la crisis, aunque advirtió que se va a seguir estando peor que el año pasado.

“La economía en breve va a estar recuperándose. La economía ya va a empezar a crecer respecto del subsuelo, o sea que todavía vamos a estar todo el año con respecto al 2023 abajo, porque te estás recuperando desde ahí. Estadísticamente, vamos a seguir estando abajo que el año pasado”, manifestó el diputado de La Libertad Avanza.

Para explicar la situación, señaló que “el concepto es rebote” y que es “obvio” que seguirá sintiéndose la crisis -más allá de muestras de recuperación- “porque evitamos una hiperinflación”, justificó. “Un kirchnerista enfermo va a decir que seguimos en recesión”, agregó.

Si bien reconoció que el Poder Ejecutivo no necesita de la Ley Bases ni del paquete fiscal para que la economía crezca, expresó que “en la medida que sean sancionadas y en la medida que sigamos con la inflación de un dígito, la economía se va a empezar a recuperar de manera sostenida”. “A más de 5 meses de gobierno, no tenemos las leyes sancionadas, y, sin embargo, evitamos una hiperinflación y de a poco la economía va a empezar a mostrar recuperación. Con las leyes y la inflación bajando va a ser mucho más sostenible y creíble. Cuanto más institucionalidad le demos al cambio, más fácil es de ver que no tiene la posibilidad de volver para atrás”, precisó en declaraciones a LN+.

En medio de las últimas apariciones de Cristina Kirchner, Espert manifestó que “más allá de las personas, el kirchnerismo tiene como proyecto político hacer de la Argentina una villa miseria y lo lograron. Rompieron todo. Maldito kirchnerismo”, despotricó contra la oposición. E incluyó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof (”que es Cristina”), quien “está logrando hacer de la provincia de Buenos Aires una gran villa miseria llena de narcos, inseguridad, con la educación y la salud rotas”. “Eso es Kicillof, eso es Cristina”, enfatizó.

Sobre la ex vicepresidenta agregó que “es una psicópata” y “requiere tratamiento psiquiátrico”: “Nos hace creer que la villa miseria que somos es por culpa de los 5 meses de Milei”.

Dentro de las críticas, sumó al Indio Solari. El ex líder de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota reapareció públicamente en una entrevista en la que habló en duros términos sobre el Gobierno libertario. “Independientemente de que a Milei le vaya bien, hay un loco de Presidente (...). Nunca pensé que un tipo con una motosierra fuera el que ganara”, señaló el músico en una entrevista publicada en El Cohete a la Luna, en la que se mostró sorprendido por la tolerancia hacia el jefe de Estado: “Me extraña que haya gente que crea que hay que darle más tiempo a este tipo”.

Consultado al respecto de las declaraciones del fundador de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Espert contestó: “Pobre Indio, le mando mi más sentido pésame, que haga el duelo. El kirchnerismo perdió, Cristina perdió, y ojalá no vuelvan nunca más”.

También disparó contra el referente de la CGT y líder de Camioneros: “El país que quiere (Pablo) Moyano es indefendible, es el país donde gobernó 16 años el kirchnerismo. El país de 8 millones de trabajadores completamente precarizados”. Y contra el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni: “Estos tipos son la peor mierda que hay sobre el planeta”.

Por otra parte, Espert fue consultado por la postura del Gobierno frente al cepo al dólar: “El presidente está convencido que el cepo es malo; en algún momento va a salirse, si no se sale es porque se están tomando recaudos para evitar que la gente sufra algún raspón con un salto cambiario”, justificó.