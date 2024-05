El Gobierno colocará mañana el busto de Carlos Menem en la Casa Rosada: el significado de la fecha

El lugar donde se ubicará el busto de Carlos Menem ya está preparado. Tiene una ubicación privilegiada

El busto del ex presidente Carlos Saúl Menem será colocado este martes al mediodía en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada. En la ceremonia estarán presentes la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios de la administración actual, aunque no se confirmó todavía si concurrirá el presidente Javier Milei.

Se descuenta que los familiares más cercanos al ex mandatario riojano serán los principales invitados al acto, en el que por ahora no hay previstos discursos ni trascendieron demasiados detalles. Por eso estarán su ex esposa Zulema Yoma, su hija Zulemita, su hermano, el ex senador Eduardo Menem (de 86 años), y también sus sobrinos, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia. Además habrá otros dirigentes políticos de los años 90 que colaboraron en la gestión del jefe del Ejecutivo que gobernó Argentina, durante dos períodos, entre 1989 y 1999.

En los últimos días, en el Salón de los Bustos se vio un intenso movimiento para que el busto de Menem sea instalado muy cerca de la puerta de entrada que da a la fachada Norte de la Casa de Gobierno. Estará al lado del de Bartolomé Mitre. En esta ocasión no se respetará ningún orden cronológico de los 27 presidentes que se ubican allí. El 22 de abril por la tarde, el Gobierno decidió remover el que identifica a Néstor Kirchner para liberar un pedestal pegado a la alfombra roja por la que diariamente ingresan Milei, sus ministros o los invitados especiales. Allí irá el de Menem, el presidente al que Milei más admira.

El busto de Kirchner fue desplazado hasta un rincón junto a la escalera que conduce al ala Sur del edificio construido en 1898 durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Frente a ese busto colocaron el de Raúl Alfonsín.

Ya está todo preparado para que el busto de Carlos Menem ocupe su lugar en el Salón que alberga a otros 27 mandatarios argentinos

La fecha elegida para la ceremonia coincide con que se cumplen 35 años del triunfo electoral del caudillo riojano, quien ejerció el poder durante 10 años.

Confeccionados con mármol de Carrara, todos los bustos están posados encima de pedestales hechos con el mismo material. Rinden homenaje a todos los ex presidentes constitucionales que gobernaron en la Argentina.

En enero, Zulemita Menem se contactó con autoridades de la administración libertaria. El día 22 del primer mes del año envió a un colaborador cercano a entregar la solicitud por el mismo medio con el que lo había hecho anteriormente a los dos presidentes anteriores: en una carta. Unos días después, se contactaron con ella desde la Rosada para poner en marcha el operativo.

La imagen del riojano estaba archivada en el Museo del Bicentenario, que ahora fue rebautizado como Museo Casa Rosada. Durante la gestión de Alberto Fernández ya se había acordado la fecha para su instalación en el Hall de Honor por el que habitualmente ingresan los principales funcionarios o invitados a la Casa de Gobierno. La iban a colocar el 2 de julio de 2020 coincidiendo con el cumpleaños 90 del líder peronista, pero la pandemia de Covid-19 obligó a la postergación.

La gestión de Carlos Menem fue reivindicada en varias oportunidades por Milei y recientemente el ex mandatario fue homenajeado con un retrato en el flamante Salón de los Próceres -antes Salón de las Mujeres- que creó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

De esta manera, solamente quedarán sin colocar en el llamado Salón de los Bustos las esculturas correspondientes a Isabel Martínez de Perón, Fernando de la Rúa y Cristina Fernández de Kirchner.

Una vista general de archivo del Salón de los Bustos

¿Cuáles son los requisitos para formar parte del Salón de los Bustos, ese hall con pisos blancos y negros? Néstor Kirchner firmó el Decreto 1872/2006 donde estableció que los bustos pueden y deben ser inaugurados en el Hall de Honor “luego de transcurrido el plazo de dos períodos de gobierno contado desde la finalización del mandato respectivo”. Y también que deberían ser situados en el orden cronológico a sus respectivos mandatos. Además, ordenó la remoción de todos los bustos de los jefes de Estado cuyas presidencias no hayan sido constitucionales.

Por eso se retiraron durante la presidencia de Macri los bustos de José Félix Uriburu, Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell, quienes, según los funcionarios de esa administración, representaban “los golpes del ‘30 y del ‘43″ y que “no entendemos por qué estaban”. Es que de acuerdo a los presidentes que pasaron por la Casa de Gobierno el ordenamiento no había sido el mismo.

Uno de los últimos bustos en ser incorporado había sido el de Raúl Ricardo Alfonsín, el 1° de octubre de 2008, cuando Cristina Kirchner, con la presencia del líder del radicalismo en la Rosada, decidió sumar la obra del artista plástico Orio Dal Porte. Ese mismo año se inauguró el de Héctor Cámpora y en 2015 el de su esposo Néstor. A estos dos últimos y al de Perón decidió colocarlos en el Hall Central de la Casa de Gobierno durante sus mandatos. Macri los devolvió al Salón de los Bustos.

Todavía faltan los bustos de varios presidentes que legalmente ya están en condiciones de ocupar un lugar allí en el Hall de Honor. El de Isabel Martínez de Perón, de 75 centímetros de altura, ya está confeccionado por el escultor Enrique Savio. En marzo de 2022 hasta la CGT pidió que se colocara ese busto que permanece guardado en el Museo del Bicentenario pero el presidente Alberto Fernández no activó la gestión para efectivizar ese pedido. Lo mismo ocurrió con el de Menem que se iba a emplazar cuando el riojano iba a cumplir 90 años, el 2 de julio de 2020. La pandemia de Covid dejó archivado ese plan que ahora se cristalizará.