Un libro sobre el diálogo político reunió a un ministro y a un sindicalista clave de la CGT, a horas del paro general

La empresaria Isela Costantini, el periodista Gonzalo Aziz, el gremialista Gerardo Martínez y el ministro Guillermo Francos (fotos Gustavo Gavotti)

Estaba organizada desde hace semanas, pero no dejó de ser un gesto político en una coyuntura especial. La presentación de un libro sobre la importancia del diálogo convocó al ministro del Interior, Guillermo Francos, y al titular del gremio de la construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, pocas horas después del segundo paro general que la CGT realiza en contra del presidente Javier Milei, a sólo cinco meses de su asunción.

Convocados por el periodista Gonzalo Aziz en la Feria del Libro, en el encuentro también participó Isela Costantini, de GST Grupo Financiero, en una suerte de reproducción a escala de la mesa de diálogo tripartito Gobierno-Empresas-Sindicatos que suele mencionarse como la instancia inicial para llegar a acuerdos que permitan sacar a la Argentina de décadas de estancamiento económico, aumento de la pobreza y deterioro de la calidad de vida de millones de personas.

La presentación de “La gestión del diálogo” (Editorial Galerna) se llevó a cabo en el pabellón 9, a metros de la pista central de la Sociedad Rural, allí donde Milei tenía intenciones de difundir su último libro y que por diferencias con los responsables de la muestra no se pudo concretar. Una muestra práctica del desencuentro. Lo cierto es que Aziz hizo una introducción con una serie de filminas proyectadas en la pantalla del stand en las que mostró los datos sobre economía y desarrollo humano de la Argentina de las últimas décadas y los vinculó con la falta de acuerdos, la ausencia de políticas de largo plazo y la alteración permanente de las reglas de juego.

El ministro Francos expuso en la presentación del libro su mirada sobre la importancia del diálogo político

“Este país no va a salir con un mesías, con un ídolo, va a salir con gente que quiera laburar”, dijo el autor del libro y señaló la frase del ex presidente de Estados Unidos Harry Truman que para el periodista resume la idea del libro: “Uno puede lograr cualquier cosa en la vida, siempre y cuando no le preocupe a quién se le atribuye el crédito”.

Lo cierto es que, además del contenido del libro y las ideas que se transmitieron en la presentación, fue una señal potente la asistencia de dos representantes importantes de los sectores que estuvieron en veredas opuestas la semana pasada, debido al segundo paro general de la CGT que enfrenta el gobierno. Gerardo Martínez, junto a su cargo en UOCRA, pertenece a la conducción cegetista y es el secretario de Relaciones Internacionales, que representa al movimiento obrero en organismos multilaterales. Guillermo Francos es el titular de la cartera política y una de las voces que aportan diálogo a un Ejecutivo dominado por la intransigencia que plantea Milei.

“No piensen que el Presidente no quiere dialogar. El Presidente me puso a mí para que yo sea el que dialogue, porque él sabe que su personalidad es más confrontativa y necesitaba a alguien que pudiera encausar el diálogo. Nosotros somos un gobierno que dialoga, más allá de la personalidad del presidente”, afirmó Francos, quien de todos modos, habló sobre la huelga sin medias tintas: “El paro era innecesario y fue un paro político”, advirtió.

El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, habló sobre la importancia del diálogo en el encuentro en la Feria del Libro

Y al referirse a Gerardo Martínez, el ministro del Interior destacó: “Tengo el mejor diálogo con él. Es un un dirigente que sabe dialogar, sabe conversar y entiende la situación. A él también le cuesta encontrar los consensos para poder generar un diálogo común con nosotros. Y yo lo entiendo, porque no es fácil para él hablar con Pablo Moyano”.

A su turno, el secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción afirmó que “a todos los argentinos, más allá del pensamiento, de la valoración político partidaria, nos identifica una bandera, una historia, un sentido de argentinidad que nos da la oportunidad de tomar este desafío”, y agregó: “Estos nuevos cuatro años que tenemos por delante, para que no sean en vano, porque es mucho lo que está en juego, no solamente la particularidad de lo que podemos decir nosotros como voceros de cada sectores, tenemos que pensar en el pueblo argentino”.

“El diálogo es una herramienta fundamental, es la llave maestra. El tema es cómo nos damos la oportunidad, cómo manejamos los tiempos, cuál es el nivel de tolerancia y cuál es la propuesta que cada sector trae. Yo confío en la gestión que lleva adelante Guillermo Franco, que nada más y nada menos representa el Ministerio Interior. Es el Ministerio que tiene la valoración política de conseguir el entendimiento, no solamente con las provincias, sino con la sociedad en su conjunto. Si fue elegido para esa tarea es porque tiene su mérito, trayectoria y capacidad de gestión para poder este encontrar una propuesta que le pueda ser útil al Presidente”.

Isela Costantini, de GST Grupo Financiero, habló sobre la parte empresaria y cómo la falta de diálogo afecta a la economía

En tanto, Isela Costantini describió que una de las claves es cultivar los vínculos cuando no son necesarios para fortalecer el conocimiento mutuo y la confianza. “El diálogo no es el diálogo por el diálogo, es realmente tener un objetivo en común. ¿Qué tenemos en común? Eso que muchas veces es dejado de costado y pasa a ser más un interés de la individualidad, de lo que cada uno quiere, y no de lo que se quiere construir en conjunto”.

La ejecutiva que condujo en el país General Motors y Aerolíneas Argentinas planteó que sus diferencias con la idea de que “yo tengo que ser el que gane en la mesa de negociación”, y se pronunció en cambio a favor de sostener: “Yo quiero hacer algo y quiero aportar algo para que la Argentina gane. No es lo que yo voy a ganar, no es lo que el otro va a ganar; sí es lo que la Argentina va a salir ganando”. Fue una frase que recibió el aplauso de decenas de personas que se acercaron al stand.

“Todos los argentinos somos responsables por tratar de dejar de estigmatizar. Si uno le dice que le gusta el blanco, no tiene que decirle al otro que odia el negro. Realmente, hay tratar de entender que entre todos tenemos que construir una sociedad en común, basada en el respeto”, manifestó la empresaria y consideró: “La grieta la resolvemos entre nosotros, no la resolvemos en el Congreso ni en el Senado”.

Sobre el final, el ministro del Interior destacó que: “no se construye a través del odio, se construye a través del acuerdo, del diálogo y del consenso. No tengo problemas en sentarme sin ningún tipo de prejuicio con cualquiera. Con Gerardo, tenemos una excelente relación, pero cualquier otro yo me puedo sentar en una mesa con cualquiera y sin prejuicios con quien quiera conversar sobre el futuro de la Argentina”.

Y Gerardo Martínez subrayó: “Yo no lo voté a Javier Milei, pero yo le deseo todo lo mejor porque en última instancia está en juego el destino de nuestro país, la necesidad de transformar la pobreza en grandeza, en trabajo, en desarrollo, en producción. Creo que este es el objetivo que tiene el sindicalismo”.