Karina Milei suma influencia y da un giro dialoguista en la relación con los aliados del PRO

Karina Milei y Guillermo Francos (Adrián Escándar)

En paralelo a su rol como armadora electoral del partido oficial, Karina Milei empezó a extender su espectro de influencia e incursiona en un nuevo papel, como articuladora política con otros espacios políticos. Además, en una continuidad de su papel de escenógrafa proselitista durante la campaña, prepara dos exhibiciones del poder libertario, con el Pacto de Mayo, en Córdoba, y la presentación del libro de Javier Milei, en el Luna Park.

Mientras agenda nuevas visitas en el interior para inscribir el sello de La Libertad Avanza -la próxima será esta tarde, en Santa Fe-, Karina Milei organizó dos reuniones inéditas esta semana con los diputados de mayor peso de PRO, y no se descarta que siga con el tendido de puentes, hacia referentes de otros partidos.

Las negociaciones políticas, se sabe, repelen y aburren a Javier Milei que, desde el inicio de la gestión sindicó a su hermana como brazo político y principal autorizada para hablar en su nombre. La funcionaria, sin embargo, se había limitado a participar como espectadora de las sesiones más relevantes en Diputados, por la ley Bases, siempre sobre la hora y sin previo aviso, sin convocar jamás a los líderes de los partidos aliados.

Hasta esta semana esa tarea había estado a cargo casi exclusivamente del ministro del Interior, Guillermo Francos. Pero cerca de Milei revelaron que después de los gestos de impaciencia que surgieron desde PRO por las nulas retribuciones a sus esfuerzos por la ley Bases, el jefe de Estado la instruyó para que empiece a dar señales concretas a los partidos que colaboraron con el oficialismo. La poderosa Secretaria priorizó al partido de Mauricio Macri, pero en el futuro, contaron en la Casa de Gobierno, piensa referentes de otras fuerzas políticas que han mostrado intenciones de ayudar con los libertarios, como los bloques Hacemos y la UCR.

La secretaria general de la Presidencia reunida con diputados del PRO y del oficialismo

Llamativamente, Karina Milei no invitó a Francos a su primer encuentro con el jefe de PRO, Cristian Ritondo, el miércoles. En cambio, lo recibió junto a su asesor de mayor confianza, Eduardo “Lule” Menem, que hasta hace muy poco era uno de los principales detractores de la alianza con los amarillos y movió los hilos para desplazar a Oscar Zago de la presidencia del bloque de LLA, justamente, por aceitar los puentes con ese partido. Como la Secretaria, el riojano debió recalcular en su postura independentista, justamente, a partir de la directiva que bajó desde la cúpula del Ejecutivo para enviar sin demoras señales conciliatorias a los principales socios.

Mientras tanto, la armadora sigue con el rally de visitas al interior para consolidar en las provincias el nuevo partido La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones legislativas. Hoy viajará a uno de los cinco distritos más importantes del país, Santa Fe, de la mano de una de sus principales colaboradoras en Diputados, Romina Diez. En Balcarce 50 están convencidos de que no enfrentarán mayores escollos ante la justicia electoral local, mientras esperan que la Cámara Nacional Electoral (CNE) falle a su favor en la apelación por el caso de Córdoba y les allane el camino en el resto de los distritos. Esta vez, Karina no mantendrá el perfil bajo como en otras visitas, sino que encabezará un acto, en Rosario. Pero no se revelo si hablará en público. Hasta ahora no se le escuchó nunca la voz en vivo.

Además, está ocupada en los dos grandes eventos con los que el Presidente buscará asegurarse protagonismo en la escena pública. Con ayuda del asesor Santiago Caputo, Karina Milei prepara el Pacto de Mayo con meticulosidad: ya envió a tallar las medallas que le entregará a los participantes y habla seguido con las autoridades de la Ciudad de Córdoba para organizar el acto en el Palacio de Justicia. En paralelo, planea los detalles de la presentación del libro de Milei, que se llevará a cabo en el Luna Park luego del conflicto con las autoridades de la Feria del Libro, donde tenía planeado organizarlo inicialmente.

Su creciente ascendencia es lamentada en el sector dialoguista del Gobierno, donde vislumbran que su personalidad, en el corto plazo, no contribuirá a mantener una relación saludable, de consenso con sus socios. “Sus relaciones políticas duran muy poco”, dijo un referente de peso que la conoce hace años y trabajó muy cerca suyo. Extremadamente reservada, la hermana del primer mandatario suele decir que la tiene sin cuidado que la critiquen: “Karina prefiere que le teman a que la amen”, reveló un funcionario de su confianza.