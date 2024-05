Guillermo Francos: “No se construye la Argentina en los términos de Pablo Moyano”

Guillermo Francos, ministro del Interior

Guillermo Francos salió al cruce de la Confederación General del Trabajo (CGT) luego del paro general llevado a cabo este jueves 9 de mayo.

El ministro del Interior definió la medida de fuerza de la central obrera como una “actitud equivocada, desafortunada e intempestiva”. La actitud de algunos dirigentes sindicales no ha sido razonable, mucho menos sus declaraciones”, agregó. La declaración del funcionario apunta directamente al secretario general de la CGT, Pablo Moyano, quien al término de la huelga amenazó contra otra movilización contra el gobierno de Javier Milei cuando se trate la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. Además, el titular del sindicato de Camioneros se refirió en duros términos al ministro de Economía, Luis Caputo, quien había expresado su solidaridad con los trabajadores que, desde su mirada, fueron perjudicados por la medida de fuerza: “Que Caputo se solidarice con trabajadores, con el daño que hizo cuando se afanó el préstamo de 45 mil millones de dólares, es como que Barreda hable de la familia, la verdad no tienen cara estos tipos”, disparó el camionero.

A última hora de la noche, Francos se refirió a la polémica declaración del referente sindical: “No se construye la Argentina en los términos de Pablo Moyano, se construye en términos de comprender la realidad que vive el país, la realidad de los que quieren trabajar, de los comerciantes que pagan sus costos para abrir sus negocios; las actitudes patoteras no sirven para avanzar”.

Pese a estar molesto con la central obrera, el ministro dijo que no buscará “cortar el diálogo” con la dirigencia gremial pero llamó a “conversar con el gremialismo en general en cortar con esta concepción de que 5 señores son dueños de los trabajadores”.

“Tal vez sea momento que expresemos en un debate si realmente tenemos que seguir con la misma dirigencia gremial durante tantos años o si es necesario democratizar más. Esto no es cuestión de ‘látigo o cafecito’ es hacer entender a la sociedad cuáles son los problemas que plantea el sindicalismo y ver cuáles son los apoyos que cuenta cada opinión”, planteó.

Foto de archivo del líder del sindicato de camioneros de Argentina, Pablo Moyano (c). EFE/ Enrique Garcia Medina

“A veces tirar tanto de la piola como está haciendo la CGT genera que se corte. Tratemos de no tirar tanto porque cuando se corta, se corta”, advirtió. “El Gobierno no tiene nada en contra de la representación gremial pero sí está en contra de estas medidas que son absolutamente políticas”, sentenció cuestionando la medida de fuerza a tan solo 5 meses de haber asumido la gestión de Javier Milei. “¿Es razonable?”, se preguntó.

En este marco, en declaraciones a Todo Noticias (TN), cuando se le preguntó por la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos y el brutal ajuste que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo, Francos contestó: “La Argentina es esta que tenemos, no hay magia para hacer que aparezca la posibilidad de incrementos salariales y trabajo para todos”.

“El gobierno entiende perfectamente que la gente la está pasando mal. Lo estamos pasando mal porque nadie puede vivir feliz cuando hay tanta gente sufriendo. Argentina tiene un nivel de pobreza que no tenía hace 30 años atrás, pero se generó por malas gestiones”, analizó delegando responsabilidades en anteriores gobiernos.

“El Gobierno sigue la situación social día a día, la analiza y toma decisiones en función de eso. Los aumentos previstos que se postergaron fueron porque no se quiere cargar en un mismo momento todos los costos a la sociedad”, agregó.

La discusión por el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)

Francos aseguró que en el Gobierno están “considerando algunas propuestas de modificación” del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, uno de los temas más cuestionados de la Ley Bases que se está debatiendo en el Senado.

“El RIGI lo planteamos porque gracias a los gobiernos que nos precedieron que dictaron normas que iban en contra de la inversión y que no podían sacar dólares, han generado una desconfianza tal en el país que si uno no ofrece condiciones muy buenas para las grandes inversiones no vienen porque hay otros países con regímenes de promoción de inversiones que son más confiables que Argentina”, defendió la iniciativa del oficialismo.

“Si esto genera dudas estamos conversando sobre qué formas se modifican. Queremos ser muy cuidadosos, no queremos que se tergiverse el espíritu del proyecto”, continuó.

Con respecto al tratamiento de la ley en la Cámara Alta, “nuestra expectativa es que tenga dictamen la semana próxima, martes en lo posible si llegamos, y que sea tratada la semana siguiente”.