Las 10 frases más destacadas del discurso de Javier Milei en la Fundación Libertad

Milei sobre equilibrio financiero en Fundación Libertad

Javier Milei cerró anoche la cena de la Fundación Libertad. Ante un auditorio repleto de funcionarios, ex funcionarios, economistas y distintos actores de la política, la cultura y el espectáculo, el presidente defendió el ajuste que está llevando adelante, aseguró que la economía va a crecer y lanzó duras críticas -y burlas- hacia la oposición y analistas económicos.

El jefe de Estado habló alrededor de 50 minutos. “Hola a todos”, se presentó impostando su voz y procedió a agradecer a la organización y a señalar que se sentía “honrado” por la presencia del ex mandatario Mauricio Macri y del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. También destacó la participación de su ministra de Seguridad: “Genia Patricia (Bullrich)”.

A continuación, las 10 frases más destacadas del discurso de Javier Milei:

1 - “Usan causas nobles para tratar de desestabilizar a un gobierno porque saben que van a perder y no vuelven más”.

En el tramo final de su participación, el presidente destacó los números de la economía que enumeró en cadena nacional esta semana. En este marco, señaló que “la caída del riesgo país predice que para adelante la economía rebota” y apuntó contra la oposición por sumarse a la manifestación de las universidades: “Por eso están tan nerviosos y usan causas nobles para tratar de desestabilizar a un gobierno. Saben que van a perder y no vuelven más”.

2 - “La economía va a subir como pedo de buzo”.

En varias oportunidades de su participación recurrió al humor en medio de su análisis de la economía. En un fragmento, adelantó que “cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo”.

3 - “El Banco Central es cuestión de tiempo, ya lo voy a agarrar”.

Este miércoles volvió a plantear su plan de eliminar el Banco Central de la República Argentina. “Creí que tener un Banco Central que hiciera las cosas bien era posible, creí que podíamos hasta el 28 de diciembre de 2017 que se lo llevaron puesto y así fue lo que provocó el retorno del kirchnerismo”, expresó.

4 - “Hay varios Messi en el equipo”.

Milei arengó a sus funcionarios y, trazando un paralelismo con el fútbol, manifestó que “los goles los hace Messi y hay que empezar a hacer goles”. A continuación, destacó: “Siento que hay varios Messi en el equipo, Toto (Luis Caputo) es Messi, Patricia es Messi, Guillermo (Francos) es Messi, Diana (Mondino) es Messi, cada uno es un Messi en su puesto”.

Javier Milei sobre la Ley Bases

5 - “El soviético que está en la provincia”.

Así definió el mandatario al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Al abordar el tema de la inflación, desplegó críticas al referente del kirchnerismo al tratarlo como “ese chico, que está en la provincia, el soviético, dice que es una exageración” y lo cuestionó porque “ni siquiera saben el cálculo de cómo es la inflación que es un exponencial”.

6 - “No existe registro histórico en la historia de la humanidad de un ajuste de semejante calibre en tres meses”.

Así celebró las primeras medidas aplicadas desde que está al frente de la gestión: “El saneamiento del BCRA hizo que de tener un déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI hoy está en 4 y camino a 3. Cuando venga la próxima tasa de inflación otro punto más le vamos a echar. No existe registro histórico en la historia de la humanidad de un ajuste de semejante calibre en tres meses”.

7 - “Decir que los políticos son monos con navaja es insultar a los monos”.

Milei habló en duros términos no solo de la dirigencia, sino también de analistas económicos; aunque no nombró por su nombre a ninguno. “Cuando algunos economistas profesionales, por ignorancia o por resentimientos dicen ‘no hay plan de estabilización’, ¿y cómo es que baja la tasa de inflación?, ¿Qué es magia? No. Dejamos constante la cantidad de dinero”.

“¿Qué quieren un plan quinquenal? No soy un comunista, soy liberal libertario, eso lo tienen que determinar los empresarios, no un burócrata. Por mucho que le pese a los políticos, no son Dios, son peores que el ser humano promedio. Decir que son monos con navaja es insultar a los monos. Entonces, digo, ¿cómo voy a estar fijando precios? Soy liberal, o sea digamos, me da urticaria”.

Milei criticó al gobierno de Alberto Fernández

8 - “Tenemos la cabeza quemada de socialismo en sangre”.

Lo dijo en referencia a la denuncia recibida por promover la fuga de dólares. “Cuando digo que el que fugó plata es un héroe, viene un imbécil y me hace un juicio. Es buenísimo, o sea el chorro acusando al honesto, más claro imposible. Por eso no es casualidad que tengamos 100 años de decadencia, si tenemos la cabeza quemada de socialismo en la sangre”.

9 - “Hay que meterse, si no van a gobernar los orcos”.

“Ellos lo entienden perfecto, nosotros no nos damos cuenta parece: el poder es un juego de suma cero, si lo tenemos nosotros no lo tienen ellos. Ellos lo entienden. Pueden tener los bolsos de López y van a seguir negándolo”, manifestó apuntando al kirchnerismo.

10 - “Por primera vez le estamos dando duro y parejo al gasto público”.

“Por primera vez le estamos dando duro y parejo al gasto público, estamos cumpliendo el sueño de Rothbart. Una caída real del 35% del gasto público, eso es sacar al Estado del medio. La verdadera presión fiscal es el tamaño del Estado, si le pegamos semejante recorte vamos que les estoy devolviendo libertad a lo loco. Más que aplausos deberíamos estar regocijándonos”.