La reforma laboral y los impuestos al tabaco empantanan le negociación de la Ley Bases en la recta final

Diputados de Hacemos Coalición Federal

“Sin reforma laboral no cuenten con nosotros para la Ley de Bases”, amenazó un referente del bloque radical tras una serie de reuniones fallidas en el despacho de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.

Ante la falta de consensos, la bancada de la UCR salió a marcar posición porque consideran que el Gobierno no está cumpliendo con el compromiso asumido. En ese sentido, aseguran que el Gobierno, en sintonía con Miguel Ángel Pichetto, está intentando dejar la discusión del capítulo laboral para más adelante, una vez que sea aprobada la Ley Bases.

El propio Pichetto, jefe del ecléctico bloque Hacemos Coalición Federal, había manifestado públicamente su rechazo a la inclusión en el último borrador de una reforma laboral más cercana a los artículos del DNU 70/23.

Él proponía una reforma acotada que solo incluya ampliación del período de prueba, eliminación de multas por trabajo no registrado y fondo de cese laboral. Como el Gobierno envió un proyecto más extenso amenazó con no acompañar nada. Sin embargo, su bloque no está unificado.

Martin Menem

En esta puja se sumó el PRO, cuyos representantes Cristian Ritondo, Diego Santilli y Silvana Giudici se levantaron de una reunión (según explicaron desde la bancada) porque el Gobierno, la UCR y Hacemos no se ponen de acuerdo sobre la reforma laboral.

“El PRO no puede seguir apoyando al gobierno si ni los propios diputados de LLA ni el Presidente de la Cámara están sentados en la mesa de negociación. No podemos ayudar si ellos no escuchan y negocian con el radicalismo”, dijeron cerca de Ritondo.

Sin embargo, desde uno de los bloque dialoguistas negaron esa versión y aseguraron que el PRO se levantó de la reunión porque rechazan la inclusión del capítulo sobre impuestos al tabaco, que equipara lo que pagan todas las empresas.

Según pudo saber Infobae, pasadas las 17 el oficialismo se comprometió a enviar una nueva redacción de la reforma laboral más cercana a los puntos básicos de los proyectos que había presentado el PRO.

En los otros bloques dialoguistas no dieron entidad a la amenaza de la UCR de votar en contra de toda la Ley de Bases. “Lo dijeron en un tono muy amenazante que no asustó a nadie”, ironizó uno de los diputados que estuvo presente.

“El proyecto tiene que tener un poco más de los puntos de Pichetto”, explicaron, pero reconocieron que la eliminación de la cuota solidaria que cobran los sindicatos a los trabajadores no afiliados traería demasiados problemas con el gremialismo.

A pesar de todo, en todos los bloques mantienen la expectativa de que la sesión será lunes y martes de la semana que viene. “Lo más importante es comprimir la votación lo más posible y no abrir el debate al articulado, porque si no, no termina más y se termina cayendo la sesión”, explicó un legislador con larga trayectoria.