Ignacio Torres cree que la Ley Bases se va a aprobar por mayoría pero reconoció que falta avanzar en acuerdos por Ganancias

Ignacio Torres, gobernador de Chubut (Foto: Adrián Escandar)

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, habló sobre el Pacto de Mayo que Javier Milei espera firmar con todas las provincias en Córdoba y adelantó que la nueva versión de la Ley Bases se va a aprobar por “amplia mayoría” en el Congreso pero reconoció que falta acordar el piso para el Impuesto a las Ganancias. También cuestionó el aumento de la dieta de los senadores que se aprobó esta semana en la Cámara alta.

“Se está poniendo una sobreexpectativa sobre el Pacto de Mayo que en realidad es simbólico, incluso hay algunos puntos que son redundantes que están en la Constitución, cuando en realidad lo importante es la Ley Bases que le da herramientas al Gobierno para avanzar en algunas cuestiones que para el Gobierno son prioridades”, expresó Torres, entrevistado en CNN Radio.

En ese sentido, el gobernador aclaró: “Que se apruebe la ley no quiere decir que al otro día la Argentina va a cambiar radicalmente y va a haber una bonanza económica, eso no va a pasar, lo que sí es necesario es que en paralelo al tratamiento de la ley, que yo soy optimista, que se va a aprobar, salvo que hay algún punto por ahí que genera alguna disidencia como el caso de ganancias, pero el resto me parece que va a salir por amplia mayoría”.

“El impuesto a las ganancias es lo más importante para acordar porque hay muchas asimetrías en la Argentina que no se contemplan, siendo un impuesto progresivo debería contemplar la diferencia que hay en el costo de vida, por ejemplo, en la Patagonia versus la zona centro-norte de la Argentina, y un ítem que no contempla que es zona desfavorable. Esa propuesta se la hicimos al gobierno, todavía no hubo respuesta, yo entiendo que sobre tabla o en comisión se van a modificar algunas cuestiones”, advirtió.

Javier Milei convocó a los gobernadores a firmar el Pacto de Mayo

Consultado por el aumento de las dietas de los senadores, que superará los 7 millones de pesos para mayo, “es una de las tantas muestras de lo alejado que está un sector de la dirigencia de la realidad de la Argentina. A mí me avergüenza cómo de espaldas a la ciudadanía se aumenta el sueldo cuando está pasando todas estas cosas que venimos hablando”.

“Con los jubilados, con los trabajadores de la construcción, con tantas familias que la están pasando mal. Y no hablo de un tema de timing, hablo de un cinismo que no está bueno. A mí me molestó, lo hablé también con los diputados, con los senadores de la provincia y que votaron en contra, por lo menos se responde a nosotros. Pero me parece que en un momento tan sensible para la sociedad es un muy mal ejemplo en una dirigencia que tiene que recuperar la credibilidad, darle la espalda a la gente de esa manera”, agregó.

Sobre la situación económica del país, Torres aseguró que le preocupa “que la recesión no termine en una depresión económica. El hecho que se haya retraído prácticamente toda la obra pública nacional, son miles de familias que tenemos que atender con bolsones de alimento, a través de UOCRA, directamente para comer, esa es una realidad que cada vez vemos con mayor frecuencia y eso no tiene que ver tanto con el tipo de cambio, sino que tiene que ver con una recesión que golpea”

“Golpea muy fuerte, con una pérdida en el poder adquisitivo de los salarios también, que te diría que es lo que más debería ocuparnos en el corto plazo, más allá de que todos estamos de acuerdo que hay que ir hacia el equilibrio fiscal, que la macroeconomía es fundamental, tenemos que ver esos sectores más vulnerables para que no haya problemas, por lo menos en el corto plazo”, alertó.