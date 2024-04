El rector de la UBA advirtió sobre el posible cierre de la universidad este año: “Si no hay dinero no nos va a quedar otra”

Ricardo Gelpi se refirió a la situación del establecimiento educativo y aseguró que, aunque su intención es seguir funcionando, la falta de fondos complican su funcionamiento

En medio del conflicto entre el Gobierno y las universidades por las partidas presupuestarias, y a tres días de la marcha federal convocada para este martes, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, advirtió que la Universidad de Buenos Aires podría cerrar sus puertas durante este año si las autoridades nacionales no abonan los fondos solicitados.

Sus alarmantes declaraciones fueron expresadas en diálogo con Radio Mitre, donde este sábado el representante de la institución se refirió al conflicto que atraviesan los establecimientos educativos con la administración liberal e hizo hincapié en las consecuencias que podrían causar la falta de acuerdo.

En este sentido, si bien el rector subrayó que su intención es que la universidad continúe funcionando como hasta ahora, dijo que la situación actual es desalentadora. No obstante, afirma que no pierde las esperanzas de que desde la gestión de Javier Milei modifiquen su postura.

“La idea nuestra es que no queremos cerrar. Obviamente, no queremos cerrar. Yo, por definición, por mi estructura, por mi forma de ser, trato siempre de ser el conciliador y quiero pensar que el Gobierno va a modificar su conducta y nos va a dar los fondos. Tengo esa esperanza”, declaró Gelpi en la entrevista radial.

Pero advirtió: “Ahora, si no dan los fondos, vamos a tener que cerrar o no dar las funciones que damos habitualmente. Porque si no tenemos plata, no podemos funcionar, obviamente”.

Si bien el rector fue claro en sus palabras, segundos después volvió a referirse al tema de una manera más concreta y con una comparación de la vida cotidiana, la cual utilizó con el fin de que se entienda el conflicto: “Si no hay dinero, no nos va a quedar otra que cerrar, porque no hay forma de continuar. Si usted en su casa no tiene plata para comprar comida, no puede comer. Es así de sencillo”, sintetizó.

Asimismo, Gelpi cuestionó al Gobierno por poner en duda el tema de la educación pública, la salud pública y la ciencia pública y aseveró: “Están haciendo recortes sin discriminar lo que funciona bien de lo que funciona mal”.

En este contexto, también se manifestó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien, a pesar de la tensión entre las partes, advirtió a las universidades que el Gobierno avanzará con una auditoría “pase lo que pase”.

Fue a través de un posteo en sus redes sociales donde el responsable del área tuiteó: “Un aviso importante: pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a AUDITAR, la fiscalización del gasto en las universidades está en la ley de Educación Superior”.

Su mensaje fue acompañado de una foto en la que se lee una parte del artículo dos de esa legislación. “El Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de los institutos de formación superior de gestión estatal y de las universidades provinciales, si las tuviere, de su respectiva jurisdicción”, señala el extracto compartido por el funcionario.

En medio de los fuertes tironeos entre el gobierno nacional y las autoridades universitarias, es que el próximo martes 23 de abril se realizará una marcha de apoyo a la Universidad Pública. Será desde Congreso hasta Plaza de Mayo y en protesta por el recorte de fondos. La concentración comenzará a las 15:30 horas, mientras que el acto central será a las 18 horas, frente a la Casa Rosada, donde se dará un discurso en el que reclamarán una actualización del presupuesto en medio de una creciente inflación y el ajuste que el Ejecutivo está aplicando en todas las áreas.