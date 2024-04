Hernán Lacunza: “Las reformas que no son estables no sirven para nada”

El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza

“Hoy estamos mejor que el día uno”. La declaración pertenece al ex ministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, quien respaldó algunas medidas que está llevando a cabo el Gobierno de Javier Milei pero planteó la necesidad de que las reformas “sean estables”. “Sino no sirven para nada”, sentenció.

La Casa Rosada envió este miércoles al Congreso el proyecto con el paquete fiscal que se debatirá en Diputados de forma simultánea con la Ley Ómnibus. Según el texto del proyecto, “el Estado Nacional se encuentra obligado a balancear sus cuentas fiscales, debiendo para ello apoyarse en dos pilares fundamentales: la reducción de gasto público y la mejora en la recaudación impositiva”. El paquete de medidas incluye Ganancias, Bienes Personales y el blanqueo de capitales.

Al respecto, Lacunza señaló que “tiene la virtud potencial de institucionalizar un orden fiscal que empezó este gobierno, después del desorden que dejó el anterior, con una combinación de motosierra, freezer y licuadora, que puede servir un cuatrimestre pero no un año”. Por ello, manifestó que “las reformas que no son estables no sirven para nada”. “Creemos en una economía más abierta, menos regulada, y se necesita equilibrio fiscal como condición primaria para bajar la pobreza”, agregó el ex funcionario de Cambiemos.

A más de cuatro meses de iniciada la gestión actual, pese la caída de la actividad y del consumo, y al aumento de la pobreza, el economista consideró que el país “está mejor” ahora que cuando asumió Milei. “El gobierno heredó un legado muy difícil -reservas negativas, brecha 150%-, la inflación reprimida era explosiva. Toda esa primera parte del programa que fue aventar los riesgos de hiperinflación, default y corralito, todo eso lo encaró de entrada y hoy tenemos brecha en 20%, reservas netas neutras”, fundamentó. Sin embargo, reconoció la crudeza de la crisis: “También es cierto que la recesión es muy aguda, que el producto cae mas del 6% trimestral que anualizado da como 20″.

Lacunza destacó las medidas económicas implementadas por el gobierno pero advirtió que "no quiere decir que te rinda los próximos” (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Para Lacunza la actividad económica que se mantuvo durante el último tramo de la administración de Alberto Fernández en el Gobierno y Sergio Massa en el Ministerio de Economía, “era artificial”. “El consumo era sostenido por anabólicos, por el ‘plan platita’ y el dólar atrasado”, manifestó en declaraciones a Todo Noticias (TN). Y enfatizó que ahora “se avanzó”.

No obstante, volvió a advertir que las medidas implementadas hasta el momento pueden no servir para continuar por un rumbo de crecimiento: “Ojo, que lo que te rindió los primeros días no quiere decir que te rinda los próximos”.

Para Lacunza, “la desaceleración inflacionaria está asociada a un ancla cambiaria que se va atrasando todos los días”. “Cuando uno escucha al Gobierno desestimar este problema, decir que el mercado lo convalida... ojo que el mercado se come la curva; y que el mercado se coma la curva, lo respeto no lo idolatro, pero finalmente el que especula gana y pierde; pero cuando el gobierno se come la curva, sufren 46 millones de pasajeros”.

“Si te vas metiendo en un callejón, donde la única puerta de salida es una nueva devaluación sería letal para la marcha del programa económico”, alertó. “Sería resetear el modelo dentro de X meses, pero me doy cuenta demasiado tarde. No cometamos ese error. Es comprar inflación baja en abril a costa de riesgo de inflación alta en agosto”, continuó el ex ministro.

“El Gobierno tiene una debilidad política porque no tiene gobernadores ni bloques numerosos entonces necesita mostrar éxitos prematuros para sostener el apoyo que si tiene en la calle y que no se le termine diluyendo”, analizó y de acuerdo a sondeos de opinión, “por ahora la gente banca” la gestión de La Libertad Avanza. “Las encuestas dicen que hay margen. Yo no soy experto pero soy consumidor de esa información”, concluyó.