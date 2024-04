Entre Ríos: El PJ quiere “desenchufar” de Cammesa la represa Salto Grande y Frigerio se opone

La iniciativa, que ingresó en la Legislatura provincial hace unos días, fue presentada por el diputado Juan José Bahillo, ex secretario de Agricultura de la Nación de Sergio Massa. Pero detrás hay otras dos figuras dándole volumen político. Una es el ex gobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet. La otra es el ex titular de Aduanas, Guillermo Michel.

El objeto del proyecto es crear una empresa que se denominará “Administradora Energía de Entre Ríos SA” para que se encargue de comercializar la electricidad que produce Salto Grande. La represa, ubicada sobre el río Uruguay a la altura de Concordia, es un emprendimiento binacional con el Uruguay.

La meta es que la Administradora “desenchufe” a Salto Grande de Cammesa (compañía administradora del mercado mayorista eléctrico). Así, podría vender por su cuenta la energía que produce la represa.

“Cammesa, por el decreto 1.192 de 1992 tiene asignadas funciones de organismo encargado del despacho del sistema argentino de interconexión. Salto Grande no está obligada por ley a venderle a Cammesa. Ahora bien: nada obsta a que la empresa provincial sea la que le venda la electricidad a Cammesa, con otros valores y en función al precio que se negocie”, explicó Michel a Infobae.

“Claramente, esto requiere de voluntad política. Pero no hay un marco normativo que impida la propuesta que se presentó”, agregó el ex titular de Aduanas.

La jugada apunta a dos fines. El primero: que Salto Grande deje de venderle energía barata, casi al nivel de costo, a Cammesa. El proyecto de Bahillo reseña que la represa percibe, en promedio, u$s 5 por Mwh. El segundo, evitar que las distribuidoras de Entre Ríos paguen tan cara la electricidad que luego impacta en las tarifas de empresas y familias. El texto que ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia resalta que Cammesa revende el Mwh a entre 40 y 50 dólares. El perjuicio para las distribuidoras entrerrianas, según el cálculo que figura en la iniciativa legislativa, está en el orden de los u$s 120 millones al año.

El proyecto terminaría impactando en las tarifas eléctricas de los usuarios

El bajo precio del Mwh que recibe Salto Grande tiene también su correlato en las regalías y en los excedentes de la represa. Las ganancias tras atender costos, se las reparten Entre Ríos; Corrientes y Misiones.

La intención es que la nueva empresa estatal sea una sociedad anónima con capital mayoritario estatal. “La propuesta es mixta. Como YPF”, señaló Michel, “Cuando arranque, el 100% de las acciones sería del Estado provincial. Luego se abriría de manera transparente a oferta pública en el mercado de capitales para que ingresen accionistas” privados, apuntó.

La movida está en sintonía con el planteo que hizo hace unas semanas la Cooperativa Eléctrica de Concordia: comprar energía a Salto Grande para abaratar costos. Fue después de que Cammesa intimó a la distribuidora local por pagos atrasados. El planteo requiere modificar el esquema vigente desde la ley Dromi en los ‘90.

Un compromiso de campaña

Por su parte, el gobernador Frigerio fue cortante sobre la iniciativa. “Todavía no hay un esquema de desregulación que permita esto”, sentenció en declaraciones a medios locales. Además “no necesitamos crear nuevas empresas. Ya tenemos suficientes entidades del Estado para hacer ese trabajo”, aclaró.

Asimismo, dijo que el proyecto legislativo es aún “virtual”. “Todavía no se puede comercializar directamente con una productora de energía. Hay que pasar por Cammesa”, añadió, en contraposición al argumento de Michel.

Frigerio afirmó que está “personalmente” detrás del tema Salto Grande. Se trata, remarcó, de un “compromiso de campaña”.

“Estoy hablando con el Gobierno nacional para que avance en la desregulación”, consignó. El mandatario se reunió el lunes en Buenos Aires con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo. Sobre la mesa estuvo el reclamo por regalías y excedentes.

“No quiero que la Provincia siga pasando por esto que viene ocurriendo hace décadas, sin ninguna respuesta por parte de las administraciones que han estado gobernando Entre Ríos. Tengo la convicción de que esto se terminará durante mi gestión”, aseveró Frigerio.

Rodríguez Chirillo le confirmó al Gobernador que la desregulación del mercado energético se concretará. Recién entonces “vamos a poder evitar ser discriminados, como viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo”, remató el Gobernador.