Emiliano Yacobitti: “Si queremos juzgar a las universidades públicas en general, juzgemoslas por sus graduados”

El ex diputado radical ratificó la posibilidad de que la UBA cierre si no se aumenta la partida presupuestaria

En medio de la tensión que se creó entre el Gobierno y las universidades públicas por la falta de actualización del presupuesto fijado para el 2024, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, aseguró que la situación que se vive es crítica, por lo que tuvieron que recortarse los consumos para seguir brindando el servicio. Además, apuntó contra las críticas acerca de la politización que hay en las facultades estatales: “Si queremos juzgar a las universidades públicas en general, juzgemoslas por sus graduados”.

Luego de que el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, denunciara en la red social X que los funcionarios de la UBA “cortan la luz para seguir sembrando el pánico entre los alumnos”, el referente radical desmintió que se tratara de una campaña del miedo al explicar que el uso del suministro eléctrico en zonas específicas era parte de una estrategia implementada para poder reducir los gastos mensuales.

“Es una chicana, las universidades públicas de la Argentina siempre estuvieron politizadas”, señaló Yacobitti al mencionar que la presencia de las agrupaciones políticas universitarias no repercutirían en el nivel académico que estas pueden brindar a la comunidad educativa. En este sentido, el funcionario planteó que la manera más adecuada de poder medir el funcionamiento de estas sería a través de los resultados que aportan a nivel social, académico y científico tanto a nivel nacional como internacional.

En el caso de la Universidad de Buenos Aires, el vicerrector destacó que la casa de altos estudios se ubica “está en el 1% de las mejores universidades” del mundo, a la vez que apuntó que la producción que alcanzó la UBA se consiguió con un fondo 15 veces menor del que tiene asignada la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Ojalá cuando termine el gobierno Javier Milei deje al Estado dentro del 1% de los mejores Estados”, planteó durante una entrevista para el programa A dos voces, emitido por TN.

En respuesta a los aumentos de luz, varias áreas de la UBA dejaron de ser iluminadas para ahorrar gastos

“Si queremos juzgar a las universidades públicas en general, juzgemoslas por sus graduados”, sentenció Yacobitti al indicar que varios funcionarios del Gobierno habían cursado sus estudios de grado en universidades públicas. “El ministro Caputo estudió en la UBA, Sturzenegger estudió en La Plata, y así puedo nombrar muchos más”, apostó el representante de la institución educativa.

En cuanto a los problemas presupuestarios que afronta la UBA, el ex diputado advirtió que “si no recibe el presupuesto no puede durar más de dos meses la universidad, depende de cuánto tarden en cortarle la luz y el gas”. Por este motivo, apuntó contra la decisión del Gobierno de cederle la misma cantidad de fondos que se asignaron en enero de 2023, es decir, de un total de 17 mil millones de pesos.

Luego de que el Consejo Superior de la UBA declarara el estado de extrema emergencia en febrero, el dirigente reveló que les habían solicitado que presenten una carta en la que indicaran cuál sería el presupuesto necesario para que los servicios funcionen sin necesidad de sufrir ajustes. “La Universidad de Buenos Aires dice que el presupuesto que necesita solo para la parte de salud 47 mil millones, el Gobierno le asigna 11 de los cuales no se pagó un solo peso”, criticó sobre la resolución publicada por el subsecretario de Políticas Universitarias durante el miércoles por la mañana.

Desde hace varias semanas que los profesores han comenzado a dictar clases en los exteriores para visibilizar la situación

Frente a esto, Yacobitti denunció que el ajuste sufrido por las universidades públicas era de un 370% y que, como consecuencia de la inflación acumulada, el 70% para el pago de salarios y el 10% para el funcionamiento que el Gobierno asignó no eran equiparables a los costos que deben enfrentar. “Hoy el ajuste es de $8 cada $10″, alertó al revelar que el costo a pagar por el suministro de luz también se incrementó en un 577%.

En línea con el reclamo, la autoridad universitaria manifestó que “la Universidad de Buenos Aires tiene un problema adicional por la gran cantidad de centros de investigación y la gran cantidad de estudiantes que estudian en las facultades de Ciencias de la Salud”, al hacer referencia a la red de hospitales que depende de la institución, entre ellas, el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología Angel H. Roffo, el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, el Instituto de Tisioneumonología “Raúl F. Vaccarezza” y el Hospital Odontológico Universitario.

Al mismo tiempo que explicó que la existencia de los centro médicos se justificaron como el lugar en el que los estudiantes tienen la posibilidad de poner en práctica los conocimientos aprehendidos, el vicerrector descartó la opción de que éstos dejaran de brindar servicios gratuitos a la comunidad, ya que la asistencia de los ciudadanos retroalimentan el sistema educativo y sanitario.