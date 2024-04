Cuál es la provincia donde se frenó el aumento de la luz

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dispuso por decreto que los aumentos de la tarifa de la luz, promovidos por el Gobierno nacional para este mes, quedarán congelados para el consumo de la factura de febrero y se tomará en cuenta el cuadro tarifario anterior a la suba.

“Le he pedido a Edelar (Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja) que instrumente un mecanismo para poder recalcular el tema de la energía y que cobren no con la nueva tarifa, por lo menos por este mes”, afirmó el mandatario reelecto de Unión por la Patria durante una reunión con las cámaras empresarias y sindicatos provinciales en la cual resaltó “evitar agravar la situación de la población y sectores económicos”.

Para aquellos que ya abonaron la boleta, la empresa provincial informó en su página web el paso a paso para acceder a la nota de crédito sobre el consumo eléctrico del período ya citado que se reflejará en la próxima facturación con la devolución del importe. Mientras tanto, aquellos que aún no pagaron el servicio podrán acercarse a las oficinas de Edelar para acceder al beneficio correspondiente.

Nota de crédito factura de luz La Rioja EDELAR

Quintela, además, apuntó contra la administración de Javier Milei afirmando que “a veces se puede generar bienestar, a veces no, pero lo que no se puede hacer es deliberadamente, intencionadamente, generar el perjuicio a la máxima del pueblo argentino”, subrayando que los beneficios de los que goza un pueblo son “la obligación constitucional que tiene un gobierno”.

Vale recordar que Quintela es uno de los gobernadores más críticos con la gestión del Gobierno nacional. Incluso antes de las elecciones, el mandatario riojano había amenazado con renunciar a su cargo si el libertario se imponía en el balotaje presidencial, amenaza que finalmente no concretó.

El gobernador también ratificó que no firmará el Pacto de Mayo que se realizará en Córdoba el mes próxmo. “Es una convocatoria a la firma de una imposición del presidente. No estamos de acuerdo. Sería humillante para mí ir ahí. Tiene una actitud provocativa, altanera, te insulta, te agravia públicamente, te descalifica a vos, a tu familia, a tu gente. Uno representa a los ciudadanos. Quedaría muy mal que nuestro gobernador se rodeara de este hombre”, sostuvo en una entrevista con El Destape Radio.

El diseño de los Bocade que dispuso el gobernador Quintela

Y pronunció una frase desafiante para el mandatario: “La investidura me merece el mayor de los respetos, pero él no me merece para nada ningún tipo de respeto, máxime cuando se hace el cocorito e insulta. Me gustaría que alguna vez mano a mano insulte. No puede insultar porque sabe que puede haber reacciones que sabe que esa no va a poder mantener esa impunidad que te da el poder y los medios de decir cualquier barbaridad de cualquiera”.

Además, en medio de la complicada situación financiera que atraviesa su provincia se vio obligado a emitir una cuasimoneda lo que provocó el default de un bono en dólares del distrito. “En 40 días tendremos nuestra moneda de circulación interna”, sostuvo el gobernador a comienzos de marzo. Y también detalló sobre este “instrumento financiero”, los Bocade (Bonos de Cancelación de Deuda) que será de “circulación interna” y no “tendrá sobresaltos en un futuro inmediato”.

El gobernador también se pronunció recientemente por los conflictos bélicos sucedidos del otro lado del Atlántico. Compartió su “más profundo deseo de paz sobre los conflictos y guerras que se viven entre Israel e Irán y entre Rusia y Ucrania”. Y declaró: “Para nosotros son tierras lejanas pero hay vidas humanas que se pierden por estos enfrentamientos y las heridas que quedan son muy profundas”, reflexionó.