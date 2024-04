Karina Milei se quedó con el sello de La Libertad Avanza en Salta con ayuda de Alfredo Olmedo

Karina Milei y Martín Menem en Salta junto a Alfredo Olmedo

En otro paso de su gira por el interior para asegurarse los “derechos de autor” sobre el sello La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei acaba de quedarse con la marca de la coalición en Salta. Siguiendo con la lógica de construir un esquema político-electoral sin dependencias externas ni condicionamientos internos, la hermana de Javier Milei viajó especialmente a la capital de la provincia acompañada por su armador más cercano, Martín Menem, y firmó el acta que oficializó el cambio de nombre de uno de los dos partidos de Alfredo Olmedo, aliado local de la primera hora, que en diciembre asumió la presidencia del Parlasur.

El controversial dirigente local, que le proveyó a Milei las herramientas jurídicas en 2023 para postular una lista propia de candidatos, ahora aceptó cambiar el nombre de uno de sus dos partidos, Salta Somos Todos, por La Libertad Avanza. Este mediodía, en el Juzgado Electoral Nacional del centro de la capital, junto a Karina, Menem, y los diputados María Emilia Orozco y Eduardo Zapata, pidió oficialmente la redenominación de SST por LLA, y designó como presidente del renombrado partido al ex concejal “olmedista”, Eduardo Virgili. Mientras que él mismo se mantendrá como titular de otro sello, Ahora Patria, y lo usará para sumar fuerzas el año que viene, quizá en forma de una coalición distrital.

Olmedo, que fue dos veces diputado nacional, acompaña a Milei desde el inicio de su carrera política y el año pasado logró acceder a una banca del Parlasur y, luego, por medio de un acuerdo con Unión por la Patria, a la presidencia del cuerpo (que le correspondía a la Argentina). Sin embargo, a mediados de marzo casi fue removido por sus pares, que pedían que fuera reemplazado por Fabiana Marín. Respaldado por la Casa Rosada, quedó firme, y ahora ganó poder en su provincia.

A diferencia de Córdoba, donde la también diputada nacional Celeste Ponce dio pelea contra Gabriel Bornoroni, el trámite salteño no requirió de mayores negociaciones. Olmedo tiene control total sobre las agrupaciones libertarias locales, y no recibió impugnaciones después de correr vista a los otros partidos. Por lo que ahora son son dos las provincias donde LLA es formalmente un partido político y no una coalición. La otra es La Rioja, donde Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados, fue pionero en la inscripción del partido.

Karina había viajado a Córdoba junto a Menem hace dos semanas para respaldar a Bornoroni en la pelea por el sello LLA

El objetivo de mediano plazo de Karina Milei es formalizar la creación del partido LLA a nivel nacional para poder competir sin restricciones internas en 2025 y fortalecerse ante el PRO en una eventual alianza. Para lograrlo, necesita que el sello esté firme y bajo su control en un mínimo de cinco provincias. Y en su entorno creen que lo logrará con creces antes de fin de año. De hecho, creen que alcanzará tener presencia en 15 distritos antes de los comicios.

Eventualmente, avizoran en la Casa Rosada, se nombraría a sí misma como Presidenta. Y si bien es temprano para saber quién sería el apoderado, se estima que podría ser principal asesor jurídico electoral, el abogado Santiago Viola, que trajina los despachos del primer piso de Balcarce 50, a quien quiso nombrar Secretario de Legal y Técnica, y que hoy se perfila como Auditor General de la Nación.

Mientras tanto, “El Jefe” avanza a paso firme en varias jurisdicciones. Su próximo viaje sería a Santa Fe, donde hará lo propio junto a Romina Diez, una de sus diputadas más cercanas; y ya presentó peticiones en Mendoza y en Buenos Aires. Y en Córdoba tiene camino allanado bajo el liderazgo de Bornoroni, diputado nacional que acaba de ser premiado con la presidencia del bloque. En la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, la pelea se perfila más complicada y las resistencias son más fuertes. Por caso, esta semana, el bloque libertario de la CABA votó para reincorporar a Ramiro Marra como presidente, a pesar de que hace menos de un mes ella misma se había encargado, a través de sus emisarios, de removerlo.

El “triunfo” jurídico en Salta se produce, además, en paralelo a la disputa en la Cámara de Diputados nacional. Ayer se suspendió la comisión de Juicio Político, un fuerte revés para Marcela Pagano, que había logrado la presidencia. Pero todo indica que la secretaria general y sus asesores riojanos, como en la Ciudad, deberán ceder para mantener cohesionado el espacio. Es posible que Martín Menem deba aceptar que el bloque independiente MID que formó el herido ex presidente Oscar Zago, a quien reemplazó por Bornoroni, se una a LLA en un interbloque. La decisión se definiría esta noche, en una reunión que está prevista para las 20.30 y probablemente se prolongue hasta muy tarde. Tanto como aquella donde se decidió desplazarlo.