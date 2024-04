Melconian calificó al ajuste del Gobierno como “motosierrita y licuadoraza” y advirtió: “A esto le falta horizonte”

Carlos Melconian

El economista y ex titular del Banco Nación Carlos Melconian señaló que el ajuste que viene realizando el Gobierno nacional se asienta en “el formato de utilización de motosierrita, licuadoraza, bicicleta e impuestazo”, y reiteró la necesidad de un “horizonte” para blindar el plan económico de la gestión libertaria.

Al explicar por qué considera que los recortes que llevó adelante la gestión del presidente Javier Milei son una “motosierrita”, Melconian aseguró: “No lo digo ni descalificatoriamente, son actitudes éticas fenomenales”.

“Pero cuando sumás los porotos de todo eso, no da. Son 15 mil y metieron un millón y medio en diez años, y son cuatro millones y medio desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Esos movimientos sirven para mostrar que a la plata, cuando no es de uno, se la cuida, eso es muy relevante, pero al final no suma en los porotos”, argumentó.

Melconian manifestó en declaraciones a TN que “el Presidente está con un concepto ideológico en la cabeza: en los últimos 80 años ‘pasó esto y el Almirante Irízar va para allá’”. Y agregó: “Pero el Irízar no es un yate, un crucero, es un rompehielos. Si te sirvió, te tenés que subir a un crucero, que es el entorno, los que instrumentan, y esto no son los pasivos monetarios del Central y el formato de utilización de motosierrita, licuadoraza, bicicleta e impuestazo”.

Según el economista, “no podés poner pasivos del Central y la ortodoxia monetaria y carnicería fiscal” para esperar que, al final, aparezca “el ángel del cielo que te va a acomodar las cosas; no ocurrió nunca, no va a ocurrir”.

Melconian sí dejó en claro que “cualquiera que se hubiera sentado allí –como primer mandatario- tenía que arrancar con un ajuste, dado que estamos en la búsqueda de un cambio cultural y se perdió el temor de pronunciar esa palabra, que era chicanera”.

“No conozco el horizonte de este programa”, deslizó el ex titular del Banco Nación al principio del gobierno macrista. En esa línea, detalló: “La ortodoxia lleva mucho tiempo. Es muy duro. Si le tienen miedo a la pata heterodoxa, va a ser durísimo. Y ganar confiabilidad, que es lo que la Argentina necesita, va a tardar. Gobernabilidad y un programa, y el gobierno no tienen ninguna de las dos”.

Javier Milei (Efe)

Sobre los jubilados, Melconian dijo que la gestión libertaria “ya hizo lo que tenía que hacer”, y agregó: “Metiste -en referencia a gobiernos anteriores- 3,5 millones que no tienen financiamiento. Tienen todo el merecimiento del mundo, pero ni aportaron ni se los puede pagar. Todos arrancan licuándolo, pero tiene un límite, esta licuación tiene el límite de que se llegó al mínimo gasto con relación al PBI”.

Luego, el economista apuntó a subsidios que no se pagaron en febrero y marzo como “respuestas que faltan” de la administración Milei. Y direccionó la lupa a la inflación acumulada de los últimos cuatro años de 2800%, contra salarios informales, alquileres, jubilaciones y otros rubros muy por debajo de esa cifra. “Para lanzar un programa, todo eso tiene que ser parejo”, sintetizó.

Melconian aclaró en un momento que no utilizó la palabra “salvaje” para calificar al ajuste, sino “transitorio y temporario, basado en el impuesto País, la bicicleta, la licuadoraza y la motosierrita”. En ese sentido, sostuvo que “en algún momento, encontrado el equilibrio tenés que normalizar, es un desafío”.

De cara al futuro, el ex funcionario de la gestión Cambiemos deslizó: “Ahora, la agenda debe ser ‘paso a paso’ y anunciarla. Cuál va a ser política cambiaria, porque si vas a un 8% mensual -en referencia a la inflación- y un tipo de cambio al 2%, te vas a incubar un quilombo. Y no es de agorero”.

Para Melconian, el Gobierno de La Libertad Avanza debe “anunciar un cronograma cambiario, decir cómo vas a comprar -reservas- genuinamente”, y sumó la quita de algunas restricciones desde la Comisión Nacional de Valores (CNV). Por último, sentenció que si fuera el Fondo Monetario Internacional (FMI), en las actuales condiciones no le prestaría al país “15 lucas”, en referencia a los u$s 15.000 millones que semanas atrás se rumoreó como un potencial monto en discusión de la Casa Rosada y el Ministerio de Economía con el organismo que comanda Kristalina Georgieva.