“Estamos muy agradecidos con el presidente Milei”, aseguró el embajador de Israel tras el respaldo del Gobierno

Eyal Sela, embajador de Israel en la República Argentina

El Embajador de Israel en la República Argentina, Eyal Sela, se mostró agradecido este lunes por la postura expresada por el presidente Javier Milei ante los ataques de Irán.

“Estamos muy agradecidos con el presidente Milei. Este fue mi segundo mensaje que le di al presidente y al Gabinete, del agradecimiento del Estado de Israel, del presidente (Isaac) Herzog y del primer ministro (Benjamín) Netanyahu, quien publicó ayer en las redes sociales nuestro agradecimiento a la oposición clara de Argentina, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei”, aseguró el embajador en comunicación con el programa de Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

Sela explicó además cuál fue su rol en el encuentro de gabinete convocado por el jefe de Estado el domingo a la noche en la Casa Rosada para analizar la situación internacional y posibles amenazas terroristas en la Argentina.

“El presidente me invitó para dar unas algunas palabras de índole diplomática de la crisis, que duró pocos minutos. Y luego, salí de la reunión, fuimos a grabar el mensaje y la reunión siguió sin mi presencia, por la mayoría del tiempo. Le expliqué al presidente y a los ministros qué pasó anteayer, cuando el gobierno de Irán, de la República Islámica de Irán atacó a Israel por primera vez desde su tierra. Desde que este régimen está en poder, atacó a Israel muchas veces, vía lo que dicen aliados, u organizaciones terroristas, como lo que vimos de Hamas en el territorio palestino”, reveló el diplomático.

Javier Milei convocó a una reunión del Comité de Crisis, de la que participó el embajador israelí en el país, Eyal Sela y el Gabinete de Ministros (Foto: EFE/ Presidencia de Argentina)

Asimismo, el embajador israelí en la Argentina advirtió que pueden existir nuevos ataques, pero que no cuentan con información sobre esto. “Nunca se puede descartar otro atentado y siempre hay que tomar medidas, pero no tenemos ninguna información concreta sobre algo en Argentina, es importante destacarlo”, aseguró.

“Siempre hay que tener más cuidado y hay que tener más seguridad. De igual manera, explicar a todos que la actividad normal va a seguir. De cómo tener inversiones en Argentina, cómo tener relaciones científicas, cómo aumentar el comercio. Son cosas muy importantes y queremos avanzar con todo esto”, agregó el diplomático.

El ataque de <b>Irán</b> a <b>Israel</b>

En referencia al atentado perpetrado por Irán, Sela brindó detalles sobre la cantidad de explosivos que se utilizaron para atacar a Israel y destacó la defensa de las fuerzas israelíes. “A diferencia de lo que pasó antes de ayer, que fue un ataque de larga escala sin precedentes, en total calculan que los explosivos que llevan todas estas combinaciones, de misiles y drones, fue más de 60 toneladas. Logramos interceptar la mayoría absoluta de los drones y los misiles, de aviones que estaban en el aire, desde el sistema de defensa que se llama Arrow, que está utilizada en este momento”, reveló.

“Lo importante es que no solamente fueron pilotos o tecnología israelí, sino también había una coalición firme liderazgo por Estados Unidos, con Inglaterra, Francia y algunos países también de nuestra región del Medio Oriente”, remarcó.

Irán lanzó más de 200 drones y misiles contra Israel (Foto: Reuters)

No obstante, el embajador se mostró prudente sobre las medidas que podría llevar adelante el Estado de Israel, luego de los ataques. “Israel va a decidir en el momento y en la forma oportuna qué va a decidir. Nosotros debemos tener alguna tranquilidad en la zona. Nos importan las relaciones con todos nuestros vecinos, pero al mismo tiempo tenemos que hacer todo para que este tipo de ataques no se repitan. Es algo que no es normal, que un país ataque con estas cantidades de armamentos hacia otro país”, dijo.

Y aclaró: “Quiero recordar que no somos países vecinos, no tenemos ningún debate territorial, solamente es una ideología de Irán, de este régimen democrático islámico que muchas veces llamado a en el mapa y digo a la vez que también es un país que no da derechos, como la gente que nos oyen aquí en las argentinas”.