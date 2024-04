El Gobierno dice que seguirá dialogando con la CGT y confía en que el paro no se realice: “Tenemos mucho tiempo para seguir conversando”

Guillermo Francos dice que seguirán dialogando con la CGT y confía en que el paro general no se realice

La CGT sorprendió ayer al anunciar la convocatoria a su segundo paro general desde la asunción del Javier Milei como presidente para el próximo 9 de mayo. La sorpresa no pasó tanto por la medida en sí, algo que desde varios sectores venían reclamando desde hace rato, sino porque se dio apenas un día después de la reunión de unas tres horas que habían mantenido con representantes del Gobierno en la Casa Rosada.

Precisamente el ministro del Interior, Guillermo Francos, fue uno de los funcionarios que participó de la cumbre que se realizó el miércoles con los líderes sindicales, la primera del nuevo Gobierno. Y si bien hoy se mostró sorprendido por el anuncio del paro general, también aclaró que mantendrán abiertos los canales de diálogo y se mostró confiado en que, finalmente, la huela no se realice.

“Decretar un paro el día posterior a una reunión muy buena que tuvimos nos sorprendió. A mí me sorprendió particularmente. Pero está dentro de las decisiones que puede tomar la CGT, quizás tienen distintas posiciones. Igual está previsto para dentro de un mes, así que seguiremos conversando, no tenemos por qué frenar las conversaciones por esto”, sostuvo Francos.

Durante una entrevista en Radio La Red, el ministro más político que tiene el Ejecutivo insistió con que la reunión del miércoles “fue muy buena”, y que hubo “comprensión recíproca”, pese a que la CGT defiende los intereses de los trabajadores y el Gobierno “los intereses generales”, según Francos.

Francos ratificó la posició del Gobierno en cuanto a las paritarias, que pese a ser libres, deben estar dentro de los parámetros de equilibrio para enfrentar la inflación: “Una situación de emergencia económica por esta continuidad inflacionaria que ha habido en los últimos años, y este intento del Gobierno de ponerle fin haciendo esfuerzos enormes con el déficit cero, equilibrando las cuentas públicas, lleva a este pedido del Gobierno de que hay que equilibrar un poco. Hubo entendimiento de parte del sector gremial y desde el Gobierno también hay entendimiento de los reclamos gremiales. Pero seguiremos conversando”, dijo.

Consultado sobre si cree que, pese al anuncio, la CGT podría levantar el paro, Francos se mostró confiado: “Yo creo que hasta mayo tenemos mucho tiempo para seguir conversando. Veremos. Tenemos que analizar bien y analizar con ellos los motivos centrales por los que convocan a un paro”.

De todas formas, aseguró que la CGT “tendrá que pensar si la convocatoria al paro tendrá el acatamiento que ellos buscan o tendrá un acatamiento como el del paro anterior, donde fue muy bajo”, y afirmó que “la sociedad está cansada de este tipo de manifestaciones que finalmente no conducen a nada”.

El ministro lamentó que los dirigentes gremiales no comunicaran durante la reunión en la Casa Rosada la decisión de llamar a una huelga, y dejó entrever que puede deberse a internas de la propia CGT, particularmente por la situación que vive el gremio de Camioneros, que mantiene un conflicto latente por la no homologación de la paritaria.

“Supongo que no es por una sola cosa, no creo que la CGT pare por un solo de los gremios. Ese será uno de los temas, será que ellos también tienen sus propios conflictos internos. Lo único que lamento es que no nos dijeran que tenían esta situación para analizar, porque después de dialogar tanto, no estuvo latente el tema de un paro”, dijo Francos.

El Consejo Directivo de la CGT decidió ayer convocar al segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei, que se hará el 9 de mayo, esta ver por 24 horas. Además, los gremialistas resolvieron hacer una masiva movilización a Plaza de Mayo para el 1° de mayo -Día del Trabajador- en protesta contra las políticas del Gobierno.

La decisión fue debatida desde las 14.30 por el Consejo Directivo cegetista en la sede de Azopardo 802, en donde se analizó lo conversado 24 horas atrás con el propio Francos, con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y con el secretario de Trabajo, Julio Cordero.