Repudiaron a una senadora por manifestar una “actitud prejuiciosa” con el candidato a embajador en Israel

Se trata de Lucía Corpacci, de Catamarca, quien cuestionó al rabino propuesto por el poder Ejecutivo

La senadora de Catamarca Lucía Corpacci fue repudiada este jueves por una organización de Derechos Humanos tras haber manifestado “una actitud prejuiciosa” durante la comisión de acuerdos en la Cámara Alta frente al candidato a Embajador Argentino en Israel, Axel Wahnish.

Fue el Centro Simon Wiesenthal de Latinoamérica el que se hizo eco de los dichos expresados por la ex gobernadora de la provincia catamarqueña en el marco de la jornada realizada para nombrar a los encargados de las embajadas del mundo, donde la legisladora le hizo un comentario al rabino que generó controversias.

“Lo primero que quiero decir es que a todos nos duelen los muertos en situaciones de violencia, sean del país que sean. Es muy importante dejar eso en claro, como también es importante dejar en claro que usted va a ser embajador argentino en Israel. Argentino. Argentina es un país, un territorio de paz. Y, por lo tanto, cualquier decisión que se tome nos pone en situación de debilidad y de conflicto a todos los argentinos. Y eso es algo que usted tiene que tener muy en claro. Porque vuelvo a repetir, usted no es embajador de Israel en Argentina, es embajador de Argentina en Israel”, dijo la senadora.

El repudio del Centro Simon Wiesenthal de Latinoamérica

Sus declaraciones causaron la reacción inmediata de quien fue propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo diplomático en el país de Medio Oriente. “Yo soy argentino. Usted es argentina, ¿no? Mis padres son argentinos, mis abuelos son argentinos. Fui a escuelas públicas y me crié en este país. Tengo bien claro mi misión y tengo bien claro que yo soy un ciudadano argentino que paso a representar los intereses y los beneficios de Argentina. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Por qué tuvo que hacer esa aclaración?”, le respondió.

Las autoridades al frente de la comisión inmediatamente interrumpieron el intercambio y aclararon que no estaba permitido realizar un ida y vuelta entre los candidatos y los senadores. En consecuencia, Wahnish volvió a tomar la palabra y concluyó su contestación sin repreguntas.

“Yo tengo claro mis intereses y personalmente no me queda del todo claro por qué habría que aclarar esa diferencia. Obviamente, todas las decisiones que vamos a tomar, yo no soy una persona aislada, Argentina tiene un gobierno, un gobierno democrático y este gobierno funciona en equipo con ministerios, con poderes legislativos, judiciales, ejecutivos”, dijo.

Y concluyó: “Cualquier decisión que se vaya a tomar va a ser tomada en conjunto puramente a favor de los intereses de todos los argentinos. No veo ningún motivo por el cual aclarar de que yo no fuera a defender los intereses de mi país”.

Axel Wahnish, candidato a Embajador de Israel

Horas después de la sesión, el Centro Simon Wiesenthal de Latinoamérica se expresó al respecto de lo sucedido a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, donde repudiaron la actitud de Corpacci frente al rabino.

“Rechazamos la actitud prejuiciosa de la senadora Lucía Corpacci poniendo bajo sospecha de doble lealtad al candidato a Embajador Argentino en Israel propuesto por el ejecutivo. Quizás por eso Catamarca sea una de las 4 provincias que aún no han adoptado la Definición de Antisemitismo de @TheIHRA”, escribieron con mención a la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.

Shimon Axel Wahnish es el rabino de Javier Milei y fue designado como embajador argentino en Israel por el Presidente días después de que ganara el balotaje. Wahnish es un prestigioso integrante de la comunidad judeo marroquí, que enseña al presidente la Tora y que se convirtió en su guía espiritual. “Me ayuda mucho, como mi hermana Karina”, sostiene Milei cuando explica su relación personal con el futuro representante diplomático del país.