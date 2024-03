ATE convocó a un paro nacional para el próximo martes en reclamo por los recortes salariales y jubilatorios

El secretario general del sindicato apuntó contra los recortes que efectuó el Gobierno (ATE)

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que el próximo martes 12 de marzo realizarán un paro nacional para reclamar por los recortes que el Gobierno aplicó a los salarios y jubilaciones. De la misma manera, indicaron que la modalidad no fue definida, debido a que ésta será acordada en un plenario que se realizará el lunes y adelantaron: “No descartamos votar nuevas protestas para la misma semana”.

Por medio de un comunicado oficial, el secretario general Rodolfo Aguiar apuntó que las políticas que fueron impulsadas por la nueva gestión pondrían en riesgo el funcionamiento del sistema público. Asimismo, indicaron que la medida de fuerza involucrará al Frente de Gremios Estatales y de Empresas Públicas.

“Vamos a una nueva huelga el día 12. El lunes vamos a definir qué modalidad va a tener esa medida y no descartamos votar nuevas protestas para la misma semana”, comunicaron desde el sindicato de los empleados públicos, para después confirmar que el plenario se realizará en el anfiteatro Eva Perón de ATE, el cual se ubica sobre la Avenida Belgrano 2527, en la Ciudad de Buenos Aires.

Acerca de la reunión previa al paro, desde la agrupación sindical informaron que también estarán presentes los dirigentes provinciales, debido a que la reunión será de modalidad mixta, es decir, presencial y virtual, para facilitar la coordinación a nivel nacional. El objetivo de la asamblea será definir un plan de acción enfocado a combatir los “recortes salariales, despidos y cierres de organismos”.

El sindicato definirá la modalidad de protesta el próximo lunes (ATE)

“Sin piedad siguen recortando salarios y jubilaciones”, reclamó Aguiar, para después manifestar su desacuerdo con el cierre de organismos públicos y varias de las sedes gubernamentales que funcionaban en las provincias. “Tenemos que resistir el cierre de organismos públicos e impedir que el Estado Nacional retire su presencia de las provincias”, remarcó.

Además de los despidos que se dieron en el interior con motivo de la clausura de los edificios estatales, el dirigente manifestó su preocupación por los habitantes de dichas regiones al vaticinar que “van a ser millones los ciudadanos que van a quedar en situación de abandono y que hasta ahora eran contenidos por las políticas públicas”.

“No podemos permitir que el Gobierno festeje un superávit logrado a costa del empobrecimiento de los trabajadores y los jubilados”, acusó el referente sindical, en referencia a los saldos positivos que se consiguieron en materia fiscal y comercial durante enero, un hecho que no era registrado en el país desde 2008.

A pesar de que los reportes indicaron que los recortes en el gasto público generaron un equilibrio fiscal, Aguiar aseguró que las autoridades nacionales “utilizan la inflación y el presupuesto vencido como herramientas para aplicar un ajuste fenomenal en el Estado”. De igual forma, lamentó la situación que atraviesan los trabajadores del gremio.

Los dirigentes sindicales anticiparon que convocarán a un segundo paro general (ATE)

“Aún en la hipótesis que aceptáramos que hay que mejorar las cuentas públicas, nunca se lo debe hacer destrozando a la gente”, denunció el sindicalista, quien se reunió el martes pasado con el cotitular de la CGT y referente de Camioneros, Pablo Moyano, para trazar los lineamientos del segundo paro general que prepararían contra el Gobierno.

Hasta el momento, las ramas sindicales participantes y la fecha en la que se realizaría no fueron acordadas, debido a que Aguiar aseguró que comenzaron a trabajar para reforzar los vínculos entre los diferentes gremios. “La necesidad de confluencia que tenemos todos los gremios estatales y de empresas del Estado es urgente y se tiene que dar más allá de las centrales sindicales a la que cada uno pertenezcamos”, subrayó en un mensaje que publicó desde la red social X.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que se le descontará el día a las empleadas públicas que no se presenten en sus puestos de trabajo el Día Internacional de la Mujer. Durante la conferencia de prensa del jueves, el funcionario público recordó que era la medida que se decidió adoptar para evitar que los trabajadores falten al trabajo.

“Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día”, apuntó el periodista, por lo que el mismo temperamento sería adoptado para con los empleados que participen del paro nacional organizado por la ATE.