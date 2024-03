En plena tensión dentro del PRO, Macri y Bullrich evitaron cruzarse en ExpoAgro: las diferencias sobre Milei

Mauricio Macri en la feria de ExpoAgro junto a Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal, diputados nacionales, Alex Campbell, legislador porteño, y Esteban Bullrich, ex senador nacional

Mauricio Macri y Patricia Bullrich pasaron por una importante feria que reúne al campo argentino. Coincidieron a la misma hora, estuvieron a metros, pero no se saludaron ni hubo foto. Los dos compartieron almuerzos con productores agropecuarios y organizadores del evento, pero cada uno por separado. El evento fue una oportunidad para darse la mano y bajar la tensión entre ambos, pero no sucedió. La relación no pasa por su mejor momento desde que Juntos por el Cambio fue derrotado en las elecciones de 2023 y Bullrich decidió aceptar la propuesta de Javier Milei para ser su ministra de Seguridad. En estos momentos, ambos pujan poder interno del PRO, a 12 días de las elecciones que pondrán a las nuevas autoridades. Macri será el presidente del partido, mientras la funcionaria presiona para quedarse con la mayor cantidad de lugares posibles con incidencia en la toma de decisiones.

Cerca del mediodía, el ex mandatario arribó a San Nicolás de los Arroyos proveniente de Santa Fe. Desfiló por la feria entre saludos y selfies con emprendedores rurales y asistentes de a pie que se acercaron a conocerlo. Acompañado por su equipo de confianza, se trasladó hasta una carpa donde disertó ante productores agropecuarios, autoridades de entidades del sector y curiosos que fueron a escuchar. A días de una elección crucial para el PRO, Macri se mostró rodeado de figuras del partido. Lo acompañaron Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, diputados nacionales, Esteban Bullrich, ex senado nacional, y Alex Campbell, legislador bonaerense. En tanto que Macri llegó a ExpoAgro escoltado por Fernando De Andreis, dirigente de su máxima confianza, Francisco Cabrera, ex ministro de Producción, Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad, y Gustavo Gómez Repetto, jefe de prensa.

En medio de la discusión interna del PRO, Macri y Bullrich coinciden en una feria del campo: miradas distintas sobre Milei

Macri expuso sobre la situación del campo argentino, temas vinculados al mundo del agro y la ganadería, la economía y la política. Lo hizo en una carpa ambientada para la ocasión, con unos sillones que compartió con los dirigentes de su partido. Cerca de las 12:30, Bullrich ya había llegado a San Nicolás. Fue junto a Vicente Ventura, secretario de Seguridad de la Nación, y Carlos Cortés, su jefe de prensa. La ministra llegó con agenda propia de temas que hacen a su área de gestión. “Brindará detalles del lanzamiento del operativo ‘Cosecha segura’”, informó su equipo de prensa.

Al arribar al lugar, Bullrich esperó afuera de la carpa en la que estaba Macri y el resto de los dirigentes. En un momento, él se paró al baño y no regresó. Se retiró por otra puerta. Cuando el ex presidente terminó y se fue, la ministra ingresó. El frío político se percibía en el aire. En medio de la tensión interna por disputar el poder del PRO, la funcionaria optó por desplegar su impronta de ministra de Estado y evitó sentarse en una mesa donde la centralidad la tenía Macri. Gestualidades que la política sabe leer.

“Vinimos con un objetivo muy concreto e institucional del Ministerio de Seguridad. Por supuesto que cruzarnos con Mauricio (Macri) es un honor. Así que si nos lo cruzamos, inmediatamente lo saludaré como siempre”, respondió Bullrich ante la consulta del periodista Javier Lozano del canal TN. Fue salida elegante a una pregunta un tanto incómoda por estos días. Ambos sabían que estaban en el mismo lugar y tácitamente optaron por evitar una foto juntos. En seguida, la ministra fue interrogada sobre la decisión de Macri de presidir el PRO. “No quiero hablar de las internas, lo más importante de todo es la seguridad de los argentinos”, se desmarcó.

Mauricio Macri en ExpoAgro

El discurso institucional de Bullrich estuvo enfocado en temas de seguridad, protección de la producción agropecuaria, cuidado de las rutas por las que se trasladas los camiones que se dirigen a los puertos con cereales y ganado, y dio detalles del dispositivo que ejecutarán las fuerzas federales para prevenir delitos contra los productores.

Las disonancias entre Macri y Bullrich

El malestar entre ambos persiste desde hace semanas. Macri se fastidió por la carta que Bullrich escribió para defender a Milei en la disputa contra Nacho Torres, de Chubut, y el resto de los gobernadores. No sólo eso, sino que lo apuró en público para espetarlo a que se pronuncie y respalde a la Casa Rosada. El ex jefe de Estado sostuvo su silencio político.

Anoche, en un brindis de la Fundación Libertad en Rosario, Macri elogió a Milei, pero por primera vez soltó una crítica que venía esgrimiendo en privado ante sus íntimos: “Hay que apoyar las ideas de fondo y tratar de ir conviviendo. El PRO vino a la política con el eje en que la gestión es muy importante. Milei sabe que tiene mucho por mejorar en la gestión. Se hace camino al andar”, sostuvo el fundador del PRO.

Bullrich, según pudo saber Infobae, no tomó bien esas declaraciones. Es una férrea defensora del programa y la gestión de Milei. Si bien Macri señaló anoche que el Presidente “tiene liderazgo, una visión clara y coraje”, insistió en la necesidad de perfeccionar la implementación y ejecución de políticas públicas y la administración del Estado.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, disputa poder interno del PRO con Mauricio Macri (EFE)

Bullrich mueve fichas ahora para conservar peso en el PRO. El partido renueva autoridades el próximo 19 de marzo. La ministra busca evitar un control absoluto de Macri para arrimar el sello amarillo a una convergencia con Milei. El titular de la Fundación FIFA considera que eso implicaría una absorción letal para su partido. Por estas horas, los dos negocian, a través de sus operadores políticos, los espacios de la lista que conducirá al PRO por los próximos años.

Son símbolos que se dan también en la previa del encuentro de los gobernadores con funcionarios nacionales mañana en Casa Rosada. Macri le dio ayer su apoyo a Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Lo propio hizo con Jorge Macri, que llevará a la mesa de las negociaciones tres temas: posicionar a la Ciudad como capital tecnológica del sector agroindustrial, publicitar que será en agosto sede del próximo congreso de AAPRESID, y, el tema más importante, insistir con el reclamo por los fondos coparticipables que Nación le debe a CABA y exigir el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido.