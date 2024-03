Martín Llaryora reclamó modificaciones a la Ley Ómnibus: “Si van a presentar lo mismo, ¿por qué los legisladores votarían distinto?

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba

Martín Llaryora es uno de los gobernadores que más críticas ha recibido desde el Gobierno nacional, particularmente por parte del presidente Javier Milei. Sin embargo, resaltó la convocatoria al pacto que hizo el mandatario el viernes durante su discurso ante el Congreso, aunque dejó una advertencia de cara al nuevo tratamiento de la Ley Ómnibus.

El gobernador de Córdoba también abogó por un plan productivo, aseguró que para él es “relativamente fácil” firmar el Pacto del 25 de Mayo porque varias de las propuestas ya funcionan en su provincia, y aseguró que lo más importante son los dos meses que faltan para esa fecha.

“Con el Presidente ya hubo una foto, en el inicio de la gestión. El Presidente no tiene un gobernador de su partido y estábamos todos ahí. Las iniciativas se votaron en general y en particular, con algún nivel de flexibilidad podrían haber salido. Si van a presentar lo mismo, ¿por qué los legisladores que están van a votar distinto? Van a tener que hacer algunas modificaciones”, dijo Llaryora durante su recorrido por la muestra Expoagro que se realiza en la ciudad bonaerense de San Nicolás.

El mandatario provincial sostuvo que el ministro del Interior ya adelantó que tendrán que incluir algunos cambios para lograr el apoyo total de la norma, que fue votada en general y que luego se frenó durante el debate en particular hasta que el oficialismo decidió devolver el proyecto a las comisiones.

Precisamente, el freno a la Ley Ómnibus durante las sesiones extraordinarias del Congreso provocaron el enfrentamiento entre Javier Milei y Llaryora. Tanto el presidente como dirigentes libertarios trataron en aquel momento a los diputados de Córdoba de haber traicionado un acuerdo para aprobar la ley en la Cámara baja. El gobernador, además, fue el que más reclamó la distribución con las provincias del Impuesto PAÍS que Milei se negó de manera abierta y enfática a concederlo.

Durante una entrevista con CNN Radio, Llaryora también reclamó hoy un “plan productivo” porque, dijo, “con la motosierra y la licuadora no alcanza”.

“Somos desarrollistas. Los planes fiscales son muy importantes, hay que reunir las metas fiscales, pero necesitamos sí o sí tener un plan productivo, porque después de la motosierra y la licuadora te va a faltar un plan productivo, no alcanza. Darle más competitividad al campo, darle valor, abrir mercado, armar una política de biocombustible en conjunto con todos los sectores”, sostuvo el gobernador en declaraciones a CNN Radio.

Respecto a la convocatoria presidencial, Llaryora afirmó que para él es “relativamente fácil” firmar el pacto porque varias de las propuestas son cosas saldadas en su provincia. Sin embargo, advirtió que lo más importante son “los dos meses que faltan para mayo, hay que llegar con un montón de normativa aprobada con cosas que hay que sacar ya porque Argentina se deteriora día a día”.

El gobernador cordobés también fue consultado sobre la negativa de su par bonaerense, Axel Kicillof, a firmar el pacto, y afirmó que “cada uno tiene que tener la libertad de poder sumarse o no sumarse a determinados lineamientos”. Allí, afirmó que no sentirse “extorsionado”, aunque dejó un claro mensaje al Gobierno: “Sentarme en una mesa para decirme que van a poner un derecho de exportación a la maquinaria agrícola, no pierdan tiempo, no me llamen. Para poner trabas, no cuenten conmigo”.

Si bien reiteró que Córdoba siempre tiene “una voluntad de diálogo, de respeto institucional y de una mirada de producción y desarrollo”, afirmó que es el Presidente el que tiene la responsabilidad de generar las condiciones para un diálogo productivo.

“Tiene que haber actitud del que convoca y generar un marco social. Tengo que generar un contexto para convocar a los demás a la mesa. Construir un escenario de diálogo y consenso. Eso es responsabilidad de quien gobierna. Y esto no significa resignar nada. Si vos creés que te las sabés todas es porque no sabés nada”, aseveró.