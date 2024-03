Kicillof se puso al frente de la confrontación con Milei, entre el respaldo del peronismo y la crítica de la oposición

El gobernador Axel Kicillof abrió el período 152° de sesiones ordinarias (Fotos: Aglaplata)

Tras el llamado del presidente Javier Milei a firmar el Pacto de Mayo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no dio lugar a especulaciones. No cedió en su posicionamiento. Si bien no lo asentó de manera taxativa, sí planteó que “nuestro pacto es con el Pueblo y nunca lo vamos a traicionar” y todo da a entender que por el momento no participará de acuerdo que propone el presidente a quien acusó de extorsionar a las provincias y gobernadores. Durante casi dos horas, Kicillof plasmó una furibunda y extensa respuesta al discurso que el Presidente brindó ante el Congreso el viernes último.

El mandatario bonaerense ratificó su rol de opositor al Gobierno nacional pese al puente que tras el fracaso de la Ley Ómnibus intenta tejer Milei con los gobernadores en el marco del llamado de la convocatoria al Pacto de Mayo, diseñado para el próximo 25 de mayo en la ciudad de Córdoba.

Luego de denostar la política, Milei tuvo que apelar a la política para bajar la tensión con los gobernadores. Lo logró con algunos del PRO y la UCR que saludaron el llamado del presidente. No tuvo suerte con los peronistas y menos con Kicillof, el más enfático en sostener las diferencias con el Gobierno nacional.

Este lunes, hizo un repaso de los fondos que el gobierno nacional le cortó a la Provincia; el resultado de las medidas económicas y la suba inflacionaria en algunos productos en particular como por ejemplo los medicamentos. “En promedio, los remedios aumentaron cerca de un 100% desde que llegó Milei. Los laboratorios hicieron lo que quisieron con los precios, desencadenando una verdadera catástrofe sanitaria”, lanzó.

El Gobierno se aseguró la presencia de varios dirigentes del peronismo en la tarde de este lunes en La Plata. Los intendentes de Unión por la Patria colmaron los palcos del primer piso; también hubo dirigentes sindicales. Uno de ellos fue el titular de Suteba Roberto Baradel, a quien Milei eligió como adversario durante su apertura de sesiones del viernes último. “Hizo lo mismo que Mauricio Macri, si uno ve el camino que hizo Macri yo que él me lo replantearía. Es un showman que trata de generar algunas cuestiones de efecto para esconder lo que está haciendo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires lo puso sobre la mesa muy claramente”, contestó al salir del acto en La Plata. El palco destinado a los dirigentes sindicales lo completaban Hugo y Pablo Moyano y los cotitulares de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña; entre otros.

Hugo y Pablo Moyano en uno de los palcos de la Cámara de Diputados

También se hizo presente el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner. La presencia de Kirchner fue un gesto de distensión con el mandatario provincial tras algunas diferencias. El efecto Milei obliga al peronismo a la unificación o al menos dejar de lado matices. Lo remarcó el propio Kirchner quien aseguró en un breve contacto con la prensa que Kicillof planteó “un buen discurso” y “solidario con las provincias y los otros gobernadores”.

“Esperamos la misma solidaridad para la provincia de Buenos Aires porque es una de las principales afectadas por estas políticas de recorte y ajuste innecesarias”, agregó al tiempo que describió el llamado del Pacto de Mayo hecho por Milei como una estrategia “para ganar tiempo; la bartoleó para arriba y pateó todo para el 25 de Mayo. No veo la voluntad, realmente, con el nivel de agresividad que maneja de que llegue a buen puerto, incluso lo dijo él en su propio discurso que dijo que creía que iba a suceder”. Antes del discurso, el gobernador y el titular del PJ mantuvieron un escueto y reservado encuentro en una sala anexa al recinto.

Kicillof planteó que el pacto que él va a hacer es con el pueblo de la Provincia. La posibilidad de que efectivamente participe de ese llamado Pacto de Mayo es ínfimo. “Para mayo falta mucho y para esa reunión se nos plantea un decálogo de propuestas que en general no estamos de acuerdo. Son propuestas muy generales y que no tienen mucho que ver con las necesidades de los bonaerenses que hoy tienen los bonaerenses; por eso el gobernador planteó sí una serie de medidas que se tienen que llevar en los próximos días como devolver los fondos que nos han quitado”, expresó el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco tras el discurso. Bianco hace las veces de vocero de Kicillof, dice lo que el mandatario provincial no. En esa respuesta está asentada la postura del Ejecutivo bonaerense.

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner

Las distintas organizaciones políticas hicieron su respaldo también en la puerta de la Legislatura. A diferencia de lo que fue su asunción en diciembre pasado, esta vez no se montó un escenario para que Kicillof hablase ante la militancia. Solo hubo un saludo posterior. Por la noche, el gobernador participaba de una cena en San Nicolás con el sector rural.

Sin embargo, distintas agrupaciones dieron su muestra de acompañamiento. Con el conglomerado de organizaciones que integran el espacio de La Patria es el Otro -un grupo de espacios kirchneristas que están por fuera de La Cámpora y los movimientos sociales con mayor estructura- a cargo de la logística de la calle, hubo espacio para un saludo militante. Algunos funcionarios del Gobierno como el propio Bianco o el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque estuvieron detrás de la convocatoria en la plaza. También sorprendió una bandera del intendente de Ezeiza, Gastón Granados. Pese a la presencia de la comandancia dentro del recinto, La Cámpora no movilizó como organización. Además de Kirchner también fueron ubicados en el recinto, el senador nacional Eduardo “Wado” De Pedro.

Rechazo opositor

La oposición cruzó el tono confrontativo con el que Kicillof planteó su discurso. Como adelantó Infobae, en un principio esperaban que el mandatario dé algunas explicaciones sobre la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) o sobre la inseguridad que impera en el conurbano bonaerense. En ese punto, el de la Seguridad, Kicillof primero le hizo un reconocimiento a los intendentes al decir que “con la ayuda” de éstos la Provincia cubre los gastos de mantenimiento de las unidades. Fue cuando argumentó sobre el impacto que representa la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal y un gesto a los intendentes sobre una de las principales demandas que le hacen a la Provincia cuando discuten los recursos provinciales.

Los diputados y senadores del PRO emitieron un comunicado en conjunto en el que remarcaron que Kicillof “desperdició una nueva oportunidad de decirles a los bonaerenses cuál es el plan de su gobierno para enfrentar la crisis en Seguridad, Salud y Educación”.

“El gobernador dice respetar la legitimidad democrática del Presidente, pero le quiere imponer sus condiciones. La Provincia no puede quedar fuera de la discusión del Pacto de Mayo. Por su capricho ideológico, Kicillof no puede arrastrar a todos los bonaerenses”, advirtieron los legisladores del PRO.

Fernando Rovello, integrante del bloque amarillo, expresó: “Los problemas no se solucionan regalando viajes de egresados, ni duplicando cargos políticos, ni quebrando IOMA y dejando miles de bonaerenses sin cobertura. Los problemas se solucionan laburando, no despilfarrando guita que no tenemos”.

Por su parte, el presidente del bloque de la UCR en la Cámara alta, Agustín Máspoli, dijo que “lamentablemente nos encontramos con un discurso que no habló de los problemas que tenemos los bonaerenses, ni planteó soluciones a temas como el IOMA, la inseguridad y la falta empleo”.

La oposición cuestionó el contenido del discurso del mandatario bonaerense

“El gobernador y el presidente deben entender que no es tiempo de revanchismo. Los problemas de la gente requieren toda nuestra atención”, agregó. La UCR tuvo representación en los palcos con la presencia del presidente del foro de intendentes radicales, el jefe comunal de Rauch, Maximiliano Suescún; de General La Madrid, Martín Randazzo; de Magdalena Lisandro Hourcade y General Lavalle, Nahuel Guardia.

Los bloques libertarios también cuestionaron que Kicillof dedique buena parte de su discurso a confrontar con Milei. “Está claro que la posición económica, ideológica y política del gobernador de la provincia de Buenos Aires es diametralmente opuesta a las ideas que llevaron a Javier Milei a la Presidencia”, plantearon los senadores del bloque Libertad Avanza.

“No tiene ni una pizca de originalidad, quiere lanzar un pacto estatista para esta provincia. Rechaza el Pacto de Mayo con los balcones repletos de sindicalistas. Ya sabemos de qué lado está, de la decadencia y de la permanencia de los negocios de algunos pocos”, planteó el diputado del bloque La Libertad Avanza, Nahuel Sotelo, de línea directa con Milei.

Otro de los libertarios, el diputado Alejandro Carrancio aseguró que “parece que el Gobernador está en campaña, critica al presidente, habla del pasado, no dice que piensa hacer para mejorar la vida de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, en lugar de hablar de que piensa hacer en su segundo mandato y explicar lo que no hizo en cuatro años”.

Kicillof terminó su discurso luego de una hora treinta y cinco minutos de alocución. Buena parte de los presentes terminaron coreando “La patria no se vende…”. En la introducción, la vicegobernadora Verónica Magario saludó a los intendentes presentes y también hizo mención a la situación de cierre anunciada por el propio Milei de la agencia de noticias estatal Télam. Sobre dos palcos destinados a la prensa había un cartel con la leyenda “No al cierre de Télam”.