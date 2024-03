Guillermo Francos le contestó a Kicillof tras el rechazo a la convocatoria al Pacto de Mayo: “No tiene sentido invitarlo si ya se pone confrontativo”

Foto de archivo del ministro argentino del Interior, Guillermo Francos. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Luego del duro discurso contra Javier Milei que dio este lunes el gobernador Axel Kicillof en la inauguración del año legislativo en la provincia de Buenos Aires, en el que se mostró escéptico respecto a la convocatoria al Pacto de Mayo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, manifestó que “no tiene sentido invitarlo” la primera reunión que tendrán los mandatarios provinciales con el Poder Ejecutivo el próximo viernes.

“Después de someter al pueblo, a la democracia y al federalismo a una agresión tan inédita como salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que a un diálogo”, se distanció el gobernador de Unión por la Patria. Desde la Legislatura bonaerense, agregó: “Nuestro pacto es con el Pueblo, nuestro pacto es con la Patria y nunca lo vamos a traicionar”.

“Nuestra respuesta es muy clara, cuenten con nosotros para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Pero si se trata de encuentros para fotos y marketing… arranquen nomás si no llegamos”.

En medio del desplante de Kicillof, Casa Rosada definió que convocará para el próximo viernes a todos los gobernadores para avanzar con la firma de un preacuerdo de políticas de Estado y discutir el paquete de reformas que se enviará al Congreso y un posible pacto fiscal.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, había varias opciones sobre la mesa: una alternativa era separar a los mandatarios provinciales en distintos grupos y recibir primero a los de Juntos por el Cambio, que son más cercanos al oficialismo, y luego al resto. Otra posibilidad era dividirlos por región.

Sin embargo, durante el encuentro se consideró que era más conveniente reunir a todos los gobernadores en una única fecha para tratar de llegar a un consenso general y buscar superar las diferencias.

En este marco, consultado por quiénes asistirán a este primer llamado, Guillermo Francos se mostró confiado en que se sumarán “varios”, aunque advirtió que “algunos se resisten”. El mensaje estuvo dirigido a los mandatarios peronistas que ya avisaron que no asistirán y en particular a Kicillof: “No tiene sentido invitarlo si ya se pone en actitud confrontativa, no es lo que estamos buscando. Allá él”.

El gobernador Axel Kicillof habló ante la asamblea legislativa bonaerense, con fuertes críticas al presidente Javier Milei

“Van a venir varios, es un camino que comienza. De acá a mayo van a pasar muchas cosas, iniciar el camino es importante”, señaló el ministro. Sobre la posibilidad de reflotar la Ley Bases, señaló que el Gobierno buscará “tratar los temas más importantes”: desregulaciones, privatizaciones y delegación de facultades.

Francos se mostró confiado y admitió que cree que la ley “se va a aprobar porque el Gobierno quiere aprobarla, porque necesita esos instrumentos, y porque los gobernadores necesitan recursos”.

“Somos un partido de gobierno que tiene minorías legislativas, tenemos que juntar mayorías. Hay quienes claramente están con la visión de la vieja política -que la gente rechazó-. El pueblo argentino dio un ejemplo muy claro de lo que significa un cambio, tienen que entender... creo que son procesos, no todas las cosas se asumen de un día para otro”, continuó.

En diálogo con Todo Noticias (TN), adelantó que la fórmula para jubilados que buscará implementar el Poder Ejecutivo por ley, “va a ser equilibrada”, y abrió la puerta al fin de las jubilaciones de privilegio: “El presidente está diciendo que ni él ni su vicepresidenta van a tener jubilaciones de privilegio; los demás habrá derechos adquiridos que se ampararán en la Justicia, pero es un gesto que, en una situación de tal gravedad económica y social, se puede sentir como un cachetazo a la gente cobrar una jubilación de esa envergadura”. “Es una ofensa al común de la gente, lo que demanda el sistema de jubilaciones es una modificación total que le asegure a los que aporten que van a tener un reintegro en relación a lo que aportaron”, sintetizó.