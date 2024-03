A más de un mes del anuncio, se oficializó la renuncia de Guillermo Ferraro al Ministerio de Infraestructura

El ex ministro Guillermo Ferraro

Pasaron 40 días desde que el Gobierno anunció el despido de Guillermo Ferraro del Ministerio de Infraestructura; sin embargo, la oficialización de su salida se concretó este martes.

Te puede interesar: El Gobierno dispuso que la unidad que investiga el atentado a la AMIA funcione bajo la órbita la Secretaría de Justicia

A Ferraro lo echaron el 25 de enero, en medio de un escándalo por filtraciones a la prensa del contenido de las reuniones de Gabinete. Su salida se anunció de manera informal ese mismo jueves y, el sábado siguiente, fue confirmada mediante un mensaje publicado en la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, en la red social X.

Sin embargo, la confirmación en el Boletín Oficial se dio esta madrugada a través de la publicación del Decreto 216/2024: ”Acéptase, a partir del 26 de febrero de 2024, la renuncia presentada por el licenciado en Administración Guillermo José FERRARO (D.N.I. N° 11.451.972) al cargo de Ministro de Infraestructura”.

Te puede interesar: El Gobierno creó una comisión para reformar el Código Penal

Ferraro había llegado a los equipos de La Libertad Avanza de manera sorpresiva en plena campaña electoral para gestionar fondos y recursos humanos. Fue uno de los primeros ministros confirmados por Milei, y el primero en salir eyectado de su cargo, acusado de haber sido quien filtró a la prensa una frase del Presidente en medio de la negociación con los gobernadores de la fallida Ley Ómnibus . “Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”, fue la definición del mandatario en una reunión de Gabinete que terminó en todos los diarios y precipitó el despido. Además, el ex funcionario estuvo desde el inicio a los codazos con la “vieja guardia”, y desde entonces cultivó una enemistad con Nicolás Posse y, posteriormente, con Karina Milei, las dos personas sobre las que Milei deposita confianza plena.

“La Oficina del Presidente informa que, en los próximos días, el ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro presentará su renuncia por razones personales. En ese marco, se avanzará en el plan original de fusionar el área de Infraestructura dentro del Ministerio de Economía. Esta medida generará mayor coherencia en la política económica del gobierno nacional, y permitirá continuar adecuando el presupuesto al actual contexto de crisis. De esta manera, se retomará la disposición de 8 ministerios que el presidente Javier Milei había planeado durante su campaña electoral”, detalló la Oficina de Presidencia en un comunicado difundido por redes sociales el 27 de enero.

Te puede interesar: Oficializaron la designación del ex diputado conservador Francisco Sánchez como secretario de Culto

En efecto, la salida de Ferraro implicó la expansión de las áreas de influencia de Luis “Toto” Caputo. Al titular del Ministerio de Economía ya lo habían beneficiado con la incorporación a su cartera de las áreas de Energía y Minería. Con la salida del gobierno del ex ministro de Infraestructura, se le agregaron las de Transporte, que encabeza Franco Mogetta; la de Obras Públicas, con Luis Giovine; y la de Vivienda y Hábitat, en la que asumió Héctor Lostri.

De esta forma, Caputo controla otras secretarías decisivas para la gestión económica. “Toto viene trabajando desde hace varias semanas con toda la estructura, el proceso ya arrancó. Esto es una oficialización, nada más”, aseguraron días atrás en el Palacio de Hacienda. “El Ministerio de Economía pasa a absorber, de esta forma, nuevas funciones y atribuciones”, destacó, escueto, el comunicado oficial.

Pese a mantener la estructura de funcionarios que se encontraba con Ferraro, hay muchas terceras y cuartas líneas que aún no fueron nombradas en las áreas de infraestructura, obras públicas y vivienda. Son todos sectores con ejecuciones presupuestarias bajas y no sólo por el paso implacable de la motosierra, sino también porque no hay firmas para movilizar expedientes.

No obstante, este martes se oficializó a través del Decreto 218/2024, la designación “a partir del 22 de diciembre de 2023, en el cargo de Subsecretario de Transporte Automotor de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE, entonces del ex-MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, actualmente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, al licenciado Mariano Ignacio PLENCOVICH (D.N.I. N° 31.220.687)”.