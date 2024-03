Cumbre en Casa Rosada: Posse, Caputo y Francos definirán la estrategia para sumar apoyo de los gobernadores al Pacto de Mayo

Nicolás Posse y Luis Caputo, dos hombres fuertes del gobierno de Javier Milei

La convocatoria del presidente Javier Milei a los gobernadores de las 24 provincias argentinas, ex presidentes y representantes de las distintas fuerzas políticas tendrá un capítulo importante este lunes en la Casa Rosada. Tres de los hombres fuertes del Gobierno, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Interior, Guillermo Francos, sostendrán una reunión cumbre en la que analizarán la estrategia a emplear para que la mayor parte de los mandatarios provinciales sumen respaldo a la iniciativa presidencial y también cómo avanzar en un pacto fiscal y en la aprobación de algunos proyectos que estaban contenidos en la Ley Bases, que finalmente debió ser retirada del Congreso Nacional.

En los casi tres meses que faltan para que se concrete el encuentro al que llamó Milei en Córdoba para suscribir un acuerdo de 10 puntos básicos, el Gobierno pretende que haya progresos en cuanto a desregulaciones, un nuevo cálculo para la fórmula que permite establecer los montos de las jubilaciones y las pensiones y la privatización de varias empresas públicas que considera deficitarias. Todos esos puntos, al igual que la reposición del Impuesto a las Ganancias para alrededor de 800 mil trabajadores, estaban incluidos en el paquete de la Ley Bases.

La idea es que los puntos que habían encontrado respaldo en el Parlamento sean los primeros en ser incluidos en leyes. En declaraciones a radio Mitre, Francos había anticipado que “el que no quiera acordar sobre los puntos del Pacto se quedará afuera de un consenso político en la Argentina, afuera de un pacto político que va a ser histórico. Entonces, seguramente cargará con esa responsabilidad”.

“El pacto es algo superior a una ley. El tratamiento de la Ley Bases exhibió un desacuerdo entre el Gobierno y los diputados. Tenemos que llegar a un acuerdo fiscal entre Nación y las provincias. Si tenemos estas herramientas podemos acelerar el proceso de desarrollo”, expresó el titular de Interior, quien la semana pasada recibió a varios gobernadores luego de la tensión que había estallado entre Nación y las provincias por los recortes presupuestarios en la coparticipación. Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Leandro Zdero (Chaco) pasaron por su despacho.

“El impuesto a las Ganancias estuvo siempre y fue un error quitarlo, existe en todos los países. Está dentro de los temas a tratar. Cuando se derogó, con fines meramente electoralistas, lo que se hizo fue desfinanciar a las provincias. Está previsto tratar Ganancias”, adelantó también el titular de Interior.

El viernes por la noche, en su discurso, Milei sostuvo que los tres funcionarios -Posse, Caputo y Francos- tenían como misión “que, como primer paso antes de firmar el Pacto de Mayo, convoque a los gobernadores de todas las provincias argentinas a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo y sancionar tanto la Ley Bases como un paquete de alivio fiscal para las provincias”. Con esas dos herramientas destacó que “como muestra de buena voluntad, podremos empezar a trabajar en un documento común”.

Caputo, al igual que Posse, en los últimos días recibieron más poder en la administración mileista, con el reordenamiento de algunas dependencias del Estado. En el caso de Caputo, de acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, tendrá a su cargo los fondos fiduciarios que en el Gobierno considera como ineficientes o con falta de controles que sean suficientes para que su manejo no sea discrecional.

En cuanto a las negociaciones que se encararán, lo más complicado -estiman- será convencer a los jefes provinciales que responden al peronismo de la conveniencia del acuerdo. El pampeano Sergio Ziliotto fue uno de los que primero se pronunció en contra del pacto que se cristalizaría el 25 de mayo en Córdoba. “Siempre vamos a dialogar, el diálogo es la base de la política. Pero eso se construye a partir del respeto. Y los acuerdos devienen del consenso, no de la imposición. No se construyen consensos pretendiendo poner de rodillas al otro, agrediéndolo y quitándole lo que le pertenece y debe defender”, escribió en la red social X (ex Twitter), donde agregó que “para este Gobernador, nunca será posible un acuerdo si antes no se respeta la Constitución Nacional y, a partir de sus máximos postulados, la división de poderes y el Federalismo. Tengo la responsabilidad de gobernar y defender La Pampa. Ningún acuerdo me llevará a resignar ningún derecho de las y los pampeanos”.

El Presidente, en tanto, todavía no respondió a la invitación que le hizo llegar el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el miércoles pasado cuando fue recibido por el ministro Francos en su despacho de la planta baja en la Rosada para que concurra al encuentro del Parlamento Patagónico que se hará el jueves de esta semana en Puerto Madryn. Serviría para descomprimir la relación con Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, que protagonizó un fuerte enfrentamiento con el Ejecutivo recientemente. En la Rosada el viaje, por ahora, lo ven como “poco probable”.

Milei estará este martes -seguramente después del mediodía- en Expoagro, la feria agroindustrial que se realizará hasta el viernes en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. No tiene previsto dar un discurso. También irá a la inauguración de ese espacio que se extenderá hasta el viernes 8 el ministro Francos.

