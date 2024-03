Máximo Kirchner reunió a La Cámpora y analizó la convocatoria de Milei a un Pacto de Mayo: “Fue a buscar tiempo”

El diputado nacional Máximo Kirchner, durante el último plenario de La Cámpora

Máximo Kirchner encabezó en la noche del sábado un plenario de La Cámpora en la ciudad de Buenos Aires, donde analizó el discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa. Durante su disertación, entre otros puntos, sostuvo que el Presidente asistió al Congreso “a buscar tiempo” y le respondió a la militancia libertaria: “¿Quién tiene miedo? ¿Cinco mil policías y le decís al otro que tiene miedo?”.

Para el diputado nacional, Milei “se llevó tiempo” del Parlamento. “A diferencia de Macri, lee mejor, tiene objetivos de corto y mediano plazo, es un poquito más ordenado, entiende o pareciera entender un poco más algunos términos económicos que el expresidente; y fue a buscar tiempo. Cayó la pelota en el área, la bartoleó y la mandó para el 25 de mayo”.

“Es tan todo tan irracional, que había adentro del Congreso tres tribunas cantando “la casta tiene miedo” cuidados por cinco mil policías. Entonces, ¿quién tiene miedo? ¿Cinco mil policías y le decís al otro que tiene miedo? Porque, el espectáculo de las Fuerzas de Seguridad, ¿cuánto costó? ¿Qué pasó?, aparte. ¿Para qué cinco mil policías?”, enfatizó.

Además, y en esta línea, Máximo Kirchner destacó el comportamiento de la oposición. “Lo que hubo fue respeto. Acá tenés, acá estamos. Y entonces, ¿esto es lo que tenés para decir? ¿Esto es lo que vas a hacer? ¿Estas son tus ideas? Bueno, listo. ¿Y ahora? 25 de mayo. ¿Y qué van a hacer?”, expresó.

Máximo Kirchner y Mariano Recalde en el centro, tras el plenario de La Cámpora

En otro pasaje de su discurso, replicó los cuestionamientos de Milei sobre la herencia económica: “Uno escuchaba al presidente decir: ‘un tercio de los trabajadores formales están debajo de la línea de la pobreza’. Pues bien, es cierto y esto es un fenómeno que se profundizó con la devaluación que él mismo promovió en diciembre, llevando eso a un número mucho más alto de lo que ya nosotros veníamos advirtiendo que existía”.

“Estamos en un momento donde (Luis) “Toto” Caputo tiene una oportunidad más. Y la tiene después del desastre que hizo. Dicho aparte por el propio Milei, quien lo acusó de despilfarrar 15 mil millones de dólares. Yo lo escuchaba hablar de despilfarro en su discurso y me acordaba lo que había dicho hace 3 años, no es que lo dijo hace 20. Cuando uno dice que alguien despilfarró 15 mil millones de dólares y después lo pone de ministro de Economía, bueno, ¡vamos! Entonces hay que hablar de despilfarro y casta. Es todo un tema”, criticó Kirchner.

El diputado nacional también advirtió que el Gobierno busca “que los trabajadores y trabajadoras adentro del mundo formal se enfrenten con los informales”, y que promueve al “pueblo peleándose entre sí”. Además, también cuestionó los dichos del presidente sobre los 30 mil “reales” y su referencia al Estado como “una organización criminal”.

Apertura de sesiones 2024 - Congreso de la Nacion - Los 10 puntos del Pacto Social que anunció Javier Milei

“Es llamativo -señaló Máximo Kirchner- que se refiere al Estado como una organización criminal porque cobra impuestos, distribuye, construye viviendas, hospitales, los destina al morfi de los comedores. Entonces llegamos a la conclusión que el Estado para el Presidente es una organización criminal cuando cumple un rol de función social, pero no cuando desaparece. Para el Presidente, cuando el Estado desaparece argentinos y argentinas no es una organización criminal, para el Presidente cuando el Estado se apropia de bebés no es una organización criminal, para el Presidente el Estado cuando tortura al que piensa diferente o lo encierra, no es una organización criminal, entonces tenemos puntos de vista muy antagónicos. Y lo que deberían preguntarse quienes creen que realmente el Estado es una organización criminal es para qué le están pagando impuestos a una organización criminal”.

“Yo no creo que el Estado sea una organización criminal. ¿Yo creo que el Estado debe ser más eficiente? Claro. ¿Cómo los que estamos acá no vamos a entender que el Estado debe ser más eficiente si una de las características aparte muchas veces y capitalidad del Estado es la militancia para poder organizar los barrios para así facilitar las políticas públicas o la llegada de políticas públicas?”, agregó.

Por último, completó: “Hemos comprobado que otra Argentina fue diferente y se pudo construir. Por eso, el actual Presidente opera como coartada, y habla del gobierno de Alberto. Pero no lo nombra, no lo nombra. La nombra a Cristina, porque el elemento a destruir no es Alberto. El elemento a destruir es otro. Es desde lo simbólico, desde lo político, desde las capacidades, porque qué mejor que cargarle a una persona, que tuvo las presidencias que tuvo, que tiene la capacidad de escribir un documento de 33 hojas, de llamar a la discusión y al debate, sin agredirlo aparte”.