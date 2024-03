Patricia Bullrich confirmó que en 20 días le dejará la presidencia del PRO a Mauricio Macri

Patricia Bullrich anunció que en 20 días deja la presidencia del PRO. (Télam)

En la antesala al discurso que brindará esta noche el presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa para dar comienzo al período de sesiones ordinarias, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que en 20 días dejará la presidencia del PRO, lugar que ocupa desde diciembre de 2019. Además, respaldó la posible asunción de Mauricio Macri como su sucesor al frente del partido, en medio de las crecientes tensiones entre el Gobierno nacional y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Te puede interesar: Rebelión de gobernadores: Milei redobló las críticas contra Nacho Torres y en el PRO buscan bajar la tensión

“Yo dejo la presidencia del PRO ahora, en unos 20 días, y ahí se verá. Estamos trabajando en el marco del cambio común con el presidente Javier Milei”, expresó este viernes en diálogo con Cadena 3.

“Tengo demasiados temas en seguridad como para hablar del PRO. Por eso quiero que llegue rápido el día para no ser más la presidenta, son cuestiones legales y estoy totalmente metida en mis cosas, que son las que importan”, agregó Bullrich.

Te puede interesar: Ignacio Torres: “Bullrich usó el conflicto con Chubut para ir por la presidencia del PRO”

Días atrás, la funcionaria revalidó su pertenencia al Gobierno nacional después de liderar la recolección de firmas del PRO para un documento de apoyo a Milei, durante el enfrentamiento con los gobernadores por la distribución de la coparticipación federal iniciado el pasado viernes por Torres, uno de los tres mandatarios patagónicos del PRO puro, quien amenazó con cortar los envíos de hidrocarburos. En este contexto, Bullrich expresó su apoyo a que el exmandatario sea quien la suceda en su cargo al frente de la coalición. “Se ha propuesto Mauricio, me parece bien que él asuma en ese lugar”, dijo.

Macri, Milei y Bullrich.

Por otra parte, la titular de la cartera de Seguridad Nacional habló de las tensiones internas por las que atraviesa por partido: “Esto se va a ordenar entre las fuerzas del cambio que hay en el PRO y las fuerzas que están en contra del cambio, me parece que esa va a ser la nueva variable. Dentro de los partidos que conformaban JxC hay mucha gente que está en la fuerza del cambio”, aseguró.

Te puede interesar: El conflicto con Chubut expuso la estrategia sostenida de Milei, el vínculo oscilante con el PRO y las diferencias entre Macri y Bullrich

En esta línea, se refirió al ex gobernador de la Ciudad de Buenos Aires y ex candidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, quien mantiene un perfil bajo desde su derrota en las PASO: “La verdad es que él no se siente representado. Ya hace tiempo que viene, su campaña fue un poco eso. Él estaba buscando otra forma de interpelar la política, que desde mi punto de vista no da resultado. Ya hemos visto negociaciones eternas que te llevan a repetir más de lo mismo. Es su convicción y lo veo como bastante alejado”.

El protocolo de seguridad para la apertura de sesiones

Al ser consultada sobre el operativo de seguridad planificado para esta noche en las afueras del Palacio Legislativo, Bullrich señaló que participarán cuatro fuerzas federales de seguridad y efectivos de la Policía de la Ciudad. “Vamos a ir con un operativo como se merece la apertura de sesiones, cuando hay grupos que en vez de escuchar el discurso del presidente ya se movilizan antes de que hable, por el prejuicio de sus posturas ideológicas”, expresó.

Según informó, se recibieron más de 800 denuncias a la línea 134 sobre posibles extorsiones para participar en la movilización prevista hoy hacia el Congreso. “Tenemos una cantidad de gente que llama diciendo que los obligan a ir. Estamos trabajando mucho sobre eso”, indicó.

“Les han dicho que tienen que ir con palos y tratar de saltar las rejas”, sostuvo Bullrich.

A su vez, la funcionaria se refirió a las declaraciones que realizó ayer la canciller Diana Mondino en TN, donde expresó que “hay cuentapropistas que vienen a causar problemas” en el país y que tienen un “grado de preparación importante”, y advirtió que “el incentivo por derrocar al presidente debe ser muy grande”.

“Es una hipótesis que la canciller desplegó muy claramente”, dijo Bullrich y señaló que esta situación “ha sucedido en Chile, Ecuador y Colombia, donde elementos externos, organizados, y parte de los servicios venezolanos y cubanos pueden venir a intentar generar caos”.

”Venimos controlando y monitoreando esto y estamos viendo si realmente esta es la intención. Tenemos control en las fronteras contra personas que han participado de manifestaciones violentas”, concluyó.