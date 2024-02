Tras el cruce de Milei con los gobernadores patagónicos, Pullaro y Frigerio pidieron que se convoque al diálogo

Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, gobernador de Santa Fe y Entre Ríos, respectivamente

Los gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe, Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro, respectivamente, lanzaron en Paraná la mesa productiva de la Región Centro. El mandatario cordobés Martín Llaryora estuvo ausente con aviso. Ambos gobernadores de Juntos aprovecharon la imagen para volver a plantear el diálogo como salida al conflicto con la administración de Javier Milei.

“Entendemos y coincidimos en que el gobierno nacional necesita contar con herramientas para llegar al equilibrio de las cuentas públicas. Eso no está en discusión”, evaluó Frigerio. Acabar con el déficit fiscal “es una condición necesaria, para nosotros no suficiente”, sostuvo el entrerriano, que ofició de anfitrión en el Centro de Convenciones de la capital provincial. “También hay que impulsar políticas de desarrollo”, agregó.

“Sentimos que la gente nos quiere ver a Nación y provincias trabajando espalda con espalda. No discutiendo o peleando frente a una sociedad que está atravesando una de las peores crisis de la historia”, agregó Frigerio.

En sintonía, Pullaro postuló: “La crisis financiera es muy importante. Y termina siendo política, por los debates que se han dado en el último tiempo. Creo que de esto se sale con mucho diálogo, donde uno tenga la capacidad de decir su verdad pero, fundamentalmente, tenga la capacidad de escuchar las verdades del otro y aceptarlas. Y juntos encontrar caminos para salir”.

Luego, subrayó: “Yo no soy un tibio. Al contrario. Pero no me voy a exponer en ninguna pelea estéril con el gobierno nacional. Voy a discutir lo importante. El papel picado, el discurso político lo dejamos pasar y nos enfocamos en la gestión, que es lo que la gente quiere, y en cambiar la realidad en la que vivimos”.

Recursos y responsabilidades

El gobernador santafesino aseveró: “La discusión termina siendo más profunda. No sólo son los fondos que deberían venir como marcan la Constitución y las leyes, sino también qué tipo de país es el que nosotros queremos. Y creo que está surgiendo una nueva corriente desde el interior, muy fuerte. Es un modelo productivo que ponemos a disposición y del cual estamos convencidos”.

Luego, precisó: “Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba van a liderar el cambio que va a venir en la República Argentina. Lo vamos a liderar porque tenemos una potencia tan inmensa aquí, nuestros vecinos van a estar bien en el mediano plazo, y ese es el mensaje de optimismo que le quiero dejar. Nos estamos esforzando, tenemos buenos equipos y vamos a trabajar para que todos estemos mucho mejor”.

Reunión de la mesa productiva de la Región Centro en Paraná

Frigerio, en tanto, describió que los gobiernos provinciales están haciendo su parte del ajuste, recortando gastos “que no llegan a la gente”. Como ejemplo, recordó que sacó al funcionariado los autos oficiales y los entregó a la Policía.

“Hay que aprovechar las crisis. Pueden ser oportunidades para ordenar algo que se ha desordenado: las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno. Venía de antes, pero el kirchnerismo hizo mucho daño en este sentido. Lo que hay que hacer es que cada uno las asuma con sus recursos”, señaló.

“Si en estos cuatro años – continuó - no puedo mejorar la calidad de nuestra educación, de la salud y mejorar la seguridad, no habré tenido éxito en cuestiones fundamentales que hacen a mis responsabilidades”.

Ambos mandatarios participaron del lanzamiento del Gabinete productivo de la Región Centro. La reunión de trabajo tuvo como ejes la proyección de acciones para desarrollar una logística competitiva para la Región, las cadenas de valor y la promoción de las exportaciones. Se abordó también el ítem de economía circular como paradigma de crecimiento y agregado de valor, sustentabilidad y el rol de las energías renovables en los nuevos esquemas productivos.