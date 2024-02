María Eugenia Vidal lanza “Hacemos”, una fundación especializada en educación

María Eugenia Vidal lanzará hoy su propia fundación

En un cambio de su perfil como figura política, la diputada María Eugenia Vidal encabezará hoy el lanzamiento de la fundación “Hacemos”, una entidad propia especializada en educación y que tiene como objetivo priorizar la alfabetización de los más chicos. La presentación, de carácter nacional, será en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

Te puede interesar: Ignacio Torres: “Bullrich usó el conflicto con Chubut para ir por la presidencia del PRO”

“Hacemos” tuvo su origen hace cuatro años en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, de la mano de un grupo de jóvenes que “querían convertir sus intenciones de transformar la realidad en acciones concretas”, se informó oficialmente. Funcionará como una asociación civil y tiene como espíritu “la buena política, aquella que transforma, que le cambia la vida a al menos una persona, todos los días”.

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires se interiorizó en la temática educativa en el último tiempo. “En Argentina, 5 de cada 10 chicos de tercer grado, no entiende lo que lee. Si no entiende lo que lee, no puede resolver un problema matemático, no puede entender la calle en la que está parado”, graficó en declaraciones recientes.

Te puede interesar: Milei acelera inflexible desde las redes, rompe puentes con el PRO y se encamina sin consensos a los meses más complejos de su gestión

Para Vidal, Argentina atraviesa una situación de “emergencia educativa”. “Vivimos en un país donde nos creemos alfabetizados porque todos vamos a la primaria, pero la realidad es que la mitad de los chicos no comprende un texto”, sostuvo la legisladora del PRO.

Si bien la fundación se lanzará hoy a nivel nacional, ya cuenta con varios años de experiencia en temas educativos en la ciudad de Paraná de la mano del dirigente Emmanuel Gainza. La entidad organiza apoyos escolares en distintos barrios y tiene como objetivo central crecer en todo el país y multiplicar esa experiencia en otros puntos de Argentina.

“Quiero que los programas que llevamos adelante con Hacemos se repliquen en todo el país", señaló María Eugenia Vidal

“Quiero que los programas que llevamos adelante con Hacemos se repliquen en todo el país, que haya cada vez más referentes territoriales en las principales ciudades de Argentina, que se multiplique la cantidad de voluntarios y podamos así lograr que el impacto que generamos sea exponencial”, sostuvo la ex gobernadora, quien estará acompañada de padres, familias y voluntarios durante el evento.

Te puede interesar: Crece la incertidumbre por la reunión entre Macri y Milei: en el PRO creen que el Presidente busca marcar la agenda

En esta nueva etapa, Vidal buscará desde la fundación lo que se viene realizando en Entre Ríos, donde hoy encabeza la gobernación Rogelio Frigerio (PRO). Ya hay otros equipos en funciones en Misiones, Santa Cruz, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires. “En cada lugar tenemos una mirada territorial sobre lo que cada contexto en particular necesita, en diálogo constante con la gente”, informaron desde la ONG.

“Cada día que pasa sin que un chico aprenda es un día más que la Argentina se hipoteca. Si no entendés lo que leés, esto limita el resto de tu vida”, señala uno de los propósitos de la organización.

La organización indicó que está integrada por “Hacedores”, que incluye “desde jóvenes que no se quieren quedar quietos hasta profesionales con experiencia en la gestión y gente de a pie que está harta de no poder cambiar su realidad”. “Sin importar de dónde vienen ni cuál es su trayectoria, lo único indispensable para formar parte de Hacemos es tener la convicción de querer hacer algo distinto, impulsando distintas acciones desde la sociedad civil”, comunicaron desde la ONG.

María Eugenia Vidal junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio

El año pasado, en medio de la intensa interna del PRO, María Eugenia Vidal dejó de lado su nacional presidencial y apostó, en primera instancia, a apoyar al ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El alcalde finalmente perdió las PASO contra Patricia Bullrich, quien luego respaldó junto a Mauricio Macri al economista libertario en el balotaje. Con la victoria del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, y la cercanía política entre el libertario y sectores del PRO, la ex gobernadora se alineó con el sector mayoritario de la agrupación fundada por Mauricio Macri en colaborar con el Gobierno en temas clave, como la ley ómnibus.

Sin embargo, Vidal no es orgánica a la ministra de Seguridad y ex presidenta del PRO, Patricia Bullrich. “Respeto a las personas del PRO que decidieron ir al Ejecutivo, pero no hay un acuerdo para cogobernar”, definió la diputada nacional y tomó distancia hace unas semanas.

Pese a que hubo una voluntad de un acuerdo formal entre el PRO y La Libertad Avanza, las conversaciones quedaron virtualmente abortadas por el reciente estallido de la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores. Uno de los protagonistas de esa disputa por los recursos de la coparticipación fue el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien también integra las filas del partido.

En ese contexto de marchas y contramarchas, y las oscilaciones en la relación entre ambos partidos, María Eugenia Vidal aseguró que nunca estuvo cerca de sumarse al Poder Ejecutivo. “Nadie me ofreció un cargo. Ni desde el PRO ni desde el gobierno me hicieron ninguna oferta para ir al Ejecutivo”, señaló la ex gobernadora.