La receta de Cippec para reformar el sistema jubilatorio, un tema urgente que la política se demora en discutir

La Administración Nacional de la Seguridad Social está a cargo de ejecutar un sistema previsional injusto y plagado de privilegios

La reforma previsional es uno de los temas que mejor resume que para la política argentina lo urgente y lo importante a veces van de la mano y ni el oficialismo ni la oposición logran un punto de acuerdo para encontrar una solución a un régimen que es al mismo tiempo costoso, injusto, regresivo, insostenible y plagado de privilegios e inequidades que favorecen a los que más tienen y perjudican a los menos favorecidos.

Una de las propuestas que está circulando por despachos encumbrados del Gobierno y del Congreso es la que elaboró el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que ganó notoriedad en los últimos días porque fue presentado a la N° 2 del Fondo Monetario, Gita Gopinath, en la visita relámpago en Buenos Aires, donde se reunió con el presidente Javier Milei, funcionarios, empresarios, sindicalistas y referentes del tercer sector.

La directora ejecutiva de Cippec, Gala Díaz Langou, que fue una de las pocas invitadas que hablaron con Gopinath en la sede del organismo internacional, en el centro porteño, contó en diálogo con Infobae que en la charla abordó en profundidad la receta que presentaron en el pasado Coloquio de IDEA para cambiar un sistema que viene mostrando sus falencias por el retraso acelerado de la capacidad de compra de las jubilaciones y pensiones. Es la expresión más palmaria de los problemas que tiene el sistema, pero que oculto al mismo tiempo las causas profundas de su inviabilidad.

De izquierda a derecha: Gita Gopinath, en el centro, y Gala Díaz Langou, a su lado

Se dio la paradoja que, al mismo tiempo de la urgencia del cambio, ANSES es el organismo que sufrió el descabezamiento en represalia por la caída de la “Ley Ómnibus”. Milei resolvió eyectar de la dirección al cordobés Osvaldo Giordano -un economista respetado de manera unánime- quien terminó echado por la “traición” de su esposa, la diputada Alejandra Torres, que votó en contra de la iniciativa de Milei. En su reemplazo asumió en la ANSES Mariano de los Heros, que deberá lidiar con un organismo de enormes dimensiones.

“Conversamos bastante sobre el tema previsional y la propuesta de CIPPEC. Hace ya meses lo venimos conversando con todos los actores políticos, incluyendo con este gobierno. Habíamos conversado bastante con Giordano, ahora esperamos hacer lo propio con De los Heros, porque es uno de los nudos gordianos de la gestión”, explicó Díaz Langou, en diálogo con Infobae. La directora ejecutiva de Cippec resaltó que el régimen previsional es el principal componente del gasto público y la propuesta que elaboró el centro de estudios podría disminuir el peso fiscal del sistema previsional, “pero al mismo tiempo mejoraría la situación del 80% de los jubilados, porque hoy el peso que tiene el sistema previsional está sobre todo anclado en los beneficios extraordinarios y no tanto en las jubilaciones mínimas”.

“El sistema previsional en Argentina es caro por los privilegios. Eso les interesó mucho a Gopinath”, contó la experta y resaltó que le transmitió a la funcionaria internacional que desde CIPPEC buscan generar políticas de Estado que trasciendan administraciones y “que puedan realmente fijar un rumbo para la Argentina de mediano o largo plazo, que viene estando ausente hace décadas”.

A modo de resumen, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento resaltó unos datos que son clave para entender el problema y que deberían ser abordados en una futura reforma:

-El gasto previsional es el principal componente del gasto público nacional: representa casi 11 puntos del PBI. Y casi 4 son excepciones al régimen general.

-De los 177 regímenes de excepción, 175 no son autosustentables: son pagados con recursos del Tesoro (impuestos).

-Para cumplir el requisito de 30 años de aporte, una persona debe estar en promedio el 67% de su vida laboral formalizada. En 2022, el 65% de las altas jubilatorias fueron a través de la moratoria.

Díaz Langou y María Victoria Álvarez, por Cippec, y el diputado y economista José Luis Espert

Para Díaz Langou, la idea que está planteando Cippc se alinea con la plataforma que tuvo La Libertad Avanza durante la campaña y por eso confían en que aparezcan señales de avanzar con reformas. “Durante este año debe haber decisiones concretas sobre el tema previsional, no solamente por la decisión de erradicar el déficit fiscal, sino también porque en abril del año que viene se termina la moratoria vigente”, agregó.

En la entrevista con Gopinath, la directora ejecutiva de Cippec contó que abordaron también la situación social en general y la necesidad de acompañar las medidas correctas. “La reducción del déficit fiscal se puede alcanzar con medidas que establezcan una estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo, con un foco más integral puesto en la creación de oportunidades, en la creación de empleo y también en exportar más”.

“Es importante acompañar la reducción del déficit fiscal con medidas que mitiguen el efecto de la crisis en los sectores que hoy están sufriendo. Hicimos este foco en jubilaciones y también en infancia. Sabiendo que la pobreza en Argentina está infantilizada, hay una necesidad de impulsar políticas de cuidados en general y en particular de mantener actualizadas las transferencias a las familias con niños, para que no sufran tanto los costos de la crisis en particular. Sobre todo en estos meses que se vienen tan duros”, consideró.

Díaz Langou reconoció que tuvieron contactos por el proyecto con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con el ministro de Economía, Luis Caputo, y también con Osvaldo Giordano, que ya fue despedido por Milei tras la derrota parlamentaria.

“Nuestra propuesta no es trabajar sobre derechos adquiridos, sino ir trabajándolo paulatinamente en base a quiénes van ingresando. Hay otras cuestiones que generan inequidad, desde cómo se calculan los haberes, cómo se calculan las actualizaciones, y los regímenes especiales, más allá de los sectoriales, que también hay que ir trabajando”, explicó la directiva de Cippec, y agregó: “En un contexto inflacionario, obviamente buena parte de la cuestión es cuál es la fórmula de actualización y para quiénes”.

Para la directora ejecutiva, “el punto nodal en el que hay que trabajar, no solamente es para que sea una fórmula que mantenga el valor, sino para que sea una fórmula anticíclica, algo que se está hablando muy poco, porque hoy tenemos una fórmula totalmente procíclica, en la que pierden valor las jubilaciones cuando hay recesión, como ahora, y en la que ganarían mucho valor las jubilaciones si llega a cambiar la orientación del ciclo económico”.

Algunas propuestas

— Revisar los 177 regímenes de excepción, de los cuales 175 son deficitarios y reciben en promedio un 85% más de jubilación que la media del resto. Dejar de aprobar nuevos regímenes diferenciales.

— Fortalecer el régimen general de reparto y mejorar el acceso al sistema. La mayoría de la población (en 2022, fue 65%) no llega a cumplir los 30 años de aporte y se termina jubilando gracias a las moratorias. Esto trajo algo positivo, que es la alta cobertura, pero nunca se pensó cómo sostener ese nuevo gasto.

— Eliminar el requisito de los 30 años de aporte. Repensar con inteligencia el cálculo de haberes. Reordenar el sistema a partir de sólo dos componentes: uno fijo y universal, y otro variable que dependa de los años de aporte y del sueldo promedio histórico.

— Revisar la fórmula de movilidad previsional, contemplando ajustes que la vuelvan contra cíclica a los vaivenes económicos y protejan el poder de compra de los jubilados y las jubiladas.