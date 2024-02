Javier Milei prepara su discurso, su hermana Karina organiza la Asamblea y la oposición define qué actitud tomará si el Presidente los agrede

El Congreso se prepara para la Asamblea Legislativa

El presidente Javier Milei llegará este viernes al Congreso de la Nación para dar el discurso con el cual quedará formalmente inaugurado el 142° período de sesiones ordinarias del Poder Legislativo. Con la decisión ya tomada de hacerlo en un horario inusual -será a las 21 horas por primera vez en la historia y no a las 12 del mediodía, como de costumbre-, el Palacio Legislativo se apresta para lo que será el primer discurso en el recinto del libertario como primer mandatario.

La organización del evento, que ya tenía un cauce aceitado -se hace todos los años- está sufriendo varios cambios por lo disruptivo de la propuesta: será de noche. Esto está generando varias cortocircuitos organizativos para los equipos de Ceremonial y Protocolo que se mueven bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Lo más raro, novedoso y engorroso es el horario. Es la primera vez en la historia que una asamblea de apertura se hace por la noche”, explicaron a Infobae fuentes del Palacio Legislativo que están llevando adelante la puesta a punto del evento.

Legisladores en el debate de la reforma económica del presidente argentino Javier Milei en la Cámara de Diputados con carteles de rechazo para que no sea aprobada, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 2 de febrero de 2024. La reforma, que incluye una variedad de medidas económicas, administrativas, penales y hasta medioambientales, fue aprobada en general y debe ahora ser debatida artículo por artículo antes de ser enviada al Senado. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La seguridad está a cargo de Casa Militar, que ya visitó varias veces el recinto durante las últimas semanas y trabaja de manera conjunta con la seguridad del Congreso y la Policía Federal, que se encargará de la custodia externa del Palacio.

Según lo estableció la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, el recinto de la Cámara de Diputados se cerrará a las 20 horas; desde ese momento, la vicepresidenta de la Nación presidirá la Asamblea Legislativa que deberá conformar una delegación de diputados y senadores que recibirán al Presidente junto a las autoridades de ambas cámaras. Una vez que firme el libro de visita, pasará a la antecámara del recinto y a las 21 se dará inicio al acto protocolar.

Durante las últimas jornadas corrió el rumor que Milei iba a realizar su discurso desde un atril y no desde la silla de la presidencia de la Cámara de Diputados, pero los organizadores confiaron a este medio que ”la idea ya quedó totalmente descartada”.

Senado Argentina

Lo mismo sucede con la posibilidad de una movilización de los seguidores de La Libertad Avanza en las afueras del Congreso, como sucedió el pasado 10 de diciembre. “No es la idea invitar a la gente a que venga”, repite un alta fuente de Diputados. El peligro de un cruce con personas que vayan a tocar las cacerolas hizo que se desestimara la idea.

Esta semana también estuvieron autoridades de la TV Pública, el canal encargado de realizar la transmisión. Se movilizará el “camión grande” que emitirá la señal que deberán tomar el resto de los canales para la cadena nacional. En la previa a la transmisión oficial, la pantalla estatal emitirá un programa especial que comenzará a las 19 horas del viernes 1 de marzo.

La expectativa está centrada en el discurso del Presidente que, comúnmente, utiliza ese espacio para delinear lo que pretende que sea su gestión durante el año. Allí se espera que Milei apele a un fuerte cuestionamiento a los legisladores luego del fracaso que significó la caída de la Ley Ómnibus.

Pero el foco también estará puesto en las reacciones de los representantes parlamentarios. Aunque sectores del kirchnerismo más duro plantearon la posibilidad de retirarse del recinto, como hizo el PRO en 2023, si el Presidente apela a adjetivos descalificadores; de todos modos, la posición dominante es la de quedarse. “Puede ser que alguno no aguante y haya gritos. Hay otros que plantean poner carteles en las bancas o colocarse de espaldas mientras Milei hable. Esto aún no está definido, pero lo que ya se decidió es que vamos a estar” señaló un legislador de Unión por la Patria.

Otro sector que también estará siendo “monitoreado” es el de los gobernadores. A pesar del enfrentamiento de la Casa Rosada con los estados provinciales, a cuyos jefes el presidente Milei calificó de “degenerados fiscales”, buena parte de los mandatarios estarán presentes en la Asamblea Legislativa, a pesar de que algunos de los jefes de los estados subnacionales aseguran que “aún no fueron invitados”.

Axel Kicillof (Buenos Aires) e Ignacio Torres (Chubut), dos de los gobernadores que hoy están llevando adelante una pelea con la Nación por los fondos, confirmaron su presencia en el palco ubicado a la derecha de la presidencia de la Cámara.

Lo mismo sucederá con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia que hasta ahora no fueron cuestionados por Milei y cuyo comportamiento muchos de los legisladores de los sectores “dialoguistas” dicen que hay que tomar como ejemplo. “Ellos van, se sientan y no mueven un músculo. No importa lo que digan. Nosotros nos tenemos que comportar igual”.

Los bloques de la oposición están terminando de definir cómo actuarán. “Con Milei todo puede pasar, puede ser que nos vuelva a llamar corruptos y ratas en las próximas 24 horas, lo que generaría mayor malestar. Por ahora, la apuesta es cumplir con el protocolo, pero nadie puede asegurar cómo será el comportamiento dentro del recinto si el Presidente nos vuelve a insultar”, finalizó un dirigente de Unión por la Patria.