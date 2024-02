Patricia Bullrich: “Hay una parte de JxC que está boicoteando el cambio”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (REUTERS/Martin Cossarini)

Patricia Bullrich volvió a elevar la tensión dentro de Juntos por el Cambio y exigir un posicionamiento claro con respecto al gobierno de Javier Milei en medio del conflicto entre Nación y los gobernadores por los fondos de la coparticipación.

La ministra de Seguridad acusó a los mandatarios provinciales de haberse aliado desde un primer momento para “poner límites” al mega DNU y a la Ley Ómnibus, “los instrumentos que pidió el Poder Ejecutivo para arrancar con el plan de gobierno”, lo que atentó contra “el objetivo fundamental de terminar con el déficit y la inflación”.

Al ser consultada por la pelea que se desató entre Ignacio Torres y Casa Rosada, en diálogo con LN+, Bullrich reveló que el gobernador de Chubut la visitó antes de amenazar con interrumpir el suministro de petróleo: “Me vino a ver, me contó lo de la deuda; me parece que discutir con el Gobierno Nacional un refinanciamiento es una cosa razonable y lógica, después dijo que si no mandaban la plata iba a cortar el petróleo. Le dije ‘pará, estamos todos locos?, eso hasta ahí no se puede llegar’. Pensé que lo decía medio en chiste, como que no era una cosa seria”.

“En un país que existe la seguridad jurídica, que necesita mostrar al que viene a invertir que no va a pasar nada, estas amenazas lo que hacen es que los inversores se pongan a pensar hacia dónde van y para qué, si en cualquier momento nos cortan el suministro de gas y electricidad. Es pasar un límite”, apuntó contra el mandatario provincial de su mismo frente político.

“Hay que pensar que hoy la Argentina tiene un parlamento, una Justicia, una Corte Suprema donde se dirimen los conflictos entre las provincias y la Nación. Hay mecanismos institucionales”, planteó.

“Yo lo apoyé en la campaña, pero una cosa es un gobernador que plantea las cosas en el marco de la ley y otra alguien que te va a cortar el petróleo”, continuó criticando a Nacho Torres. “La provincia de Chubut está con un problema grave con el petróleo, tienen que ser muy cuidadosos porque son cuencas maduras que en cualquier momento cierran”, advirtió y agregó: “Chubut no debería ser pobre y es pobre. Hay que lograr las inversiones”.

En este contexto, la ex candidata a presidente señaló que “lo importante de todo es que un gobernador de Juntos por el Cambio tiene que tener principios claros: respeto a la propiedad privada y a las instituciones”. Bullrich profundizó la arremetida contra Torres horas después de juntar firmas del PRO para un documento de apoyo a Milei en medio del conflicto por la coparticipación: “¿Dónde está Juntos por el Cambio? Hay una parte que está apoyando el cambio y otra que está boicoteando el cambio”.

En campaña, Bullrich apoyó a Ignacio Torres

En el grupo de “los que boicotean el cambio”, la funcionaría de Milei incluyó a “los que no apoyaron la Ley Ómnibus”.

En ese sentido, les recordó a los dirigentes de JxC que en la campaña “nos comprometimos a ir por todo o nada, hacer un plan de shock porque con el gradualismo nos llevaron gradualmente a la miercole”. “Es un cambio más rápido, duro, pero al ser más rápido, rápidamente uno vuelve a tener una oportunidad”, expresó al respecto de la consecuente crisis agravada por los recortes que está llevando a cabo el gobierno de Milei. “El que impida llegar al objetivo está retrasando la posibilidad de que los argentinos dejen de sufrir”, enfatizó.

Al respecto de los modos y los descalificativos con los que se maneja el presidente hacia la oposición que no avala sus reformas, Bullrich manifestó que “esa fue siempre su forma”, que “él dijo que iba contra la casta” y que “esa es una de las razones por las que fue electo”. “Lo que está en juego no son las palabras, sino el símbolo de la gobernabilidad. Mauricio Macri le dio a los gobernadores el 15% de coparticipación y todas las provincias opositoras lo boicotearon, aprendamos por favor”, agregó.

Consultada sobre la posibilidad de que la oposición encabece un juicio político para destituir a Milei, Bullrich respondió que “hay algunos que pueden llegar a ese extremo”, pero no incluyó solamente al kirchnerismo, sino también a partidos que están dentro de JxC: “Si vemos que jugamos con decir ‘me siento sobre un barril de petróleo’, también se pueden sentar sobre un juicio político”. Considera que no sucederá pero si ocurriese, dijo que “hay que poner una fuerte resistencia”.