Milei reunirá al bloque de diputados libertarios en la previa a su discurso en la Asamblea Legislativa

El presidente Milei con el bloque de diputados de LLA

Javier Milei hará este viernes a la noche su primer discurso en el Congreso de la Nación como titular del Ejecutivo Nacional para realizar la apertura del período de Sesiones Ordinarias. Será, según suponen muchos, en un tono beligerante respecto de los senadores, diputados y gobernadores que estarán presentes en el recinto.

Mientras el Presidente prepara su alocución, que por primera vez se realizará de noche, decidió citar a la tropa parlamentaria para conversar sobre algunos de los puntos que seguramente estarán presente en las palabras que dirá a partir de las 21 del 1 de marzo.

La intención del encuentro es ordenar un poco al bloque de diputados, que es el más numeroso de LLA en el Congreso, -tiene 38 diputados frente a solo 7 senadores- respecto del desarrollo de la Asamblea y adelantar los lineamientos de un discurso en un recinto que se espera que sea poco amigable.

Por estas horas se estaba definiendo si el encuentro se realizará en la Quinta de Olivos o en la Casa Rosada.

La Asamblea Legislativa será el viernes a la noche (REUTERS)

Aunque hay algunos sectores del kirchnerismo que se quieren retirar del recinto si el discurso de Milei es muy confrontativo, como lo hizo alguna vez el PRO en un discurso de Alberto Fernández, es poco probable que eso suceda. Sin embargo, si el primer mandatario apela a los adjetivos calificativos que viene utilizando a la hora de hablar de los diputados y los senadores, pocos mantendrán la pasividad en sus bancas.

“Tenemos que hacer como hacen los miembros de la Corte Suprema de Justicia que van, se sientan, escuchan y no hacen ni un gesto, no mueven ni un músculo no importa lo que se esté diciendo, porque lo que va a pasar es que va a venir con todo”, dice entre risas un radical con varias apertura de sesiones en su historia.

En el peronismo están esperando en qué momento los atacará. Está claro que no forman parte de la lista de “traidores” que supo armar el Presidente pero, por otro lado, que los apunta “para explicar el ajuste que viene realizando”.

“Hasta que no arranque en su rol de profesor que nos viene a dar cátedra de economía no nos va a meter a nosotros. Ahora, hay que ver si acá también se pone a decir las barbaridades que dice en las redes sociales. Quiero ver si les dice ratas, traidores, degenerados fiscales, a los diputados, senadores y gobernadores. Una cosa son las redes sociales y otra la vida real”, señaló un diputado de Unión por la Patria ya molesto con la actitud que muestra Milei en las redes sociales y en las entrevistas televisivas.

Oscar Zago, titular del bloque de diputados del oficialismo (AP)

Lo que sí hay unanimidad en todos los bloques de la oposición es que entienden que Milei empezó la campaña para las elecciones de medio término. “Ellos tiene que reelegir y nos va a atacar en ese sentido. La casta ya no es más Sergio Massa, somos nosotros, los diputados y diputadas de la oposición que son con los que tiene que competir”, afirmó un legislador de la UCR.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó hoy por qué Javier Milei trasladará a las 21 del próximo viernes su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, lo que representa un cambio con relación a otros mandatarios que concurrieron al Congreso en horas de la mañana. “Se busca que la mayor cantidad de argentinos puedan escuchar al Presidente, en un hecho sin precedentes”, sostuvo el funcionario.

“Se eligió un horario donde la gente tenga más posibilidad de verlo en vivo y donde la mayoría no esté trabajando”, sostuvo.

En el contexto de la organización -por lo menos hasta hoy- no está previsto que La Libertad Avanza convoque a sus seguidores a la puerta del Congreso de la Nación como lo hizo el pasado 10 de diciembre. También quedó descartado que el Presidente hable en otro lugar que no sea el recinto de la Cámara de Diputados.