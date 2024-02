Rodríguez Larreta se corre de la conducción del PRO y enfrenta la decisión de Macri de acordar con Milei

Larreta y Macri, un vínculo roto que impacta en la interna del PRO (Foto: Franco Fafasuli)

El ex jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta tomó una decisión que quedará explicitada en pocas semanas. Enfrentado a Mauricio Macri y Patricia Bullrich por la relación estrecha con Javier Milei, ya no formará parte de la conducción del PRO y tampoco habrá un representante suyo cuando se presenten la lista para renovar autoridades, el 19 de marzo. Será en el futuro próximo un afiliado raso mientras rechaza el rumbo irreversible que está tomando el partido, de “terminar en los brazos” del líder libertario.

Es una definición que se da en un momento de tensiones cruzadas en el PRO y cuando quedó explicitada una pelea abierta también entre Macri y Bullrich. La carta que se conoció el fin de semana de apoyo explícito al presidente en su pelea con el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, por la coparticipación puso a la ministra de Seguridad en una vereda distinta a la del ex presidente, que evitó hacer declaraciones que pudieran agravar un conflicto desatado y con final incierto. De esa escalada, el ex precandidato presidencial estuvo ajeno.

Larreta dio un paso atrás en el “todos contra todos” en el que se sumergió el partido que en 2015 fue gobierno nacional, bonaerense y porteño al mismo tiempo y que después de quedar tercero en las presidenciales del 2023 terminó en una crisis de identidad de la que todavía no salió. El ex jefe de gobierno, que perdió la interna, cree que Juntos por el Cambio dejó de existir la misma noche en que Macri y Bullrich sellaron con Milei el “Pacto de Acassuso” para apoyarlo en el balotaje contra Sergio Massa.

La última foto pública de Larreta y Mauricio Macri

Larreta se está acostumbrando a un estado de incertidumbre por primera vez en más de 20 años. Desde que empezó a trabajar con Macri en la construcción de Compromiso para el Cambio -la marca que luego mutaría en PRO, Cambiemos y, finalmente, Juntos por el Cambio- viene pasando de objetivo en objetivo político. De hacer campaña para la jefatura de Gobierno como compañero de fórmula de Macri, a llegar al gobierno de la ciudad y ser ocho años jefe de Gabinete; luego otros ocho años como jefe de gobierno y, encarar el fallido proyecto presidencial. De principios de 2000 hasta 2023 nunca vivió sin saber cuál sería su próxima meta. Lo contrario del presente.

Según pudo saber Infobae, el ex jefe de gobierno porteño reparte sus tiempos en recorridas por el interior y en reuniones con gobernadores “nuevos”, a quienes les transmite su experiencia. Muchos de ellos tuvieron el apoyo personal de Larreta cuando acumulaba apoyos locales para su objetivo presidencial. El 11% de los votos que tuvo en las PASO demuestran que fue una mala estrategia. En su entorno cuentan que a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis) y a otros mandatarios les contó el modelo de gestión, los aciertos y también los errores.

Lejos de armar una consultora o una agencia de colocación, Larreta avanza en la puesta en marcha de un centro de estudios políticos que va a encabezar Julia Pomares -reconocida doctora en Ciencias Políticas, ex funcionaria porteña y con un destacado paso como titular del think tank CIPPEC- y que funcionará en oficinas en el barrio porteño de Retiro.

Retomó el hábito de leer y repasa biografías de personalidades políticas y sociales, como así también aborda libros sobre la sociología del ser humano. Mientras tanto, prepara una serie de viajes que realizará a India y Estados Unidos. Sobre esto último, en abril, irá a las universidades de Columbia y Harvard. Tiene previsto dar charlas y también estudiar. Pero sobre todo transmitir el modelo de gestión que llevó adelante los ocho años de gestión en la ciudad de Buenos Aires, que consolidaron sus primeros ocho años como jefe de Gabinete de Macri.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich

El PRO y Milei

Son actividades que tiene previsto asumir mientras define su futuro político. Lo más importante es que no tiene pensado retirarse y buscará seguir participando de la discusión pública. Cree que el rumbo tomado por el gobierno de Milei tiene riesgos cada vez más altos y que la dinámica de romper puentes y acumular adversarios puede privar al presidente de los respaldos necesarios cuando se reduzca el apoyo inicial que tiene su figura.

Larreta no comparte que Macri haya decidido encolumnarse detrás del líder libertario y se lo hizo saber. Más allá del saludo por el cumpleaños, ya no hablan de política y sus caminos se bifurcaron. El ex jefe de gobierno se lamenta en charlas con su círculo íntimo que el ex presidente esté “llevando al PRO a los brazos de Milei”. Piensa que Mauricio “Macri se corrió de los valores originales del PRO de respeto, diálogo, tolerancia, protección de la propiedad privada y la libertad, pero con un Estado fuerte que iguale oportunidades”. Para él, la identificación con La Libertad Avanza ya es irreversible y el PRO va a ser socio de las pérdidas, pero difícilmente lo sea de las ganancias.

“El PRO no puede estar con La Libertad Avanza, porque el problema que tiene Milei no son las formas, son el fondo. Las formas en democracia son también el fondo: no se puede insultar, agredir y romper la convivencia política, ni ser autoritario, ni mesiánico. Para mí, eso no es el PRO”, cuentan sus interlocutores que expresó el ex jefe de Gobierno, que seguirá en el PRO mientras observa, por ahora, el devenir de los acontecimientos.