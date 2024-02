En medio de la pelea con Chubut, Francos recibió a uno de los gobernadores que apoyó el reclamo por la quita de fondos

Leandro Zdero, gobernador de Chaco

En medio de la tensión con Chubut por los fondos de coparticipación que le retuvo Nación por una deuda, lo que volvió a tensionar la relación entre la Casa Rosada y las provincias, el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió este lunes por la tarde al gobernador de Chaco, Leandro Zdero.

Te puede interesar: Tras la Ley Ómnibus, Milei se acerca a un grupo de gobernadores para reiniciar las negociaciones frente al año legislativo

El mandatario chaqueño, que fue uno de los referentes de Juntos por el Cambio que firmó el comunicado en contra de la decisión del presidente Javier Milei, arribó cerca de las 16:00 a Balcarce 50 y se dirigió inmediatamente al despacho del funcionario.

El gobernador llegó al encuentro con Francos acompañado por sus ministros de Hacienda y Finanzas, José Alejandro Abraam, y de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez.

Te puede interesar: Rebelión de gobernadores: Milei redobló las críticas contra Nacho Torres y en el PRO buscan bajar la tensión

Ambas partes conversaron durante aproximadamente una hora sobre la situación en la región y la posibilidad de una refinanciación de la deuda que Chaco también tiene con el Poder Ejecutivo Nacional, y luego Zdero se trasladó hasta el Consejo Federal de Inversiones (CFI), a unas cuadras de la sede gubernamental.

El acercamiento se da en el marco de la escalada de tensión entre el presidente Javier Milei y el propio titular de la cartera del Interior con el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, por 13 mil millones de pesos en concepto de coparticipación que la Nación le retuvo por una deuda.

Francos recibió a Zdero en su oficina de la Casa Rosada

El mandatario patagónico judicializó el conflicto e incluso amenazó con suspender el envío de petróleo y gas si las autoridades nacionales no le gira al distrito esos fondos, pero el jefe de Estado se mostró firme en su posición y por el momento no hay acuerdo.

Te puede interesar: Tras días de tensión con las provincias, el Gobierno retoma el diálogo con gobernadores

“A mí me ponen palos en la rueda todos los días, pero yo voy a seguir trabajando porque hace tres meses somos gobierno en la provincia del Chaco. Lo que en 16 años no solucionaron, no se va a poder solucionar en tres meses. Tengamos paciencia, encontremos todos la salida para ver cómo le puede ir mejor a la Argentina”, comentó Zdero ante la prensa presente en el CFI.

Al ser consultado sobre su encuentro con Francos, el también dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) comentó que estuvo “muy bien” y destacó que siempre tuvo “un diálogo muy sincero” con el ministro del Interior, aunque evitó dar precisiones sobre lo que hablaron.

Respecto del conflicto con Chubut, comentó: “Me parece que lo que tenemos que hacer es calmar las aguas, encontrar consensos, pero fundamentalmente porque el país necesita madurez en este sentido. Hay reglas muy claras, también, el Presidente dijo ‘déficit cero’ y claramente nosotros queremos que se llegue a eso porque nos va a permitir que haya un orden”.

En paralelo, se suspendió una reunión que tenían previsto mantener los gobernadores y diputados nacionales del PRO para tratar este tema, la cual se iba a desarrollar por zoom este mismo lunes a las 16:00, momento en el cual Zdero se encontraba en Casa Rosada.

El gobierno nacional mantiene una disputa con las autoridades de Chubut (X: @NachoTorresCH)

El encuentro virtual había sido convocado por Torres y fueron invitados al mismo Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y el bloque de 38 legisladores que conduce Cristian Ritondo, tal como anticipó Infobae.

La explicación oficial sobre el motivo de la cancelación de la reunión respondió a que el mandatario patagónico tenía programado dar una conferencia de prensa a las 19:00 en la Legislatura de su provincia para referirse al litigio con el Poder Ejecutivo Nacional.

La última vez que Zdero estuvo en la Casa Rosada fue hace tan solo 12 días, cuando encabezó junto a los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, un acto en el que anunciaron la presentación de “denuncias por el enriquecimiento de otros dirigentes” de Chaco y por una trama de corrupción que fue descubierta.

En aquella oportunidad, los funcionarios revelaron que existen en ese distrito redes de explotación sexual vinculadas a referentes de las organizaciones sociales y que muchas mujeres fueron entregadas “a funcionarios del gobierno anterior” que estaba encabezado por el peronista Jorge Capitanich.

“Estamos ante hechos gravísimos, un proceder sistemático, que permanece en el tiempo. Nos ordenó el presidente Milei combatir el delito, corrupción, narcotráfico, fraude en planes sociales, el lavado de dinero”, señaló Cúneo Libarona.