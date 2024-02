El ex titular de la ANSES explicó su salida del Gobierno tras la caída de la Ley Ómnibus: “Inesperado y abrupto final”

El ex ministro de Finanzas de Córdoba permaneció casi dos semanas en el cargo, tras haber renunciado el 9 de febrero (X: @GiordanoOsvaldo)

Osvaldo Giordano, uno de los funcionarios que pagó con su cargo la caída de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, explicó -luego de varias semanas de haber sido desvinculado del Gobierno- su salida de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

A través de una serie de tuits en su cuenta de X, el dirigente cordobés hizo un balance de su breve paso por el organismo previsional y negó que su renuncia tuviese que ver con el voto negativo de su esposa, la diputada Alejandra Torres, durante la sesión que se celebró el martes 6 de febrero, pese a que el presidente Javier Milei exigió su despido luego del fallido debate parlamentario.

La decisión fue tomada por el jefe de Estado durante su viaje a Roma, en el que mantuvo una reunión con el Papa Francisco, tras argumentar que en “la crisis económica heredada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado”. A través de un comunicado, el Poder Ejecutivo apuntó que “quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos”. En una alusión al cruce que se generó tras la no aprobación de la Ley Ómnibus, el mensaje remarcó que los funcionarios públicos tendrían que defender a la ciudadanía “del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo”.

“Ya oficializada mi renuncia al frente de la ANSES, comparto algunas sensaciones sobre esta breve pero intensa experiencia”, tuiteó Giordano este domingo por la noche.

“Lo primero es marcar lo frustrante de mi desvinculación. Se me convocó por motivos exclusivamente profesionales. En lo personal, me entusiasmó la oportunidad de replicar a escala nacional los logros que alcanzamos en la modernización en diferentes áreas del gobierno de Córdoba”, señaló el ex ministro de Finanzas de la mencionada provincia en alusión a que es un hombre de confianza de los referentes del peronismo cordobés, Juan Schiaretti y Martín Llaryora, y su desplazamiento se dio en medio del enfrentamiento del gobernador con Milei. “La única meta era transformar la gestión de uno de los organismos públicos más relevantes de la Argentina. En ninguna instancia mi incorporación a la ANSES formó parte de un acuerdo político, ni mucho menos un condicionante para mi pareja en su rol como Diputada. Pretenderlo implica subestimar su trabajo, el mío y el de los integrantes de mi equipo”, remarcó.

No obstante, prefirió destacar los “aspectos positivos” de su paso por el Gobierno Nacional aunque haya sido una “experiencia desalentadora”: “Siempre es enriquecedor conocer nuevas dimensiones del Estado desde adentro, con las complicaciones y desafíos que traen aparejados. Comprobar de manera directa que la vara en materia de gestión pública está muy baja y que, por lo tanto, hay muchas oportunidades para ahorrar recursos públicos y simultáneamente mejorar los servicios que suministra el Estado”.

“La función pública es, en general, ingrata. Usualmente, los errores son más visibilizados que los aciertos”, continuó su descargo y agradeció los mensajes de apoyo “en uno de los momentos más complejos de mi vida profesional”. “Es momento de mirar hacia adelante”, agregó y le deseó “una gran gestión” a su reemplazante, Mariano De los Heros.

Giordano concluyó si hilo de comentarios señalando que el final “fue tan inesperado y abrupto” que no tuvo “ni el tiempo ni la serenidad como para pensar sobre el futuro”: “Pero estoy seguro que será trabajando en aportar en pos de un mejor funcionamiento del Estado, bajo la convicción de que es un paso imprescindible para salir de la decadencia”.

El nuevo titular de la Anses formó parte del organismo en los años 90

La oficialización de la renuncia se conoció días atrás por medio del Decreto 178/2024 firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en donde se asentaron los cambios realizados en la cúpula del organismo dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Social que responde a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Según explicó el Gobierno, la designación fue decidida el pasado 16 de febrero, pero no entró en vigencia hasta la madrugada del pasado viernes. Por este motivo, Giordano estuvo al frente de la Anses y fue quien aprobó el aumento de las jubilaciones, pese a que el pasado 9 de febrero había anunciado que abandonaría el cargo luego de que se conociera un comunicado oficial publicado desde la cuenta de la Oficina del Presidente en X, en el que solicitaban su renuncia.

Con respecto al nuevo titular del área provisional, se trata de un ex funcionario público que cuenta con experiencia en la materia, pero que mantuvo un perfil bajo hasta la fecha. Previo al nombramiento, De los Heros trabajó como gerente general de la ex Nación AFJP, entre 1994 y 2002, y se desempeñó como gerente general de la Anses en 2001.

Entre los puestos que ocupó en el sector público, también llegó a desempeñarse como presidente de la Comisión de Legales de Anses, entre 1997 y 2000, y como director jurídico de la Superintendencia de Seguros de la Nación desde noviembre de 2006 hasta octubre de 2010. En paralelo, también ocupó el cargo extraescalafonario de gerente de Delegaciones y de Articulación de los Integrantes del Sistema de Salud, perteneciente a la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).