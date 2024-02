Dos gobernadores patagónicos respaldaron a Chubut, pero advirtieron: “El diálogo es el camino”

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, y Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén

En medio de la disputa entre Javier Milei y el mandatario chubutense Ignacio “Nacho” Torres, dos gobernadores de la Patagonia, Rolando Figueroa, de la provincia de Neuquén, y Alberto Weretilneck, de Río Negro, respaldaron a su par pero destacaron la importancia del diálogo y la producción. Asimismo, aseguraron que no se puede avanzar con una medida “tan extrema” como frenar la producción de gas y petróleo.

Durante un acto que encabezaron juntos este lunes en la ciudad de Cipolletti, y con un tono más conciliador, ambos se refirieron a la tensa situación que fue escalando en el ámbito político. Todo comenzó después de que el gobierno nacional anunciara la quita de subsidios al transporte en las provincias, lo que desencadenó que muchos mandatarios expresaran su descontento. En particular Ignacio Torres, quien acudió a la Justicia y terminó emitiendo un mensaje en el que advertía sobre la posibilidad de parar la producción. “Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”, avisó el gobernador a través de una publicación en sus redes sociales.

Por su parte, Figueroa, recalcó: “El diálogo es el camino”. En este sentido, afirmó que es clave comprender el contexto que atraviesa el país. Aunque se mostró en contra de los recortes, aseguró que su propuesta incluye una mayor producción. “Para nosotros, producir es muy importante porque nos genera valor agregado a las distintas provincias y genera trabajo”, sentenció y agregó: “En esta ventana de tiempo que tenemos para extraer gas y petróleo -que es solo de 25 años- tenemos que ser muy coherentes a la hora de mostrarnos hacia el mundo para seguir atrayendo inversiones y seguir otorgando seguridad jurídica a las compañías petroleras”.

Nacho Torres

Sobre esta misma decisión que está rondando en la cabeza del gobernador de Chubut, Alberto Weretilneck manifestó: “Antes de producir medidas de las que no hay retorno, como interrumpir el abastecimiento de gas y petróleo a todo el país, antes de eso hay muchas alternativas a explorar, como el diálogo. El corte de suministro o la parálisis de la producción es una herramienta extrema cuando están agotadas todas las vías. Primero vamos a hablar, a dialogar, negociaremos. Luego si no alcanza, iremos al Congreso y luego la Justica. Hay mucho por hacer antes de una medida tan extrema como parar la producción del petróleo y el gas a todo el país”.

“Nosotros creemos que es importante este camino que hemos trazado todos los patagónicos, en los cuales siempre nos defendemos, siempre nos acompañamos. No permitimos nunca que de alguna forma se ahogue a un compañero y colega gobernador. En el camino, sí manifestamos que es, como dije antes y como dijo Alberto, diálogo, Congreso, Justicia”, añadió el gobernador de Neuquén respaldando a su par rionegrino.

Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, gobernadores

Según indicaron, ambos concuerdan con la protesta al gobierno nacional tras la quita de recursos. Sin embargo, no comparten las formas e insisten en que hay otras alternativas para expresar el descontento y, de esta forma, poder llegar a una solución.

En esta línea, Rolando Figueroa dijo que mantendrá firme su reclamo. También se refirió al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) -que fue creado en 1998 y se prorrogó cada año, constituía un aporte destinado a las provincias del país para mejorar los pagos de sueldos de los docentes-. “La provincia de Neuquén tomó la decisión de pagar con fondos propios porque nosotros, si hay algo que sabemos, es que hay que priorizar la educación”, dijo y subrayó que el gobierno actual de Javier Milei lo suspendió.

Además, explicó que la situación es compleja en varios aspectos y que no solo se acotaron los recursos que llegan desde Nación, sino que además “hay imposibilidad de acceso al crédito, ha disminuido la coparticipación federal y hay inflación con estancamiento de la actividad económica, que no es responsabilidad de los gobiernos provinciales”.